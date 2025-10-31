Obavijesti

ODAVANJE POŠTOVANJA

Jandroković položio vijence na Mirogoju: Sjećamo se svih koji su poginuli za Hrvatsku

Piše Hina,
Zagreb: Izaslanstvo Hrvatskog sabora položilo vijence na Mirogoju | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ovih dana prisjećamo se naših bližnjih koji su nas napustili i koji su našli svoj vječni mir, a mi smo danas ovdje u ime Hrvatskog sabora kako bismo iskazali poštovanje, rekao je čelnik Sabora

Povodom blagdana Svih svetih predsjednik Sabora Gordan Jandroković s izaslanstvom je u petak položio vijence na Mirogoju istaknuvši kako su odali počast svima koji su izgubili život za hrvatsku slobodu, među kojima i Jean-Michelu Nicolieru, "jednom od najvećih simbola Domovinskog rata". "Ovih dana prisjećamo se naših bližnjih koji su nas napustili i koji su našli svoj vječni mir, a mi smo danas ovdje u ime Hrvatskog sabora kako bismo iskazali poštovanje i zapalili svijeću za sve one koji su dali svoj život i žrtvovali se za našu slobodu", poručio je Jandroković.

S izaslanstvom Sabora položio je vijence i zapalio svijeće povodom blagdana Svih svetih na zagrebačkom groblju Mirogoj kod spomenika "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", kod Središnjega križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana, ispred Središnjeg križa te kod zajedničke grobnice za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na krematoriju.

"Prisjetili smo se civilnih i vojnih žrtava rata i iskazali posebno poštovanje prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i braniteljima, a posebno smo se danas sjetili i (Jean-Michela) Nicoliera, našeg branitelja koji je stigao iz Francuske i ovdje položio svoj život za Hrvatsku. Sjećamo ga se danas kao jednog od najvećih simbola Domovinskog rata", poručio je.

Plenković: Svijeće za sve preminule, osobito za one koji su nam darovali slobodu

Povodom blagdana Svih svetih, premijer Andrej Plenković u pratnji ministara u Vladi u petak je na Mirogoju zapalio svijeće i položio vijence, poručivši kako su to učinili za sve preminule, osobito za hrvatske branitelje koji su nam darovali slobodu. Vijence je tako položio i zapalio svijeće na Gradskom groblju Mirogoj, kod spomenika "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, pred Središnjim križem na Mirogoju te na Zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na Krematoriju.

Zagreb: Članovi Vlade položili vijence na Mirogoju uoči Svih svetih
Zagreb: Članovi Vlade položili vijence na Mirogoju uoči Svih svetih | Foto: Robert Anic/PIXSELL

„U tišini Mirogoja zapalili smo svijeće za sve preminule, osobito za hrvatske branitelje koji su nam darovali slobodu. Neka blagdan Svih svetih svima donese mir i sjećanje na one koje volimo“, poručio je.

Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te posebni savjetnik predsjednika Vlade Mate Granić.

