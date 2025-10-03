Obavijesti

TEROR INVAZIVNIH VRSTA

Divovske bogomoljke šire se po Hrvatskoj, stižu vlakovima pa i brodovima: 'Privlače ih svjetla'

Piše Bogdan Blotnej,
Jedna afrička i dvije azijske vrste, nakon otkrića u Hrvatskoj, nastavile su širenje po zemlji. Ima ih i po otocima, a došle su i do Zagreba. Stižu vlakom i brodovima

Sa svakim novim terenom otkrivam ih na novim lokacijama. Nedavno mi je dojavljeno kako su jednu vrstu azijske divovske bogomoljke našli na Korčuli, a afričku na otoku Šipanu. Nije im problem doći do otoka, uglavnom uz pomoć brodova. Jednu je kolega našao kraj rasadnika, pa je svakako jasno da se šire uz ljudsku pomoć.

