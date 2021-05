Nakon što je predsjednik države Zoran Milanović za predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića kazao da je jedan nametnuti stranački dodvorica koji pokušava glumiti, ali je ustvari obični nasilnik bez mišića, na Facebooku se oglasio sam Jandroković.

- Budući da me klaun Milanović optužio da sam nasilnik bez mišića, a kako se zalažem za argumentiranu raspravu, prilažem dokazni materijal. Nasilnik nisam, a o mišićima prosudite sami - napisao je Jandroković i priložio fotografiju u kupaćima iz ranijih godina.

Stigli su mu i prvi komentari. I dok neki Jandrokovića opisuju kao Ramba i komandosa, drugi su mišljenja da Jandrokovićevi mišići nisu ništa naročito.

Podsjetimo, predsjednik države i premijer ponovno su verbalno zaratili oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Međusobno su se častili uvredama, a u cijelu priključio se i Gordan Jandroković koji je Milanovića nazvao klaunom.

Predsjednik Sabora kazao je danas kako će sigurno biti i treći javni poziv za predsjednika Vrhovnog suda, na što je Milanović reagirao:

- Tko je on da to može reći? On može nekažnjeno počiniti i kažnjeno djelo ali tko je on da kaže to? Je l’ on to raspiruje - odgovorio mu je predsjednik države.

Naime, Milanović ne odustaje od Zlate Đurđević kao kandidatkinje za predsjednicu Vrhovnog suda, dok su premijer i HDZ-ovci jasno poručili kako ona neće dobiti njihovu potporu u Saboru, jer nije poštivala proceduru.