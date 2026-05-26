BIZARNE SCENE Čovjek skakao po autima u Novom Zagrebu, svladali ga interventni policajci

Mladić utrčava na prometno raskrižje i skače na krov automobila na zaprepaštenje vozača. Okreće se na njemu, upire prstom i dere "semafor". Silazi s njega i skače na druge automobile.



VIDEO Čovjek se popeo na automobile kod Bundeka | Video: čitatelj/24sata

Snimke su to koje su u utorak poslije 12 sati stigle na redakciju 24sata u kojima se vidi vandalski čin mladića s još nepoznatim motivima. Sve se odvijalo u Novom Zagrebu, na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića. Stradalo je najmanje jedno vjetrobransko staklo, a okupljeni su odmah pozvali policiju.

- Ja sam čuo da je nešto govorio i na engleskom. Kad je pobjegao s prvog auta, umalo ga je pogazio kamion - rekao je drugi svjedok.

Kako su nam rekli svjedoci, ubrzo je dojurilo vozilo s interventnim policajcima. Uspjeli su ga uloviti i svladali su ga na zelenom pojasu između dva prometna traka. Priveli su ga te je istraga u tijeku.