Obavijesti

News

Komentari 11
INVAZIVNA VRSTA

Japanska buba prijeti Lijepoj našoj: 'Jede sve što stigne, ugroženi su nam i golf tereni'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Japanska buba prijeti Lijepoj našoj: 'Jede sve što stigne, ugroženi su nam i golf tereni'
4

Japanski pivac ubrzano se širi Europom. Izrazito je proždrljiva, a posebno preferiraju ranozrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja, kažu stručnjaci iz HAPIH-a

Sayonara, moj prekrasni cvijete... pjevala je to Japanska buba iz kultnog crtanog filma Eustahije Brzić. Ondje je taj kukac, nositelj crnog pojasa u karateu, zadavao glavobolju plavom gmazu Eustahiju ili zmija-sanu.

No od kraja 2025. jedna japanska buba prouzročila je glavobolju i Hrvatima, posebno onima iz Centra za zaštitu bilja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Radi se o invazivnom kornjašu Popilia japonica, koja je dobila i domaće ime - japanski pivac.

Ubrzano se širi Europom, a krajem 2025. uginula jedinka pronađena je u lovci postavljenoj u zagrebačkom parku Maksimir. Zato stručnjaci tijekom 2026. provode pojačani nadzor na širem području grada i okolice parka. Riječ je o štetniku koji je u širenju prvo početkom 20. stoljeća stigao u Sjevernu Ameriku, gdje se zbog nedostatka prirodnih neprijatelja i izrazite prilagodljivosti značajno proširio te postao mnogo štetniji nego u domovini. Nazivaju ga i 'kukcem autostoperom' jer se u nova područja najčešće transportom robe, ali i putovanjima ljudi. Tako je u Sjevernoj Americi otkriven na jugu New Jerseyja 1916. U Kanadu je uselio preko turista i auta koji je stigao u Yarmouth. U Novu Škotsku stigao je trajektom iz Mainea 1939.

TEROR INVAZIVNIH VRSTA Divovske bogomoljke šire se po Hrvatskoj, stižu vlakovima pa i brodovima: 'Privlače ih svjetla'
Divovske bogomoljke šire se po Hrvatskoj, stižu vlakovima pa i brodovima: 'Privlače ih svjetla'

U Europi je prvi put 'pivac' nađen 2014. u Italiji, a danas je prisutan i u Švicarskoj, Njemačkoj, Francuskoj te Sloveniji, gdje je zabilježen 2024. Odrasli japanski pivac mali je kornjaš dug između osam i jedanaest milimetara, prepoznatljiv po sjajno metalik zelenom tijelu i bakrenastim pokriljima. Uz bočne strane zatka ima šest lako uočljivih bijelih čuperaka, što je jedno od njegovih glavnih obilježja. Izjedeno lišće nakon njih izgleda kao 'zelena čipka'.

- Problem predstavlja njegova izrazita proždrljivost i širok spektar biljaka kojima se hrani. Odrasli kukci napadaju listove, cvjetove i plodove brojnih vrsta drveća, grmlja, poljoprivrednih kultura i samoniklog bilja. Na lišću ostavljaju nepravilne rupe, a kod jačih napada uništavaju gotovo cijelu lisnu plohu, ostavljajući samo središnje žile. Posebno preferiraju ranozrele sorte jabuka, bresaka, nektarina, šljiva, malina i dunja - kažu dr. Maja Pintar i dr. Mladen Šimala iz HAPIH-a uz dodatak da mu se na meniju više od 300 različitih biljaka.

Biolog Toni Koren rekao je za 24sata kako širenju ovog kornjaša pomaže što kod nas nema prirodnih neprijatelja.

- Njih će pojesti naše ptice i pauci, no to nije dovoljno. Glavni problem je što s njima nisu došli i njihovi parazitoidi koji će im ograničiti populaciju. Zato invazivne vrste toliko buknu - kaže nam biolog i istraživač Toni Koren.

INVAZIVNE VRSTE Tropske ribe plivaju kraj otoka Mljeta: 'Proždrljive i otrovne!
Tropske ribe plivaju kraj otoka Mljeta: 'Proždrljive i otrovne!

S obzirom na to da dugo hara Italijom, Koren pretpostavlja da bi prva na udaru, preko Slovenije, mogla biti naša Istra, a potom i ostali dijelovi RH. Sreća je, kaže, što su Alpe i sušniji krški krajolik dobra barijera pa se to ne odvija lako.

Osim poljoprivrede, posebno na meti su golf tereni. Ličinke žive u tlu i hrane se korijenjem trava, zbog čega dolazi do žućenja i propadanja travnjaka. Podložniji su suši i eroziji, a sanacija košta milijune eura. Dodatnu štetu rade ptice i druge životinje koje raskapaju terene tražeći ličinke.

INVAZIVNA VRSTA Signalni rak prijeti Plitvičkim jezerima: 'Jede sve što stigne, zbog njega se urušava obala'
Signalni rak prijeti Plitvičkim jezerima: 'Jede sve što stigne, zbog njega se urušava obala'

- Golf tereni, ali i parkovi posebno su na meti pogotovo ljeti jer se navodnjavaju. Zato toliko treba paziti na Maksimir - kaže Koren. Zbog ozbiljne prijetnje japanski pivac uvršten je među 20 prioritetnih karantenskih štetnih organizama EU. Iz HAPIH-a dodaju kako ga je teško uočiti. Lako se mijenja s nekoliko srodnih vrsta hrušteva koje već obitavaju u Hrvatskoj, poput vrtnog ružičara ili zlatne mare. Stručnjaci zato upozoravaju građane da u slučaju sumnje prikupe primjerke kukaca i dostave ih Centru za zaštitu bilja HAPIH-a radi laboratorijske analize.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici
DETALJI MILIJUNSKE BUKTINJE

VIDEO Mladi i opasni: Iznuđivali milijune od poduzetnika pa mu zapalili Lamborghnije u V. Gorici

Policija navodi da je mlada četvorka od poduzetnika Marijana Kulaša tražila više milijuna eura na kripto adresu, na ime nepostojećeg duga. On je o svemu obavijestio policiju. Šteta u požaru je 1,2 milijuna eura
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!
PAPIN MANIFEST O HRVATSKOJ

Vatikan poručuje Hrvatskoj: Crkva nije nacionalna služba za ovjeravanje povijesnih trauma!

Expressov upućeni autor analizira suštinsku prirodu trenutačnih odnosa Svete stolice i Zagreba te precizno identificira najvažnije točke prijepora: Stepinac, Srbija i Jasenovac. Al' ni to nije sve!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026