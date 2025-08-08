Obavijesti

ŽELE OBJAŠNJENJE

Japanska vlada traži korekciju američke uredbe o carinama

Foto: SHUJI KAJIYAMA/REUTERS

Prema sporazumu sklopljenom prošli mjesec, SAD je pristao smanjiti carine na uvoz japanskih automobila s 27,5 posto na 15 posto, ali nije odredio rok

Japanski glavni pregovarač o carinama Ryosei Akazawa "oštro" je zatražio od Sjedinjenih Država da revidiraju predsjedničku uredbu o carinama na sastanku s najvišim američkim dužnosnicima u Washingtonu, priopćila je u petak japanska vlada.

Japan traži objašnjenja, s obzirom na to da je nepostojanje pisane potvrde o sporazumu sklopljenom sa Sjedinjenim Državama dovelo do nesporazuma u pogledu toga hoće li carine koje je odredio američki predsjednik Donald Trump, a koje su stupile na snagu u četvrtak, biti pridodane postojećima.

Akazawa je tri sata razgovarao s ministrom trgovine Howardom Lutnickom i pola sata s ministrom financija Scottom Bessentom, priopćila je japanska vlada.

Na sastancima je Akazawa tražio i da SAD izda predsjedničku uredbu o smanjenju carina na uvoz japanskih automobila.

Prema sporazumu sklopljenom prošli mjesec, SAD je pristao smanjiti carine na uvoz japanskih automobila s 27,5 posto na 15 posto, ali nije odredio rok.

"Japan će ostati u bliskoj komunikaciji s SAD-om na raznim razinama", priopćila je japanska vlada ne navodeći američki odgovor na njezine zadnje zahtjeve.

