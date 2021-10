Slovenski premijer Janez Janša izazvao je buru ogorčenih reakcija nizom nediplomatskih poruka na Twitteru u pokušaju diskreditacije izaslanstva Europskog parlamenta koje boravi u Ljubljani u misiji utvrđivanja činjenica oko poštovanja načela vladavine prava, novinarskih sloboda i borbe protiv korupcije.

"Fact finding" misija koju vodi eurozastupnica iz Nizozemske Sophie in 't Veld u petak završava svoj posjet zemlji koja predsjedava Europskom unijom i već se sastala s predstavnicima nevladinih udruga, novinarskim organizacijama, predstavnicima pravosuđa i nezavisnih tijela, dok je premijer susret otklonio, a članovi njegove stranke misiju optužili za pokušaj rušenja Janšine vlade.

Premda sa članovima delegacije Europskog parlamenta nije želio razgovarati, navodno zbog nedostatka vremena, Janša je u međuvremenu objavio i dijelio više poruka na društvenim mrežama u kojima ih je toksičnim riječima pokušao osobno diskreditirati i dovesti u pitanje smisao njihova boravka.



Najviše ogorčenja izazvao je njegov tvit s priloženom fotografijom "13 od 226 poznatih lutaka Georgea Sorosa u Europskom parlamentu", među kojima su i fotografije Sophie in 't Veld, te nekadašnjeg predsjednika stranke europskih liberala (Alde) Hansa van Baalena.

Na to je reagirao nizozemski premijer Mark Rutte, osudivši Janšin "neukusan tvit", najavivši da će o tome dati i službenu izjavu nakon što osudu prenese i slovenskoj veleposlanici u Nizozemskoj Sanji Štiglic koja je pozvana na razgovor.

To međutim nije uvjerilo slovenskog premijera, pa je Rutteu na Twitteru poručio kako su optužbe o medijskim neslobodama u Sloveniji koje širi europska ljevica "besmislene".

"Ne gubite vrijeme s pozivanjem veleposlanika i slobodom medija u Sloveniji nego zajedno sa Sophie in 't Weld zaštitite svoje novinare pred ubojstvima na ulici", napisao je Janša, aludirajući na tragičan događaj kad je u Nizozemskoj u srpnju ove godine ubijen novinar Peter R. de Vries koji je istraživao kriminalno podzemlje.

Na Janšino tvitanje i napade na eurozastupnike reagirao je i predsjednik Europskog parlamenta David Sassoli, pozvavši Janšu da se suzdrži.



"Pozivamo Janeza Janšu da odmah prestane s napadima na zastupnika Europskog parlamenta, takvi napadi predstavljaju i napad na europske građane. Konstruktivna suradnja s rotirajućim predsjedništvom Vijeća EU-a temelji se na međusobnom povjerenju i poštovanju", napisao je Sassoli, ali je i na to dobio Janšin nediplomatski odgovor:

"Slovenija nije kolonija. Molim da kažete svojim zastupnicima neka ime Europskog parlamenta ne zlorabe za političke spletke i besmislene optužbe na račun Slovenije", naveo je Janša u svojoj poruci Sassoliju.

Oglasio se i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel, navevši da članovima Europskog parlamenta treba omogućiti da obavljaju svoj posao "bez ikakva pritiska".

"Međusobno poštovanje između europskih institucija i unutar Europskog vijeća jedini je način da se ide naprijed", naveo je Michel.

Od Janšinih nediplomatskih poruka ogradili su se i osudili ih predstavnici lijevih oporbenih stranaka, izrazivši bojazan da se njima kvari reputacija Slovenije u Europskoj uniji.



Izaslanstvo odbora Europskog parlamenta za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove koje vodi Sophie in 't Veld iz liberalne grupacije Renew u petak završava svoj trodnevni posjet Sloveniji. O rezultatima svoje misije i razgovorima popodne će održati konferenciju za novinare.