Ovo su Vladine mjere protiv poskupljenja: Trgovcima šalju inspekciju, carinu, poreznike...

Vlada je na sjednici usvojila zaključak kojim se pozivaju baš svi, od trgovaca do ugostitelja i obrtnika, da vrate cijene na razinu prije konverzije, odnosno na dan 31.12. i onda je provedu bez poskupljenja. Premijer Andrej Plenković istaknuo je kako su poskupljenja 'lov u mutnom' i čisto profiterstvo.

- Mi smo upozoravali da će doći do minimalnog povećanja cijena, to je zanemarivo, tako je bilo drugdje. No, ono o čemu svjedočimo je nešto drugo. To je neopravdano, čisto profiterstvo, lov u mutnom i mi ćemo se tome snažno suprotstaviti mjerama Vlade u narednom razdoblju - rekao je.

Pozvao je sve nadležne institucije da razotkriju nepoštene prakse od Državnog inspektorata, Porezne i Carinske uprave.

- To ćemo napraviti, a kad kažem mjere, da ne bi bilo dilema, mislim i na subvencije i druge poreze. Država neće ovo odgledati bez reakcije, a svi koji misle da mogu u ovoj situaciji od jedne izrazito pozitivne i korisne stvari svojom neodgovornom poslovnom politikom baciti sjenu ili naštetiti strateškom uspjelu države vlade, društva i svih nas, u tome neće uspjeti - rekao je.

Premijer je pozvao sve one poslovne subjekte da se distanciraju od onih koji su neopravdano digli cijene.

- Zaključkom Vlada pozivaju se svi da odmah revidiraju cijene na one prije 1. siječnja 2023. godine, na kraj prosinca. Zadužuju se svi resori da pojačaju nadzor, ministarstvo gospodarstva da poduzme sve mjere kako bi prikupili potpune i točne informacije o praćenju cijena, ministarstvo poljoprivrede da prikupi cijene prehrambenih i proizvoda - poručio je Plenković.

Naveo je da nije smisao eura da se netko u krizi neopravdano bogati na račun građana.

- Sve pojave koje vode povećanju inflacije nećemo pozdraviti nego sankcionirati i boriti se protiv toga svim mehanizmima kako bi zaštitili potrošače i osigurale poštene poslovne prakse - naglasio je.

- Mi ćemo u razdoblju koje već traje, svi nadležni će pridonijeti tome da se otkriju nepoštene prakse. Državni inspektorat, porezna i carinska uprava, dobit će precizan zadatak da djeluju čim vide nepravilnosti - rekao je premijer te pozvao sve da revidiraju cijene i vrate ih na one kakve su bile krajem prosinca - dodao je.

Filipović predstavio mjere

Ministar Davor Filipović predstavio je Vladine mjere protiv poskupljenja.

- Obvezuju se svi poslovni subjekti, uključujući kreditne institucije i ostali pružatelji financijskih usluga, te svi koji su protivno zakonu digli cijene da revidiraju maloprodajne cijene svojih roba i usluga i to da budu određene visinom cijena od 31.12. - rekao je Filipović.

- Zadužuju se inspektorat, porezna, carina, ministarstva, HNB... da bez odgode, u okviru svoje nadležnosti provedu pojačani nadzor subjekata - rekao je te dodao da će Ministarstvo gospodarstva pratiti cijene i ljudima ponuditi usporedbu cijena kod raznih subjekata.

Pozvao je Ministarstvo poljoprivrede da odmah prikupi cijene poljoprivrednih proizvoda.

Šef Inspektorata: Provodimo nadzor

Na sjednici Vlade bio je i glavni državni inspektor Andrija Mikulić koji je izvijestio kako su pojačali nadzor po zaprimljenim prijavama potrošača. Inspektori su u pogledu dvojnog iskazivanja cijena prije uvođenja eura od rujna do kraja 2022., utvrđeno je 1744 povrede zakona. Od 2. do 4. siječnja inspekcija je obavila više od 200 nadzora u trgovini tako i u uslužnim djelatnostima.

- Imajući u vidu da poslovni subjekti slobodno formiraju cijenu, počeli su nadzori po zaprimljenim prijavama. Od 2. do 4. siječnja inspekcija je napravila preko 200 nadzora i to u području trgovine na malo, uključujući pekare te uslužne djelatnosti. To su uglavnom bile frizerske usluge, usluge njege i održavanja tijela. Prema prvim rezultatima, utvrđeno je povećanje cijena. U trgovini je zabilježen rast cijena od 3 do 19 posto i to za čokoladu, pekarske proizvode, pivo, kavu, čokoladu... Utvrdit ćemo je li to neopravdano. Ako se to uspostavi, donijet će se to prekršajne mjere - rekao je Mikulić.

- Veći broj prijava bio je na pekare, frizere i usluge njege tijela. Utvrđeno je povećanje cijena. U trgovini su pojedini subjekti podigli cijene od 3 do 19 posto i to za čokoladu, pekarske proizvode, pivo, maslac, kiselo vrhnje, toaletni papir, kava i druge artikle. Ukoliko su utvrdi da je to bilo neopravdano, sukladno zakonu o zaštiti potrošača zabranit će im se nepoštena praksa uz poduzimanje prekršajnih mjera. U uslužnim djelatnostima, povećanje cijena tu se nažalost kreće se od 10 do čak 80 posto - poručio je Mikulić.

U zadnja dva dana u 306 nadzora utvrdili smo 96 prekršaja što je 31 posto, a nadzori se nastavljaju.

