Jandroković objavio imovinsku: On i supruga zarade više od 6 tisuća eura, tu je i novi auto...

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković objavio je najnoviju imovinsku karticu. Jandroković tako radi za mjesečni iznos od 3.112,56 eura neto, dok mu je plaća prošle godine iznosila 3.160,35 eura, odnosno smanjena mu je za 47,79 eura. Pored svoje plaće predsjednik Hrvatskog sabora na mjesečnoj razini primi 199,10 eura, a to pravda kao primitak koji se ne smatra dohotkom i primitak na koji se ne plaća porez na dohodak. Dok se Gordanu plaća smanjila, povećala se njegovoj supruzi. Tako ona u KBC-u Zagreb Rebro sada zaradi 2.230,31 euro, dok je prošle godine zarađivala 2.018 eura, dakle plaća joj je povećana za 212,31 eura.

Zanimljivo, povećala joj se i druga plaća, ona na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno na Medicinskom fakultetu. Prošle je godine tamo zarađivala 1.136,96 eura, dok ove godine na tom mjestu zaradi 1.317,99 eura, dakle povećanje od 181 eura.

Zbrojimo li to sve, obitelj Jandroković samo od svojih plaća mjesečno zaradi 6.660,86 eura. Pored toga, Jandrokovićeva supruga od drugih i edukacijskih djelatnosti te drugog dohotka na godišnjoj razini zaradi ukupno 9.528,31 euro. Osim toga, za razliku od prošlogodišnje imovinske kartice, u ovoj je vidljivo kako supruga predsjednika Hrvatskog sabora ima i obvezu. Odnosno, riječ je o obročnoj otplati od 18.000 eura, za što će 60 mjeseci mjesečno izdvojiti 379,43 eura. Bračni par Jandroković vlasnici su stana i garaže u Zagrebu, čija je ukupna procijenjena vrijednost 411.440,71 eura, a pored toga supruga je i vlasnica stana u mjestu Malinska - Dubašnica, čije je vrijednost 129.404,74 eura. Došlo je i do promjene u voznom parku, tako je do prošle godine supruga bila vlasnica automobila Volkswagen Golf 1.6 tdi čija je vrijednost bila 13.272,28 eura, a ove godine u imovinskoj kartici tog automobila nema, a supruga je vlasnica automobila Volkswagen Tiguan 1.5 TSI DSG Life čija je vrijednost 32.000 eura.

Što se tiče vrijednosnih papira, Jandroković je vlasnik obveznica vrijednih 1.000 eura. Zanimljivo, i Jandroković i supruga mu imaju štednju, ali ove godine Gordanova se smanjila, dok se suprugina povećala. Tako je Gordan prošle godine imao štednju od 172.000 eura, dok ove godine njegova štednja iznosi 95.000 eura.

- Iznos štednje umanjen je za iznos uplate za kupovinu nekretnine članu obitelji - pravda se Jandroković u imovinskoj kartici.

Kada pogledamo štednju njegove supruge, prošle godine ona je iznosila 18.000 eura, dok ove godine iznosi 20.000 eura.