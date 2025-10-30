Obavijesti

News

Komentari 2
JANDROKOVIĆ O ZKP-U:

'Da, pogriješio sam, preuzimam odgovornost, ali govoriti da sam varao, ljudi, vrijeđate me'

Piše Hina,
Čitanje članka: 2 min
'Da, pogriješio sam, preuzimam odgovornost, ali govoriti da sam varao, ljudi, vrijeđate me'
Zagreb: Sabor o Prijedlogu zakona o deviznom poslovanju | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na upit Urše Raukar Gamulin zašto nisu obavijestili javnost kada su ustanovili pogrešku, Jandroković je odgovorio kako bi to sigurno učinili tijekom utorka

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković uvredljivim je u četvrtak nazvao optužbe iz Možemo! kako se prošli petak 'pretvarao' da ne vidi da Zakon o kaznenom postupku (ZKP) nema dovoljno glasova i proglasio ga donesenim, opetujući kako je riječ o pogreški za koju preuzima odgovornost.  „Neke kolege i kolegice su me prozvale da sam namjerno to učinio, što mi je je nakon osam i pol godina, (koliko vodim Hrvatski sabor) ipak dosta uvredljivo", istaknuo je Jandroković. Dodao je da se do sada  nije dogodila ni jedna takva pogreška. 

Jandroković se time referirao na riječi zastupnika Možemo! Marina Živkovića koji je ponovio da ZKP u petak nije prošao te kako mediji pišu da su razlog 'neispunjeni zahtjevi zastupnika većine Željka Lackovića'.  

"Imate li podršku za ovaj zakon, jeste li udovoljili Lackoviću ili ste našli alternativni način rješavanja tog spora", upitao je Živković ministra pravosuđa Damira Habijana u saborskoj raspravi o novom zakonu o medijaciji.

Habijan mu je diplomatski odgovorio kako je - zakon dobar, da je dobar ZKP i kako će sve biti dobro.

Jandroković je pak ponovio da se u petak na glasovanju dogodila greška za koju osobno preuzima odgovornost „iako je do nje došlo u hijerarhijskoj strukturi saborskih  službi“.

„Nisam bio upozoren, pustio sam i proglasio zakon, pogreškom, ali ne s ciljem da se vara i prevari, jer to nije moj način“, poručio je predsjednik Sabora zastupnicima Možemo!.

Rekao je i kako su u Saboru za grešku saznali u ponedjeljak, isti dan kada je na nju reagirala Sandra Benčić, što je kaže, pohvalno od zastupnice.

ŠALJE GA NA OCJENU Benčić: Zakon o kaznenom postupku izglasan je sa 75 umjesto 76 ruku! Nije ustavan
Benčić: Zakon o kaznenom postupku izglasan je sa 75 umjesto 76 ruku! Nije ustavan

„Ali očito ni vi niste odmah primijetili, trebala su vam tri dana", poručio je Jandroković zastupnicima Možemo!. 

Jandroković zastupnicima Možemo!:  To je ispod razina

Na upit Urše Raukar Gamulin zašto nisu obavijestili javnost kada su ustanovili pogrešku, Jandroković je odgovorio kako bi to sigurno učinili tijekom utorka.

„Da sam imao zle namjere, vjerojatno bih žurno potpisao zakon i poslao ga predsjedniku Republike, ali to nisam napravio“, naglasio je i objasnio što bi se dogodilo da je tako postupio. 

"Tada bi zakon stupio na snagu, išla bi ustavna tužba i sve presude koje bi bile donesene po tom zakonu, pale bi u vodu. To bi bila ozbiljna šteta, a ovdje je došlo samo do pogreške za koju mi je žao da se dogodila", izjavio je.

„Zar toliko podcjenjujete moju inteligenciju; da sam znao da će Lacković ovako glasovati, da bih onda stavio to na glasovanje i pritom prevariti. Pa to je ispod razine“, uzvratio je predsjednik Sabora Živkoviću.

Zastupnik Možemo! je, naime, pozivajući se na medije, ustvrdio kako je Jandroković 'mogao znati da nema većinu', jer Lacković ni na  Odboru nije podržao ZKP.

Sam Lacković glasovanje nije komentirao, ali je zastupnicima Možemo! poručio kako je dobro surađivao s bivšim gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, te kako bi i s njima učinio isto. "I sa vama bih surađivao, pa vas pozivam da ne brinete o dijelu posla koji ne možete ispregovarati jer niste dio većine", rekao je saborskim kolegama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025