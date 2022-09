Jandroković nakon lude noći: ’Nisam znao da ću postati hit’

Nisam ni mislio da me netko snima, iznenadilo me je i kada je izašlo i koliko ljudi dijele video. Nisam očekivao da će biti toliki hit, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, nakon što se društvenim mrežama počeo širiti vide na kojem uživljeno pleše na techno glazbu.

Jandroković nam je potvrdio da je bio u klubu Diamond 12. kolovoza ove godine dok je još bio na godišnjem odmoru. Inače, u Malinskoj na Krku svake godine provodi godišnji odmor. Kaže da ga je ponijela glazba DJ Ofenbacha. Izašao je sa suprugom i prijateljima, a žena koja pleše do njega je suprugina prijateljica. Na pitanje sluša li elektronsku glazbu jer dosad nije ostavljao takav dojam kaže da je do sad obično citirao domaće izvođače, ali da to nije često, kao ni ovakvi izlasci.

- Otvorio se novi klub za 3,5 tisuće ljudi i došli smo se opustiti s prijateljima - rekao je predsjednik Sabora. Na videu se može vidjeti Jandrokovića kako veselo poskakuje u ritmu glazbe pa je zato vrlo brzo postao hit. Kako Jandroković voli različite glazbene žanrove pokazao je i 2019. kad su ga novinari su pitali radi li se o obračunu unutar stranke s ministricom Gabrijelom Žalac, koja je, nakon što se našla u aferi s luksuznim Mercedesom, izjavila da ima insinuacije da joj netko smješta te da se možda radi i o unutarstranačkim sukobima.

- Možda je netko sabotira i protiv nje lobira. Možda Vlada, možda Srbi, možda Masoni, recitirao je Jandroković pjesmu "Kako to" pjevača Vojka V i time ozbiljnu tematiku sveo na šalu. Uz to, u prosincu prošle godine dok je zastupnica Ivana Kekin rezimirala afere u kojima glavnu ulogu igraju bivši HDZ-ovi ministri, predsjednik Sabora joj je kroz smijeh aludirao na pjesmu grupe čiji je frontmen njen suprug.

- Kolegice Kekin, pa nije valjda sve tako sivo - upitao ju je kroz smijeh aludirajući na pjesmu Hladnog piva. Jandroković je također postao hit kad je na društvenim mrežama objavio fotografiju na njoj pozira preplanuo u kupaćim gaćicama.

- Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami - napisao je Jandroković uz fotografiju. Osim njega, plesna umijeća pokazao je prije četiri i Željko Kerum, koji se 'razbacao' se na Jolinom nastupu na Tuna fever festivalu u Rogoznici. A da se može plesati i bez glazbe dokazala je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović., koja je plešući proslavila gol Domagoja Vide protiv Rusije za vrijeme Svjetskog prvenstva u nogometu 2018.

