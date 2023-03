Jandroković o najavljenom prosvjedu liječnika: 'Mislim da od toga neće biti puno koristi'

Ide se prema izborima, još je nešto više od godinu dana i očito je da će svi raditi određeni pritisak prema Vladi kako bi poboljšali svoj status. Mislim da od štrajka neće biti puno koristi, bilo bi bolje da se uđe u razgovore i pregovore s Vladom. Ponuđeno je dosta toga od strane Ministarstva zdravstva, rekao Gordan Jandroković za HRT na pitanje je li ga iznenadila najava štrajka liječnika

- Je li to razlog da se ide u štrajk - ili bi to bilo bolje i kvalitetnije rješavati kroz pregovore zainteresiranih sindikata i udruga s Vladom - mislim da smo tu za ovu drugu opciju i da bi to bilo bolje za sve nas. No, vidjet ćemo što će donijeti vrijeme. Treba razgovarati. Vlada ima dobru volju, pokazuje to iz tjedna u tjedan. Vrlo je socijalno osjetljiva i nadam se da će doći do dogovora u idućim danima i tjednima, poručio je Jandroković.

Dodao je kako je Vlada pokrenula reformu zdravstva.

- Ponavljam, ona je iznimno važna, posebno u Gradu Zagrebu, s obzirom na potres i rekonstrukciju gotovo svih velikih zagrebačkih bolnica, tako da treba voditi računa o pacijentima, naravno i o doktorima i tehničkom osoblju, ali isto tako moramo vidjeti i kontekst. Nije ovo mirno vrijeme, ovo je nažalost, vrijeme i rata i posljedica pandemije. Treba biti razborit i tražiti rješenja koja su održiva i koja će biti na korist i pacijenata, a isto tako i struke - rekao je.

Proteklih dana razgovaralo se o dokapitalizaciji HEP-a koju je isto prokomentirao Jandroković.

- Pokazalo se da je HEP bio vrlo važan alat za obranu standarda građana u ovo izazovno, kompleksno vrijeme. Vlada je čitavim nizom mjera išla u smjeru da sačuva standard građana, potpomogne i očuvati cijene energenata. Puno toga išlo je preko HEP-a i sada je Vlada odlučila ići u dokapitalizaciju-. Što je najvažnije, HEP ostaje u rukama države, nema nikakve privatizacije i to je dobra vijest za sve nas. Dakle, HEP nastavlja snažno raditi ono što je bitno u ovom trenutku, a istodobno, neće se mijenjati vlasništvo - rekao je.

Osvrnuo na saborsku sjednicu koja završava ovog tjedna istaknut je Vladin paket antiinflatornih mjera.

- Vlada je išla s paketom od 1,7 milijardi eura. Nekada su nam kune bile velike kada je to bila 1,7 milijardi, a sada kada se to pretvori, ide se prema ogromnim iznosima, puno većima nego što smo si prije mogli priuštiti kao država. Sve je to rezultat politike koju je Vlada vodila u zadnjih šest-sedam godina. Vodimo računa o tome da sačuvamo standard naših građana koliko god je to moguće u uvjetima u kojima danas živimo - rekao je Jandroković.

Objasnio je da nakon pandemije i ruske agresije na Ukrajinu mnogo toga promijenilo te da mnoge zemlje prolaze kroz vrlo teško razdoblje.

- Hrvatska je sve to vrijeme zadržala i političku stabilnost i na dosta velikoj razini i životni standard naših građana zahvaljujući politikama koje je Vlada vodila, čitavom nizu mjera i važnim iskoracima koje smo učinili vezano za ulazak u europrostor, u šengenski prostor, ulogom koju danas ima Hrvatska kao energetsko čvorište u ovom dijelu Europe. Naša pozicija trenutno je dosta dobra - rekao je.

Kazao je da će Vlada nastaviti s mjerama, kao što je to najavio i premijer.

- Od ovog paketa, koji kreće od 1. travnja, najvažnije poruke su da struja ostaje idućih šest mjeseci na istoj razini, plin idućih godinu dana. U tom dijelu građani mogu biti mirni, istaknuo je Jandroković.

