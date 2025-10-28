Sandra Benčić najavila rušenje Zakona o kaznenom postupku: 'HDZ ponovno krši Ustav...'

Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) poručila je u utorak kako Zakon o kaznenom postupku zapravo nije donesen, jer vladajuća većina u Saboru nije imala dovoljan broj glasova za njegovo izglasavanje.

- Zakon o kaznenom postupku je organski zakon i kao takav traži donošenje većinom, odnosno sa 76 zastupnika. U petak je Zakon donesen sa 75 ruku, dakle nije postojala većina. Gordan Jandroković se pravio da to ne vidi i proglasio je zakon izglasanim, te je zakon kao takav objavljen na stranicama Sabora - istaknula je Benčić na konferenciji za medije o ocjeni ustavnosti Zakona o kaznenom postupku.

Dodala je kako će njezin klub zastupnika podnijeti zahtjev za pokretanje postupka ocjene ustavnosti odluke Sabora, jer se radi o povredi procedure.

- Zbog nesposobnosti vladajuće većine došlo je do toga da podnosimo ocjenu ustavnosti zbog povrede procedure. Dakle, zakon nije izglasan - rekla je.

Benčić je najavila da će prikupiti potpise jedne petine zastupnika i poslati zahtjev Ustavnom sudu, podsjetivši da o sličnim slučajevima već postoji praksa tog suda.

- Još jednom se potvrđuje tendencija HDZ-a da krši i ne poštuje Ustav - zaključila je.