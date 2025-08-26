Jandroković: Nužno prilagoditi se u izazovnim vremenima, a Hrvatska je pokazla da to zna

Svijet se nalazi u iznimno složenim okolnostima, u kojima očigledno slabi značaj multilateralizma i međunarodnoga prava, ali Hrvatska se tome zna prilagoditi, poručio je u utorak predsjednik Sabora Gordan Jandroković hrvatskim diplomatima.

Jandroković je na Konferenciji hrvatskih veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika ocijenio da se svijet nalazi u iznimno složenim okolnostima, ističući ratove u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i klimatske promjene, migracije, ubrzani tehnološki razvoj i zdravstvene krize.

„U tako izazovnim vremenima, u kojima očigledno slabi značaj multilateralizma i međunarodnoga prava, nužno je prilagoditi se, a Hrvatska je kroz povijest dokazala da to zna činiti,“ rekao je Jandroković po saborskom priopćenju.

Hrvatske su vrijednosti mir, sloboda, stabilnost i vladavina prava, "a na našoj je diplomaciji da te vrijednosti zaštiti unatoč globalnom slabljenju međunarodnog prava", naglasio je.

Dodao je i da je Hrvatska od svojeg osnutka ostvarila sve zacrtane strateške ciljeve i procijenio da je danas ona nadomak članstva u Organizaciji za ekonomsku suradnju u razvoj (OECD).

„Hrvatska diplomacija uvijek je bila snažno angažirana u postizanju svih tih ciljeva te u zaštiti nacionalnih interesa, a sve u funkciji boljitka naših građana“, pohvalio je šef Sabora okupljene.