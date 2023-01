Jandroković: 'Treba prokazati one koji su 'lovili u mutnom'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da je dio trgovaca iskoristio prelazak s kune na euro kako bi 'lovili u mutnom', no Vlada ima mehanizme da trgovački lanci i trgovci koji su neopravdano podizali cijene budu jasno vidljivi građanima.

"Ovdje se radi o lovu u mutnom. Oni koji su 1. siječnja išli mijenjati cijene na način da ih podignu, suprotno onom što kaže i zakon o prelasku na euro, očito nisu imali dobre namjere i pokušali su iskoristiti situaciju nadajući se da to nitko neće registrirati", izjavio je Jandroković nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora, upitan je li Vlada napravila dovoljno kako ne bi došlo do poskupljenja nakon uvođenja eura.

Vlada je danas pozvala da se cijene vrate na razinu od 31. prosinca, a upotrijebit će i određene mehanizme koje je koristila ranije, dodao je.

Jandroković je poručio kako Vlada ima mehanizme da oni trgovački lanci i trgovci koji će neopravdano podizati cijene budu jasno vidljivi građanima. Podsjetio je da je Vlada u vrijeme krize vezane uz Agrokor i oko poskupljenja energenata zbog ruske agresije na Ukrajinu, intervenirala sa 28 milijardi kuna.

Također, za vrijeme pandemije koronavirusa za svako radno mjesto koje je sačuvano, isplaćivan je iznos od četiri tisuće kuna mjesečno. "Vlada se jako angažirala kako bi zaštitila privatni sektor i radna mjesta", istaknuo je Jandroković.

Oni koji su "lovili u mutnom" trebaju biti prokazani od strane javnosti

Kaže kako su oni koji su išli "loviti u mutnom" zlouporabili ovu situaciju i trebaju biti prokazani od strane javnosti.

"Hrvatski građani moraju znati koji su to ljudi, koji poslovni subjekti, a Vlada ima mehanizam da u kasnijim paketima pomoći, ako će biti potrebni, takve poslovne subjekte izuzme od subvencija koje će dobivati oni koji će korektno raditi", naglasio je.

Navevši kako još nemaju precizne podatke o kojem broju poslovnih subjekata se radi, ocijenio je da je većina poslovnih subjekata korektno odradila posao.

Idući dani će jasno rasvijetliti tko je "lovio u mutnom", a Vlada može kroz formiranje jedne platforme ili crnih lista ukazati na njih, dodao je.

Inicijative za razrješenjem glavnog državnog inspektora ide na ruku onima koji podižu cijene

Zamoljen za komentar saborske inicijative za razrješenjem glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, odgovorio je da takve inicijative najviše idu na ruku onima koji su neopravdano podizali cijene jer skidaju odgovornost sa njih.

"Onaj koji je podigao cijenu je odgovoran. Kako može državni inspektor biti odgovoran što je netko podigao cijenu...Pa nije mogao 2. siječnja znati da će netko dići cijene i loviti u mutnom", kazao je.

Vrijeme će pokazati što stoji iza dolaska ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića

Upitan o dolasku ministra vanjskih poslova Srbije Ivice Dačića u Zagreb i porukama iz Srbije da žele odlediti odnose između dviju zemalja, Jandroković je rekao kako će trebati dosta vremena, snažnih poruka i konkretnih djela iz Srbije da bismo mi bili sigurni koje su njihove prave namjere.

"Vrijeme će pokazati što stoji iza dolaska ministra Dačića, dijalog je potreban. Ali, isto tako naslušali smo se u zadnjim mjesecima vrlo nekorektnih i neistinitih izjava koje su dolazile iz Beograda"; istaknuo je. No, drži, ako je to promjena politike koja će doći iz Beograda - onda je to dobro.

Jandroković je najavio da će 15. sjednica Hrvatskog sabora početi u utorak, 17. siječnja i trajat će sve do kraja ožujka, kada će napraviti stanku u Velikom tjednu.

Nakon toga će nastaviti sa idućom sjednicom koja će trajati do 15. srpnja. Istaknuo je kako je pred zastupnicima 188 točaka, od kojih je njih 170 ostalo od prošle sjednice. Od toga je, pojasnio je, oko 70 zakonskih prijedloga a ostalo su različite deklaracije, zaključci, strategije i slično.

