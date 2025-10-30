'Da, pogriješio sam, preuzimam odgovornost, ali govoriti da sam varao, ljudi, vrijeđate me'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uvredljivim je u četvrtak nazvao optužbe iz Možemo! kako se prošli petak 'pretvarao' da ne vidi da Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema dovoljno glasova i proglasio ga donesenim, opetujući kako je riječ o pogreški za koju preuzima odgovornost. „Neke kolege i kolegice su me prozvale da sam namjerno to učinio, što mi je je nakon osam i pol godina, (koliko vodim Hrvatski sabor) ipak dosta uvredljivo", istaknuo je Jandroković. Dodao je da se do sada nije dogodila ni jedna takva pogreška.

Jandroković se time referirao na riječi zastupnika Možemo! Marina Živkovića koji je ponovio da ZKP u petak nije prošao te kako mediji pišu da su razlog 'neispunjeni zahtjevi zastupnika većine Željka Lackovića'.

"Imate li podršku za ovaj zakon, jeste li udovoljili Lackoviću ili ste našli alternativni način rješavanja tog spora", upitao je Živković ministra pravosuđa Damira Habijana u saborskoj raspravi o novom zakonu o medijaciji.

Habijan mu je diplomatski odgovorio kako je - zakon dobar, da je dobar ZKP i kako će sve biti dobro.

Jandroković je pak ponovio da se u petak na glasovanju dogodila greška za koju osobno preuzima odgovornost „iako je do nje došlo u hijerarhijskoj strukturi saborskih službi“.

„Nisam bio upozoren, pustio sam i proglasio zakon, pogreškom, ali ne s ciljem da se vara i prevari, jer to nije moj način“, poručio je predsjednik Sabora zastupnicima Možemo!.

Rekao je i kako su u Saboru za grešku saznali u ponedjeljak, isti dan kada je na nju reagirala Sandra Benčić, što je kaže, pohvalno od zastupnice.

„Ali očito ni vi niste odmah primijetili, trebala su vam tri dana", poručio je Jandroković zastupnicima Možemo!.

Jandroković zastupnicima Možemo!: To je ispod razina

Na upit Urše Raukar Gamulin zašto nisu obavijestili javnost kada su ustanovili pogrešku, Jandroković je odgovorio kako bi to sigurno učinili tijekom utorka.

„Da sam imao zle namjere, vjerojatno bih žurno potpisao zakon i poslao ga predsjedniku Republike, ali to nisam napravio“, naglasio je i objasnio što bi se dogodilo da je tako postupio.

"Tada bi zakon stupio na snagu, išla bi ustavna tužba i sve presude koje bi bile donesene po tom zakonu, pale bi u vodu. To bi bila ozbiljna šteta, a ovdje je došlo samo do pogreške za koju mi je žao da se dogodila", izjavio je.

„Zar toliko podcjenjujete moju inteligenciju; da sam znao da će Lacković ovako glasovati, da bih onda stavio to na glasovanje i pritom prevariti. Pa to je ispod razine“, uzvratio je predsjednik Sabora Živkoviću.

Zastupnik Možemo! je, naime, pozivajući se na medije, ustvrdio kako je Jandroković 'mogao znati da nema većinu', jer Lacković ni na Odboru nije podržao ZKP.

Sam Lacković glasovanje nije komentirao, ali je zastupnicima Možemo! poručio kako je dobro surađivao s bivšim gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, te kako bi i s njima učinio isto. "I sa vama bih surađivao, pa vas pozivam da ne brinete o dijelu posla koji ne možete ispregovarati jer niste dio većine", rekao je saborskim kolegama.