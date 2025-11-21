JAO! Osječani mislili da slikaju Auroru: Nije to polarna svjetlost već lampe fenjeraša s Pampasa

Osječani su prethodnih dana masovno dijelili fotografije neobičnog ljubičastog neba koje je obasjalo grad, posebno u četvrtak navečer. Nakon polarne svjetlosti viđene u dijelovima Hrvatske i ranijih crvenkastih nebesa nad Slavonijom, mnogi su odmah pomislili da je riječ o još jednom prirodnom spektaklu, pogotovo uz dolazak hladne fronte, javlja OsijekExpress.

No ispalo je da je misterij puno prizemniji. Ljubičasti sjaj koji se vidio iz različitih dijelova grada zapravo dolazi s Pampasa. NK Osijek ponovno je uključio svoja ultraljubičasta rasvjetna tijela koja služe za grijanje i obnovu travnjaka. Ta takozvana 'umjetna sunca' stvaraju uvjete slične proljeću kako bi travnjak ostao u top formi, čak i tijekom zimskih mjeseci.

Foto: OsijekExpress

Klub se i ranije hvalio ovom tehnologijom, koristili su je i na stadionu Gradski vrt, a već prošle godine ljubičasti odsjaj mogao se vidjeti i na novom stadionu Opus Areni.

Dakle, nema neobičnih prirodnih pojava, nema polarne svjetlosti ni sunčevih oluja. Ono što su Osječani gledali bili su UV reflektori koji pomažu travi da naraste. Fenjeraš sa začelja prvenstva možda ne briljira na tablici, ali zato travnjak blista kao pod reflektorima znanstvene fantastike.