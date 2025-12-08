Kineski nosač aviona u blizini Japana, izvode operacije. Tokio je sada objavio odgovor

Kineske vježbe održane su usred rastućih napetosti između istočnoazijskih susjeda i izazvale su niz prosvjeda, a Tokio je u nedjelju optužio Peking za opasno ponašanje. Japan je rekao u ponedjeljak da su lovci s nosača zrakoplova Liaoning usmjerili radarske zrake na japanske avione koji su se podigli kako bi pratili njegovo kretanje. Osvjetljavanje radarskom zrakom signalizira potencijalni napad i može prisiliti ciljane zrakoplove na bijeg. Zrakoplovi sa nosača izveli su oko 100 polijetanja i slijetanja tijekom vikenda, priopćile su japanske vlasti.

U nedjelju je Japan pozvao kineskog veleposlanika Wu Jianghaoa kako bi prosvjedovao zbog "opasnih" i "žalosnih" djela zrakoplova s nosača.

Japan će "mirno, ali čvrsto odgovoriti i nastaviti pratiti kretanje kineskih snaga u vodama oko naše zemlje", rekao je glavni tajnik kabineta Minoru Kihara na redovnoj konferenciji za novinare u ponedjeljak.

Kinesko veleposlanstvo u izjavi je negiralo tvrdnje Tokija, navodeći da su japanski zrakoplovi ugrozili sigurnost leta približavanjem nosaču dok je provodio obuku sa svoja tri prateća raketna razarača.

Kina je pritom zahtijevala da Japan prestane s blaćenjem i omalovažavanjem, strogo obuzda svoje akcije i spriječi da se slični incidenti ponove.

Kihara je odbacio tvrdnju da su japanski zrakoplovi ugrozili sigurnost leta na nosaču zrakoplova.

Riječ je o najozbiljnijem sukobu dviju vojski posljednjih godina koji riskiraju pogoršanjem već napetih odnosa nakon što je japanska premijerka Sanae Takaichi upozorila da bi Tokio mogao odgovoriti na svaku kinesku akciju protiv Tajvana koja ugrožava sigurnost Japana.