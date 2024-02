Jankovics: 'Poruke se puštaju selektivno kako bi se stekla pogrešna percepcija o Turudiću'

Premijer Andrej Plenković danas je ponovio kako u porukama koje su izmjenjivali optužena Josipa Pleslić, bivše Rimac i Ivan Turudić, ne vidi ništa sporno te da je tu riječ o medijsko-političkom i udar na Vladu.

U večerašnjoj emisiji HRT-a Otvoreno gostovao je i Robert Jankovics iz Kluba zastupnika nacionalnih manjina koji je sudjelovao danas na koalicijskom sastanku gdje su jednoglasno podržali izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika unatoč aferi.

- Zaključili smo da u DORH-u ima ljudi koji ne bi htjeli da Ivan Turudić dođe na tu funkciju i zaključak je da parlamentarna većina neće igrati po kartama tog redatelja iz DORH-a i da će svih 77 zastupnika sutra podržati Ivana Turudića, rekao je, dok je na pitanje tko je redatelj iz DORH-a, rekao je kako ne znaju, ali da je jasno da postoji redatelj koji "plasira poruke selektivno kako bi se stekla pogrešna percepcija o Turudiću". O detaljima sastanka nije htio govoriti, no rekao je kako su svi puni dvojbi, ali da je Turudić na postavljena pitanja odgovarao "vrlo iskreno i životno".

Mostov zastupnik Nikola Grmoja u Otvorenom rekao je kako se ne zna odakle dolaze poruke.

- Vidimo da Josipa Rimac optužuje PNUSKOK i policiju, muža Ane Hanžeković koji radi kao policijski inspektor. Očito je da ih u javnost pušta netko tko ima pristup tim porukama. Zanimljivo je kako vladajuća većina nema problem sa tim porukama nego sa selektivnim puštanjem poruka. Zar nije ta vladajuća većina donijela zakon "lex AP" kojim žele zaustaviti curenje svih informacija iz istraga. Njima je problem svih 300.000 poruka - rekao je Grmoja te dodao kako je jasno da vladajuća većina želi zaustaviti da te poruke izađu i javnost i to je razlog zašto se Turudića stavlja u DORH.

- Prvi razlog je kako bi se zaustavilo izlaženje poruka ili ako već izađu kako se po porukama ne bi postupalo represivno prema onima koji su upleteni u kriminalne radnje. A drugi razlog je ovo što se Plenkoviću događa oko ministrice Obuljen, gdje će se vrlo vjerojatno taj predmet pokušati uzeti od strane DORH-a jer Plenković ne želi da njegovu ministricu progoni Ured europskog javnog tužitelja, već DORH gdje on postavlja ključnu osobu - rekao je Grmoja.

Saborski zastupnik HDZ-a Nikola Mažar tvrdi da se danas dogodio obrat.

- Imate poruku kojom se želi sugerirati da je sudac Turudić koristio istragu ili informacije iz istrage kako bi pogledao gospođi Rimac ili rekao da ona neće biti privođena. Ta se poruka pušta u eter sinoć. Prenose je svi mediji i vidi cjelokupna javnost u Hrvatskoj. Međutim, danas se događa obrat. Danas taj isti mediji koji je to prenio govori: ne, to nije istina i izlazi da ta poruka uopće nema veze sa sucem Turudićem, niti gospođom Rimac, nego da se to radi nešto vezano za Bosnu i Hercegovinu, vezano za institucije u Bosni i Hercegovini, gdje na kraju tužiteljstvo Bosne i Hercegovine govori da je neki postupak nije pokrenut. Dakle, tu vidimo cjelokupnu operaciju kako je ona bila zamišljena, da određeni uski krug ljudi koji ima privilegiju da koristi povjerljive informacije, plasira te informacije protuzakonito, neovlašteno, određenim pojedincima u medijima i onda na temelju tog lažnog konteksta stvara manipulacijsku sliku u javnosti - rekao je.



Istaknuo je i kako predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović na subotnjoj tiskovnoj konferenciji razotkrio samoga sebe jer kao predsjednik vlade Republike Hrvatske 2015. nije nisam ništa poduzeo.