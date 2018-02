Jandroković: Ramljakov izbor savjetnika nije baš najmudriji

Informacije o poslovanju bivše tvrtke izvanrednog Vladina povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka za predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića su iznenađujuće i nisu mu, kaže, simpatične. No, navodi kako se u tom slučaju ne može govoriti o odgovornosti Vlade.

- Vlada nije bila dužna niti je mogla znati da se takve stvari događaju. Neću reći da se tu radi o nečem što je nužno loše, ali da nije simpatično i da će trebati dati dodatna objašnjenja to svakako - rekao je.

Je li to dovoljno za Ramljakovu smjenu, ističe kako on ne može o tome govoriti.

- Zato sam rekao da me to iznenadilo i da se o tome trebalo voditi računa prilikom angažmana te tvrtke od strane AlixPartners, no oni su ti koji trebaju objasniti zašto su ih angažirali i na koji način to pridonosi procesu u kojem se Agrokor nalazi - kazao je.

Na pitanje podržava li tematsku sjednica Odbora za gospodarstvo o Agrokoru, Jandroković je uzvratio kako najviše podržava poziciju dobavljača, koji su kazali da im je jako bitno da se proces privede kraju i da se pri tome vodi i računa o opstanku koncerna Agrokor, ali i o budućnosti hrvatske prehrambene industrije.

- To je u ovom trenutku prioritet. Bit će vremena da se raščisti kakva je bila čija uloga u ovom procesu, ali ne način da se ugrozi poslovanje Agrokora i proces nagodbe - kazao je Jandroković i ustvrdio da svaki dan razgovara s premijerom pa i o toj temi. Na pitanje je li Ramljak bio u sukobu interesa, uzvratio je kako on nije državni dužnosnik da bi se njime bavilo Povjerenstvo za sukob interesa.

- Zdrav razum kaže da to nije bilo najmudrije i da će trebati objasniti zašto je to tako. Neki kažu da nema kvalitetnijih u konzaltingu od ovih koji su angažirani, što se tiče domaćih stručnjaka, tako da ne mogu u potpunosti biti siguran da nije trebalo uzeti te ljude. Ali, ponavljam, to što su oni uzeti daje nam svima pravo i obvezu da razmišljamo zašto i je li se to baš tako trebalo dogoditi - kazao je Jandroković.

Postavilo se i pitanje hoće li se on kao predsjednik Sabora sastati sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Jandroković je kazao kako još nema informaciju o službenom dijelu programa, a napominje kako je inače običaj kad dolaze predsjednici država da se sretnu i s predsjednikom Sabora.

- Tako da je moguće da će doći do tog sastanka - rekao je.

Osvrnuo se i na trenutak u kojem srbijanski predsjednik dolazi u službeni posjet Hrvatskoj.

- Zadnjih nekoliko dana su pokazivali znakove koji su zaista bili ohrabrujući da bi moglo doći do pomaka u srpsko-hrvatskim odnosima. Nama je posebno bilo neprihvatljivo ono što su predstavnici srpske države napravili izložbu o Jasenovcu, za koju smatramo da je bila manipulacija žrtvama i da ona nije služila na čast onima koji su je radili. Međutim, predsjednica je procijenila da je ovo trenutak u kojem može doći do susreta s predsjednikom Srbije. Vjerujem da za to postoje dobri razlozi i očekujem da će sadržaj i ishod tog sastanka biti koristan i pridonijeti sveukupnom razvoju odnosa dviju država - izjavio je.

Na pitanje o kojim temama namjerava razgovarati s Vučićem Jandroković je rekao:

- Zna se da postoji dio pitanja vezanih za prošlost i još jako opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. To je pitanje nestalih kao jedno od najvažnijih, a važno je razgovarati i o mogućoj suradnji danas i u budućnosti - poručio je.

Postavilo se i pitanje treba li se Vučić ispričati za ono što je govorio devedesetih.

- To je delikatno pitanje. Rekao sam da još nemam službenih informacija kako će izgledati taj posjet. Međutim, vjerujem da će se gospodin Vučić na određeni način očitovati o tome kakva je bila njegova uloga devedesetih godina tijekom velikosrpske agresije - odgovorio je.

Upitan je li loše što nemamo usklađenu vanjsku politiku jer u Vladi kažu da još nije vrijeme za Vučićev dolazak, Jandroković je poručio:

- Svi su iznijeli svoja razmišljanja i nitko nije rekao da je protiv samog posjeta. Mi moramo razgovarati i s onima s kojima imamo otvorenih pitanja i o tome kako će izgledati budućnost ovog dijela Europe. Važno je voditi politiku u interesu Hrvatske i promicati ono što je dobro za Hrvatsku - zaključio je.