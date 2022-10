Jandroković o radu u Saboru, ali i o privatnom životu: 'Košulje si sam kupujem, ali ih ne peglam'

Predsjednik Hrvatskog Sabora Gordan Jandroković ne smatra se političkom zvijezdom. Naprotiv, pokušavao je, kako je istaknuo, sačuvati svoj privatni dio života. U razgovoru za RTL rekao je kako voli provoditi vrijeme s obitelji, otići do trgovine ili popiti kavu. Sam si kupuje košulje, ali ih ne pegla.

- To su sad već naše interne stvari u kući – rekao je Jandroković .

Kazao je kako sve može raditi normalno u javnosti bez ikakvog problema, a istaknuo je i kako puno trči.

- Normalno ćete me vidjeti kako hodam gradom, bez toga se ne bi bavio ovim poslom. Moj mali krug velikih ljudi nije se bitno promijenio svih ovih godina - kaže. Iako je u Sabor došlo čak tisuću ljudi da s njim razgovara, rekao je da je to ipak zbog toga što ljude zanima rad Sabora, a ne on osobno.

- Vjerojatno procjenjuju da je to mjesto koje ima utjecaj na njihov život. S jedne strane su svjesni važnosti Sabora, a s druge je ovo mjesto atraktivnih političkih debata. Političari jesu dosta izloženi i o njima se puno priča, i građani žele doći ovdje, vidjeti tu atmosferu, vidjeti kakvi su ti ljudi u živo. Dobro je da građani dođu i više tko smo – rekao je Jandroković.

Osvrnuo se također i na ocjene koje građani daju radu Sabora, koje su gotovo uvijek relativno niske.

On smatra da je to djelomično zbog načina komuniciranja, a djelomično zbog odluka koje se ondje donose. Sabor je, kako je rekao, jedini dio rada koji je kontinuirano izložen javnosti.

- Ministri rade u svojim ministarstvima, predsjednik Republike i vlade u svojim uredima. Jedino je ovdje kontinuirana debatira. One su često na rubu prihvatljivog komuniciranja i naravno da to ruši ugled. Kada ljudi vise da njihovi predstavnici tako razgovaraju, sigurno gube povjerenje. Rekao bih da je to jedan izmiješan utjecaj pripadnosti političkoj grupaciji, ali i određena ljutnja što se ne radi fokusiranje, što nismo fokusirani na sam sadržaj, nego često ta forma pojede ono što bi u stvari trebalo biti glavno, a to je kvalitetan zakon – objasnio je.

Istaknuo je da nikada ne gubi živce te da opomene u Saboru izdaje zato jer je to njegova dužnost kao predsjednika.

- Poslovnik Sabora je zakon, zakon ima svoju sankciju. Dakle, ako netko prekrši taj Poslovnik, kao predsjednik dužan sam mu dati opomenu. Ne dajem opomene zbog sadržaja onoga što je izrečeno, reagiram uglavnom na kontinuirano kršenje procedure – dodao je.

Nije se složio s tezom da je najviše opomena dao oporbenim zastupnicima.

Baš suprotno, tvrdi da su najviše opomena dobili zastupnici iz redova HDZ-a. No, od njih nitko nikada nije bio izbačen iz sabornice, za razliku od oporbenih.

- Nije nitko izbačen jer stanu nakon treće opomene i oduzmem im pravo govora. Oni se tada povuku, no, imate neke koji kontinuirano idu i dalje. Uglavnom je ta četvrta opomena zato što je zastupnik postao ljut ili svjesno radi provokaciju jer zna da ako izađe taj dan iz Sabora, on će biti medijska zvijezda.

Neki svjesno, namjerno, manipuliraju time i namjerno naprave incident jer znaju da će dobiti mjesta na naslovnicama – kazao je Jandroković.

