Jedna afrička i dvije azijske vrste, nakon otkrića u Hrvatskoj, nastavile su širenje po zemlji. Ima ih i po otocima, a došle su i do Zagreba. Stižu vlakom i brodovima
TEROR INVAZIVNIH VRSTA PLUS+
Divovske bogomoljke šire se po Hrvatskoj, stižu vlakovima pa i brodovima: 'Privlače ih svjetla'
Čitanje članka: 2 min
Sa svakim novim terenom otkrivam ih na novim lokacijama. Nedavno mi je dojavljeno kako su jednu vrstu azijske divovske bogomoljke našli na Korčuli, a afričku na otoku Šipanu. Nije im problem doći do otoka, uglavnom uz pomoć brodova. Jednu je kolega našao kraj rasadnika, pa je svakako jasno da se šire uz ljudsku pomoć.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku