Zoran Milanović jučer je izgovorio riječi koje nisu dostojne bilo koga tko obnaša javnu dužnost u Republici Hrvatskoj, a kamoli predsjednika Republike. Još jednom zagadio je javni prostor, uputivši poruke mržnje i difamacije. Na te riječi je teško odgovoriti, a da ne otvorite novi krug optužbi, netrpeljivosti i zla, naveo je u predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković u reakciji.

- Stoga on za mene više nije politički sugovornik i suparnik. On je osoba očitog poremećaja ponašanja i vjerojatnog poremećaja ličnosti. Sve više ljudi to misli, ali još uvijek o tome ne govori glasno. Svoj budući politički odnos i djelovanje prema njemu prilagodit ću tim činjenicama - poručio je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.

Predsjednik države Zoran Milanović jučer je ocijenio da su premijer Andrej Plenković, saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac te predsjednika Sabora Gordan Jandroković difamirali i vrijeđali njegovu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda Zlatu Đurđević te ih je usporedio s karakteristikama iz filma "Ružni, prljavi, zli". Plenkovića je nazvao ružnim, Pupovca prljavim, a Jandrokovića zlim likom.