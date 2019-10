Japanski poduzetnik: Hrvati su vrijedni i znaju svoj posao

Vlasnik je i direktor Kali tune, najstarije i najveće firme za uzgoj, točnije, dohranu tuna u Hrvatskoj te branda jadranske tune ToroCro Moguro pod kojim se prodaje u Japanu. Zapošljava ljude, brine o okolišu i širi se na tržištima.

Kako je Kali Tuna postao pionir ekološki uzgojene tune na Mediteranu?

Još 1996. dva povratnika iz Australije prenijeli su iskustva i znanje o uzgoju tuna i osnovali prvo uzgajalište u Kalima na otoku Ugljanu. Budući da je potražnja za tunom rasla, intenzivnom i kvalitetnom prehranom ulovljene divlje tune pokušala se dostići kvaliteta mesa koja zadovoljava standarde zahtjevnog sashimi tržišta, koje uzgojena tuna gotovo u cijelosti zadovoljava. Od 2015. godine Kali tuna je dio grupe u vlasništvu japanske kompanije J Trading Inc. Kroz ovu suradnju postali smo poznati po pružanju hrvatskog proizvoda ribarstva i marikulture proizvedenim po visokim standardima japanske kvalitete diljem svijeta. Iskorak je napravljen i u samoj proizvodnji jer se novi proizvodi ribe režu i proizvode u hladnom lancu na -60 ° C.

Foto: Kali Tuna

Kako ste iz Japana došli na Ugljan?

Otac se bavio prodajom ribe, a i sam sam započeo raditi u najvećoj ribarnici na svijetu – Tsukiji u Tokiju gdje se dnevno proda 4.000 tona ribe. Međutim zainteresirao sam se za proizvodnju i nove načine upotrebe ribe. Uvozio sam kvalitetan losos kojeg Japanci nisu do tada koristili za sushi i sashimi i promovirao chefovima u Japanu. Prvo sam to radio sam, a kroz nekoliko godina zapošljavao i 60 radnika. Nakon toga zainteresirala me je tuna. Jadranskom more je čisto, tuna se hrani kvalitetnom plavom ribom iz istog mora, ljudi ovdje su vrijedni, iskusni i znaju svoj posao. Zajedno razvijeni proizvodi pod nazivom ToroCro Maguro. Toro je potrbušina, najmasniji dio, Cro prikazuje porijeklo, a Maguro je tuna na japanskom.

Već se dugo ističe važnost Omega 3 masnih kiselina u prehrani i sve je veći interes za poboljšanjem zdravlja kroz konzumaciju proizvoda s ovim dragocjenim masnoćama koje štite srce i krvne žile, snižavaju kolesterol i pomažu kod prevencije i liječenja raznih bolesti. Koliko traje uzgoj tune?

Sam ciklus od trenutka ulova divlje tune do uzgoja tune traje do 30 mjeseci. Kali tuna se u tom periodu hrani pažljivo odabranom kvalitetnom i svježom ribom, čime je istaknut utjecaj na kvalitetu ribe pritom misleći na karakteristike boje i masnoće tkiva. Zbog ovog posebnog tretmana, Kali tuna ima fini i nježni okus koji se topi u ustima. Neki kupci preferiraju masne dijelove, dok drugi uživaju mršavije crvene dijelove. Misija i dužnost tvrtke je udovoljiti svim zahtjevima kupaca i brinuti o čak i najmanjim potrebama kupaca. Kali Tuna d.o.o. dobitnik je brojnih priznanja i nagrada kao što je Superior Taste Award koju dodjeljuje International Taste Institute (ITI) sa sjedištem u Bruxellesu. ITI je vodeća svjetska organizacija posvećena isprobavanju i promoviranju superiornih proizvoda iz sektora hrane i pića.

Foto: Kali Tuna

Koliko podržavate lokalnu industriju?

Najveće tržište je i dalje Japan, a ponosno ističemo da je osnovan i Kali Tuna Hong Kong. Vidimo i odličan potencijal ovdje na lokalnom tržištu, ali i dalje kroz Europu i globalno. Većina od naših preko 100 zaposlenika na uzgajalištu i ribara imaju više od 20 godina iskustva u ovoj industriji te njihovo znanje, marljivost i posvećenost poslu čini najveću vrijednost naše kompanije. Podržavamo lokalnu industriju i zapošljavanje od svog osnutka. Ne fokusiramo se isključivo na profitabilnost poslovanja, već nam je želja benefite poslovanja podijeliti s okruženjem kroz stvaranje radnih mjesta, stimulaciju lokalne zajednice i razvoj održivog poslovanja. Osim što je Hrvatski uspjeh prvi brod u našoj floti, poruka s logo znaka ''Kali tune'' naglašava upravo težnju za uspjehom: ''Croatian success''.

Projekt mogućnosti mrijesta tune u kaveznom uzgoju?

Pored obavljanja redovne djelatnosti uzgoja tune, jedan od naših najvažnijih zadataka je povećati šanse za reprodukciju tune. Kontinuirano nastojimo osigurati održivi rast putem stalne brige o zaštiti okoliša, kao i zaštiti i omogućavanju obnove zaliha divlje tune i reprodukciju uzgajane tune najučinkovitijom metodom za mrijest.

Foto: Kali Tuna

Spominjete se jako puno u medijima.

Kali Tuna je poznata i u svijetu slavnih jer su proizvodi namirnice svjetski poznatog Nobu lanca restorana, čiji je suvlasnik i Robert de Niro. Mnogi poznati svjetski chefovi su već posjetili Kali i uvjerili se u kvalitetu proizvoda te ostavili svoje pregače kako bi se ponovno vratili.



