Jandroković tvrdi: Većina je stabilna, ministra poljoprivrede izglasat ćemo 11. veljače

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je u četvrtak da je parlamentarna većina stabilna te da će novi ministar biti izglasan 11. veljače, za kada je odgođeno glasovanje u Saboru zbog smrtnog slučaja u obitelj HDZ-ove saborske zastupnice. Glasovanje je trebalo biti sutra, no odgođeno je zbog smrtnog slučaja u obitelji saborske zastupnice Branke Martinčev-Juričev, odnosno zbog sprovoda koji je sutra. Izašao sam u susret molbi zastupnice i odgodio sam glasovanje, rekao je Jandroković u razgovoru sa Sanjom Rabuzin u emisiji Hrvatskoga radija "S Markova trga".

"Tako da ćemo odgoditi glasovanje za prvi dan nastavka ove plenarne sjednice, a to je 11. veljače. I onda izabrati ministra poljoprivrede", dodao je predsjednik Sabora Jandroković.

Podsjetio je kako je u tijeku sjednica Odbora za poljoprivredu na kojoj premijer Andrej Plenković predstavlja kandidata za novog ministra poljoprivrede, Davida Vlajčića (DP).

Jandroković vjeruje da će Odbor dati pozitivno mišljenje o prijedlogu da Vlajčić bude novi ministar te da će potom biti potvrđen na plenarnoj sjednici.

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro (Domovinski pokret), koji je aktivirao svoj saborski mandat, prije nekoliko dana rekao je da svoj glas uvjetuje smjenom čelnika Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, a Jandroković na to odgovara kako vjeruje da je parlamentarna većina stabilna. "Vjerujem da je stabilna parlamentarna većina, da će se kroz razgovore i dogovor sve riješiti, kao što je to bilo i do sada i da u utorak imamo novog ministra poljoprivrede", rekao je.

Dabrine navode medijima prokomentirao je kako interesi HDZ-a i Domovinskog pokreta (DP) nisu uvijek identični, no da, kao koalicijski partneri, razgovaraju.

"Znači, treba izbalansirati interese koalicijskih partnera. Ovo je jedna situacija gdje su postojala određena oprečna mišljenja. Međutim, idemo u smjeru dogovora i on će sasvim sigurno biti postignut", zaključio je Jandroković

Napominje da će se šefa Hrvatskih šuma birati na javnom natječaju, "to nema nikakve dileme", ali razumije zahtjeve DP-a kao stranke kojoj "sukladno koalicijskom dogovoru" pripada resor poljoprivrede.

"Oni sasvim sigurno žele onda imati i bolji pogled, da tako kažem, na cijelu tu strukturu koja potpada pod Ministarstvo poljoprivrede tako da razumijemo njihove zahtjeve. I razgovarat ćemo kako pomiriti eventualne razlike koje mogu postojati", rekao je.

O bojkotu kupnje: Po prvi put izravni sraz potrošača i trgovaca

Komentirajući bojkot kupnje proizvoda u trgovinama, predsjednik Sabora rekao je kako mu se čini da je ovo po prvi put da dolazi do izravnog sraza između potrošača i trgovaca.

Ocijenio je to korakom naprijed u potrošačkoj kulturi, istaknuvši kao jedan od problema velike trgovačke marže koje su "veće nego u nekim drugim državama što utječe na ukupnu cijenu proizvoda".

Jandroković je ocijenio kako je Vlada sa svoje strane napravila jako puno toga, te podsjetio na reakciju u vrijeme krize Agrokora, aktivnosti u vrijeme covid-krize, kao i pakete mjera pomoći građanima i gospodarstvu uslijed ruske agresije na Ukrajinu.

Na pitanje hoće li Vlada ustrajati na smanjenju ovlasti predsjednika Republike u pogledu obrane, predsjednik Sabora odgovorio je kako je riječ o mantri koja je ušla u javni prostor a koja, koliko zna, nije točna.

Pripremaju se određeni prijedlozi i strategije o tom resoru, u kojem odgovornost dijele Vlada i predsjednik države i tu je jako važno da suradnja bude institucionalna, istaknuo je Jandroković te otklonio "spekulacije da netko želi srušiti ustavne ovlasti i ne surađivati".

"Svatko od nas, svi protagonisti koji su javni dužnosnici i dobili su povjerenje građana, dužni su poštivati Ustav i zakone i u skladu s tim surađivati", naglasio je.

Vlada najavljuje, dodao je, da će predsjedniku Republike poslati prijedloge Zakona o obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama i Strategiju razvoja obrane da ih prouči, i kad ih on prouči vjerojatno će doći do sjednice Vijeća za obranu.