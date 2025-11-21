Obavijesti

News

Komentari 0
UF

JAO! Osječani mislili da slikaju Auroru: Nije to polarna svjetlost već lampe fenjeraša s Pampasa

Piše Ivana Mihaljević,
Čitanje članka: < 1 min
JAO! Osječani mislili da slikaju Auroru: Nije to polarna svjetlost već lampe fenjeraša s Pampasa
3
Foto: OsijekExpress

Ljubičasto nebo danima je zbunjivalo građane, no pokazalo se da nije riječ o prirodnom fenomenu, nego o UV lampama za travnjak na stadionu NK Osijeka.

Osječani su prethodnih dana masovno dijelili fotografije neobičnog ljubičastog neba koje je obasjalo grad, posebno u četvrtak navečer. Nakon polarne svjetlosti viđene u dijelovima Hrvatske i ranijih crvenkastih nebesa nad Slavonijom, mnogi su odmah pomislili da je riječ o još jednom prirodnom spektaklu, pogotovo uz dolazak hladne fronte, javlja OsijekExpress.

No ispalo je da je misterij puno prizemniji. Ljubičasti sjaj koji se vidio iz različitih dijelova grada zapravo dolazi s Pampasa. NK Osijek ponovno je uključio svoja ultraljubičasta rasvjetna tijela koja služe za grijanje i obnovu travnjaka. Ta takozvana 'umjetna sunca' stvaraju uvjete slične proljeću kako bi travnjak ostao u top formi, čak i tijekom zimskih mjeseci.

Foto: OsijekExpress

Klub se i ranije hvalio ovom tehnologijom, koristili su je i na stadionu Gradski vrt, a već prošle godine ljubičasti odsjaj mogao se vidjeti i na novom stadionu Opus Areni.

Dakle, nema neobičnih prirodnih pojava, nema polarne svjetlosti ni sunčevih oluja. Ono što su Osječani gledali bili su UV reflektori koji pomažu travi da naraste. Fenjeraš sa začelja prvenstva možda ne briljira na tablici, ali zato travnjak blista kao pod reflektorima znanstvene fantastike.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025