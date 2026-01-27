Obavijesti

DAN SJEĆANJA NA ŽRTVE HOLOKAUSTA

Jandroković u Saboru: Naša moralna obveza istinu odlučno štititi od zaborava

Piše HINA,
Zagreb: U Saboru obilježen dan sjećanja na Holokaust | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Admiral

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je u povodu Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta zločine svih totalitarnih režima, te istaknuo kako je naša moralna obveza istinu odlučno štititi od zaborava.

"Nema ni trunke sumnje da je Holokaust bio i ostaje jednom od najmračnijih i najtragičnijih epizoda u povijesti čovječanstva. U njemu je sustavno, planski i bešćutno provedeno uništenje milijuna nevinih Židova, kao i drugih ljudi koje je zločinačka i totalitarna ideologija proglasila nepoželjnima”, rekao je Jandroković u govoru na početku saborske sjednice. 

"Čuvanje sjećanja na Holokaust nije samo čin poštovanja prema žrtvama, ono ostaje i naša moralna obveza koja poziva da istinu odlučno štitimo od zaborava, da se suprotstavimo svakoj relativizaciji zločina i da jasno, nedvosmisleno i uvijek osudimo antisemitizam, rasizam i sve druge iskaze etničke, vjerske i bilo koje druge mržnje”, naglasio je Jandroković.

Dodao je da se hrvatski narod tom sjećanju pridružuje ne zaboravljajući da je i na našim prostorima Holokaust ostavio duboke i bolne tragove.

"Stoga ću i u ovoj prilici još jednom osuditi zločine ustaškog režima i iskazati poštovanje prema svim njegovim žrtvama. Isto tako osuđujem i zločine drugih totalitarnih režima pod kojima je naš narod živio. Sve nam te žrtve moraju biti jasna i trajna opomena”,  poručio je.

Podsjetio je i na  svijetle primjere ljudskosti u tim najturobnijim vremenima, kada su brojni Hrvati riskirali vlastite živote da bi spasili svoje ugrožene, progonjene i obespravljene sugrađane, te da je dio onih koji su tada bili spremni pomoći Židovima danas među Pravednicima među narodima memorijalnog centra Yad Vashem. 

"To je snažno svjedočanstvo da je i u doba zla bilo hrabrosti, solidarnosti i moralne jasnoće. Upravo takve vrijednosti i takvu svijest moramo jačati kod budućih naraštaja”,  rekao je. Te poruke  i povijesne lekcije, naglasio je, posebno su važne u turbulentnom vremenu poput današnjeg, kada svjedočimo ozbiljnim geopolitičkim i sigurnosnim previranjima i sukobima, porastu ekstremizma i radikalizma. 

"Naša je obaveza da - kroz obranu dostojanstva svakog čovjeka - gradimo društvo na temeljima međusobnog uvažavanja, slobode, mira, solidarnosti i drugih suvremenih demokratskih vrijednosti. Tako dajemo svoj doprinos da se zločini poput Holokausta nikada više - nigdje i nikome - ne ponove. I tom smo plemenitom, nužnom cilju svi pozvani pridonijeti.“,  zaključio je Jandroković, pozvavši zastupnice i zastupnike  da minutom šutnje odaju počast svim žrtvama Holokausta.

Jandroković  je podsjetio i da je jučer, kao i ranijih godina, u ime Hrvatskog sabora, položio vijenac kod spomenika Mojsiju na Mirogoju. 

"Napravili smo to zajedno s predstavnicima židovske zajednice u Hrvatskoj i veleposlanstvom države Izrael. Još jednom hvala svima koji ste mi se tom prigodom pridružili - čista srca i iz iskrenog pijeteta”.

Najveći nacistički koncentracijski logor, zloglasni Auschwitz oslobođen je na današnji dan 1945. godine, a Ujedinjeni narodi su taj dan proglasili Međunarodnim danom sjećanja na sve žrtve Holokausta.

