Jasmina je ubijena sjekirom?! 'Glava je iznutra bila razorena'

Na županijskom sudu u Varaždinu nastavlja se suđenje Smiljani Srnec, optuženoj da je u ljeto 2000. u Pavlovcu tupim predmetom ubila svoju sestru Jasminu i njeno tijelo sakrila u zamrzivaču.

Bit će ispitano četvero svjedoka - vozač i liječnica hitne medicinske pomoći koji su prvi stigli u kuću, obducentica Andrina Kopjar koja je na prošlom svjedočenju imala zdravstvenih problema i sudsko-medicinski vještak Josip Škavić.

Svjedoci obducentica dr. Andrina Kopjar i sudsko-medicinski vještak dr. Josip Škavić te liječnica Hitne dr. Vanja Prgomelja, koja je bila na intervenciji kod Smiljanina i Jasminina ujaka nakon pronalaska tijela te kasnije u domu obitelji Dominić Srnec, biti će saslušani u 9 sati u nastavku suđenja Smiljani Srnec.

Čita se nalaz vještaka Škavića.

Iz nalaza i mišljenja sudsko-medicinskog vještaka prof. dr. Josipa Škavića proizlazi da se tijelo žrtve Jasmine Dominić nalazilo u krajnje neprirodnom položaju tako da je prema gore bio okrenut i izložen prednji dio zdjelice sa spolovilom i prednja strana natkoljenice s najviše pozicioniranim koljenima, a da su potkoljenice savijene u koljenima usmjerene sa stopalima prema dnu zamrzivača. Tijelo je presavijeno u predjelu struka uz djelomično rotiran gornji dio tijela tako da se žrtva Jasmina Dominić na dno zamrzivača oslanjala lijevom stranom lica, prednjim lijevim dijelom prsnog koša i lijevog ramena te lijevom rukom, dok joj je desna ruka bila savinuta u laktu i ručnom zglobu te se nalazila ispod natkoljenica.

Vještak je utvrdio da je žrtva Jasmina Dominić umrla nasilnom smrću uslijed višestrukih prijeloma kostiju svoda i baze lubanje s ozljedom mozga. Obdukcijom su utvrđene izvanredno opsežne ozljede glave i to u predjelu lijeve strane čela i lica te lijevo sljepoočno uz manji krvni podljev mekog oglavka lijevo zatiljno. Ovakav raspored opsežnih ozljeda na relativno maloj površini tijela, a na što upućuje praksa, nastaje kod osoba koje se tijekom ozljeđivanja nalaze u nekom pasivnom fiksiranom položaju, najčešće ležeći na podlozi, pri čemu je ozlijeđeni dio glave, u konkretnom slučaju, lijeva strana glave, čela i lica, dostupna ozljeđivanju, to jest okrenuta prema osobi koja zadaje ozljede, dok je nasuprotni dio glave oslonjen o podlogu.

Sa sudsko-medicinskog stajališta nije moguće objasniti ovakav pasivni položaj žrtve, no taj položaj upućuje na to da se žrtva nalazila u odmarajućem, spavajućem položaju i slično. Ova grupa ozljeda prema viđenom u praksi uobičajeno su zadane neposredno jedna za drugom odnosno u kratkom vremenskom razmaku koji u sudsko medicinskom smislu nije moguće izraziti u jedinici vremena. U prilog ovom zaključku govori i izostanak zalutalih i obrambenih ozljeda bilo da se radi o aktivnim obrambenim ozljedama nastalih hvatanjem sredstva ozljeđivanja ili pasivnim obrambenim ozljedama nastalim podmetanjem ruke ili ruku ispred sredstva s kojim druga osoba zamahuje prema žrtvi.

Ozljede glave žrtve Jasmine Dominić nastale su s najmanje pet do šest međusobno neovisnih jakih djelovanja sile, udarcima nekog tupotvrdog sredstva. Izrazito jako djelovanje sile bilo je potrebno za nastanak mnogostrukog prijeloma kostiju svoda i baze lubanje u lijevom čeono sljepoočnom predjelu. Takvi opsežni prijelomi neminovno se prenose na moždano tkivo gdje dovode do opsežnog nagnječenja i razaranja što u pravilu uvijek rezultira smrtnom posljedicom. Prijelom kostiju lubanje kakav je zadobila žrtva Jasmina Dominić momentom ozljeđivanja rezultira gubitkom svijesti, dok smrt u pravilu nastupa kratko vrijeme nakon ozljeđivanja, pri čemu se može raditi o nekoliko do najviše desetak minuta.

Nikakva medicinska pomoć ne može otkloniti smrtni ishod. Ozljede kod žrtve Jasmine Dominić nastale su zaživotno u prilog čemu govori i nalaz krvi u želucu kao posljedica zaživotnog gutanja krvi. Sve ozljede kod žrtve Jasmine Dominić predstavljaju jednu cjelinu i označene su kao osobito teška tjelesna ozljeda.

Nadalje, iz nalaza sudsko-medicinskog vještaka proizlazi da je pretpostavljeno sredstvo zadavanja ozljeda sredstvo koje ima brid i plohu veće kontaktne površine te je to sredstvo trebalo imati neku određenu, vjerojatno značajniju težinu. Naime, rane nagnječine lijeve strane čela i lijevog usnog kuta nastale su kombinacijom djelovanja brida i plohe, dok su ozljede lijevo sljepoočno te u predjelu lijeve lične kosti i lijeve strane kosti donje čeljusti nastale djelovanjem plohe. Kao takvo sredstvo može poslužiti ušica sjekire ili bilo kakvo slično sredstvo koje posjeduje brid i plohu. Na temelju izgleda ozljeda kod žrtve nije moguće govoriti o jednom točno određenom sredstvu ozljeđivanja. Isključio je čekić kao sredstvo ozljeđivanja.

Sudsko-medicinski vještak je također u svom nalazu naveo da ženska osoba uobičajene-prosječne fizičke konstitucije i težine može sama izvršiti pohranu mrtvog tijela ženske osobe visine približno 170 centimetara, sitnije građe i težine do 60 kilograma u zamrzivač dimenzija 112x60x82 centimetara. Pohranjivanje kakvo se nalazi kod žrtve Jasmine Dominić u pravilu se ne obavlja na način da se mrtva ženska osoba podigne od podloge i zatim položi u zamrzivač. Tijelo žrtve Jasmine Dominić pohranjeno je u zamrzivač tako da je stavljanje tijela izvršeno na način da je vodeći dio bila glava i gornji dio tijela da bi se zatim donji dio tijela uz presavijanje i potisnuo u kasnije zatečeni položaj.

Ovakvo pohranjivanje najjednostavnije je izvesti podizanjem gornjeg dijela tijela prislanjajući ga i podižući uz bok zamrzivača nakon čega se najprije preko ruba otvora zamrzivača prebaci gornji dio tijela, a potom se jednostavno i bez velikog napora prebacuje donji dio tijela. Sudsko-medicinski vještak dozvoljava da je smrt žrtve Jasmine Dominić mogla nastupiti u ljeto 2000. godine.

Vještak Škavić u cijelosti ostaje kod pisanog nalaza i mišljenja.

Optužba: Možete li se očitovati u kakvom se položaju nalazila osoba koja je nanosila ozljede u odnosu na žrtvu?

Sa sudsko-medicinskog stajališta moguće je govoriti o odnosu ozlijeđenog dijela žrtve i osobe koja zadaje ozljede. Oštećenica je bila lijevom stranom lica i glave okrenuta osobi koja je zadavala ozljede. Ozljede bi jednako izgledalo bez obzira da li se žrtva nalazi fiksirala u ležećem, stajaćem ili sjedećem položaju. Osoba koja zadaje ozljede je bila okrenuta lijevoj strani lica i glave

Naveli ste da sredstvo mora imati brid i plohu dozvoljavate li da bi sredstvo bila letva?

Tu bi trebalo očekivati ozljede koje bi izvana gledajući imale prutast oblik, budući da toga nema, isključio bih letvu.

Pretpostavljate li da je tijelo pohranjeno neposredno nakon smrti?

Položaj tijela u zamrzivaču ni na koji način ne upućuje na vremenski odmak od ozljeđivanja i smrti. Nama je jedino važno da nema truležnih promjena, ali pohranjeno je "svježe" tijelo. To je moralo biti unutar tri-četiri sata najviše dok ukočenost nije bila izražena.

S obzirom na krv u želucu znamo da je bila živa dok je primala ozljede, možete li reći koliko?

Žrtva je bila živa dok je dobila najmanje jednu, prvu ozljedu. Nije to toliko velika količina krvi da bi to trajalo duže vrijeme.Mogla je biti progutana u prvom dijelu ozljeđivanja.

Obrana: Možete li reći koliko krvi je izgubila žrtva?

Ne mogu se izjasniti. Nema nikakvih pokazatelja da mogu znati koliko je krvarila. Možemo reći da je krvarila i da ozljede vlasišta krvare izvanredno jako i intenzivno.

Na kojim dijelovima tijela ste pronašli tragove krvi?

U ovakvim situacijama nama tragovi krvi ništa ne govore. Znamo da je krvarila, znamo da se nakon toga manipuliralo s mrtvim tijelom, a ti tragovi više govore o manipuliranju nego o ozljeđivanju i smrti.

Postoji li mogućnost da je tijelo oprano prije pohranjivanja?

Ne mogu se izjasniti. To bi bilo nagađanje.

Može li odgovoriti i dr. Kopjar?

Slaže se s doktorom. Našla sam kosu koja je bila prožeta krvlju i da su tragovi krvi uglavnom bili po glavi, vratu i prsištu.

Jesu li utvrđeni tragovi slijevanja krvi?

Dr. Škavić želi pogledati fotografije.

Na slikama fotodokumentacije očevida jasno je vidljiva umrljanost glave i gornjeg dijela prsnog koša krvlju što ne predstavlja tzv. krve ceste odnosno tragove slijevanja krvi već umrljanost kakva je uobičajeno vidljiva pri manipulaciji sa zakrvavljenim dijelovima dijela.

Gdje bi završila krv da je ubijena na spavanju u krevetu?

Bilo bi za očekivati, osim tagova slijevanja krvi, i namakanje odnosno stvaranje umrljanosti krvlju posteljine ispod glave.

Gdje bi završila krv da je ubijena u hodniku gdje su pločice?

To se jednako može primijeniti i na bilo koju drugu situaciju.

Postoji li mogućnost da je žrtva nakon prvog udarca udarila glavom u zid?

Nije moguće isključiti da bi mali krvni podljev zatiljnog dijela mekog oglavka nastao djelovanjem sile malog intenziteta nastao udarcem glave u podlogu. Ja sam u nalazu i mišljenju govorio o uobičajenom nastanku ovakvih ozljeda ne gledajući iz zasebno.

Postoji li mogućnost da je žrtva zadobila jedan i više udaraca pa pala na pod?

Ozljede nastale s pet do šest udaraca. Ovakvo grupiranje ozljeda viđamo u pravilu kod fiksiranog dijela tijela koji je ozlijeđen.

Uslijedio veći broj udaraca, a time i ozljeda jedne manje površine tijela. Ne mogu isključiti da bi jednu ozljedu zadobio u jednom, a druge u drugom položaju, no to bi bilo vrlo neobično. Nisam govorio o slijedu ozljeda, odnosno koja je ozljeda nastala prije neke druge.

Što bi bilo da je žrtva ležala na madracu?

Ukoliko bi oštećenica ležala na madracu tad bi u pravilu trebalo isključiti ozljedu zatiljnog dijela mekog oglavka.

Branitelj predočava fotografije kreveta žrtve.

To sam sad rekao. Kad bi bila na madracu trebalo bi isključiti ovu ozljedu. Podljev mekog oglavka predstavlja ozljedu koja spada u grupu tzv. nespecifičnih mehaničkih ozljeda. Ne upućuje na samo jedno točno određeno sredstvo pa ni jedan točno određeni mehanizam nastanka.

Postoji li mogućnost da su ozljede nastale s više od jednog sredstva?

Naglasio sam već ranije da ne mogu govoriti o jednom točno određenom sredstvu ozljeđivanja. U praksi nije uobičajeno mijenjanje sredstava prilikom ovakvih ozljeda.

Je li moguće da je u pitanju šaka?

Šaku kao sredstvo treba isključiti.

Jesu li sve ozljede nastale istim intenzitetom?

Možemo govoriti isključivo o snazi svih udaraca, a nije moguće zaključiti je li neki bio manjeg, a neki većeg intenziteta. Kompletno je razoren čitav dio baze i jedan dio svoda lijevo čeono i lijevo sljepoočno. Ja mogu govoriti samo o kompleksu ozljeda. Svaka od ozljeda mogla je dovesti do poremećaja svijesti od ošamućenosti do besvjesnog stanja, a skup svih ozljeda sigurno je doveo do toga. Ne možemo izdvajati pojedine ozljede.

Možete li se izjasniti koji je bio fatalan?

Moguće je govoriti samo o svim ozljedama u njihovu zbiru u smislu fatalnosti, odnosno smrtnom ishodu. Sve su dovele do smrti.

Znate li koliko je kilograma imala ubijena?

Nisam imao podatak o visini u centimetrima kao ni o težini u kilogramima.

Na koji način je tijelo bilo podignuto tijekom pohranjivanja?

Kako je i na koji način tijelo dospjelo do zamrzivača u to se ne mogu upuštati. Ja mogu samo reći je li moguće i kako tijelo ubaciti u zamrzivač. Naveo sam najjednostavniji način kako se može pohraniti. Budući da je vodeći dio tijela glava, uobičajeno bi bilo da se tijelo podigne držeći za gornji dio.

Bi li na tijelu žrtve nastale kakve masnice?

Ne bi bilo za očekivati bilo kakve daljnje ozljede na tijelu.

Kako je bilo okrenuto lice žrtve, prema osobi koja je transportira ili?

Nije moguće zaključivati o tome. Kad sam govorio o pohranjivanju, nisam govorio o ubacivanju nego prebacivanju. Pri tome ne bi trebale nastati ozljede od kontakta sa zamrzivačem. Trbuh je elastični dio kože i tijela pa ne bi trebalo biti masnica.

Možete li reći je li netko manipulirao tijelom u zamrzivaču?

Ne mogu govoriti je li netko kasnije manipulirao tijelom u položaju, nego samo o položaju u kojem je tijelo zatečeno.

Znate li gdje je zamrzivač pronađen?

Ne.

Bi li se tijelo moglo pohraniti ako se poklopac zamrzivača ne može potpuno otvoren?

Ne mora biti potpuno, mogao je biti i djelomično otvoren.

Bi li mogli donijeti mišljenje može li okrivljena to napraviti kad bi imali njezinu medicinsku dokumentaciju?

Prilikom vještačenja bilo je postavljano pitanje ženska osoba uobičajene konstitucije i težine.

Obrana je tražila dopunu vještačenj pa sad pitam možete li vi to utvrditi?

Apsolutno to spada u domenu sudske-medicine.

Optužba: Dozvoljavate li da je okrivljena ubijena u kadi?

Ja nisam u mogućnosti odgvooriti na pitanje položaja tijela oštećenice u prostoru. Je li nalazila na podu ili nekoj drugoj podlozi ne mogu se izjasniti.

Sudac: Tijelo je pronađeno zamotano u crne vreće, oko toga navlaka popluna i još jedna vreća?

To je moguće jedino ukoliko je navučeno na tijelo prije ubacivanja u zamrzivač.

Dr. Kopjar složila se s mišljenjem vještaka Škavića.

U sudnicu zovu dr. Vanju Prgomelju.

Sudac: Vi ste bili na mjestu događaja gdje je pronađeno tijelo u zamrzivaču te prije toga u kući Franje Sabola, kojemu ste pružali medicinsku pomoć. Možete li opisati što se događalo?

Prvo smo dobili poziv da muškarac sredjnih godina ima bolove u prsima nakon obiteljske vijesti. Bila je tamo njegova supruga i počeli smo razgovarati. Bili su jako uznemireni i iznosili su neka imena ljudi koji su meni nepoznati. Ono što je bio zaključak njihove priče je da je pronađeno tijelo njihove nestale nećakinje. Otišli smo iz te kuće i nazvali našu jedinicu da nazovu policiju i jave što smo saznali.

Možete li se sjetiti tko je s vama razgovarao?

Taj pacijent i njegova supruga. Došla je kćer optužene, ne sjećam se detalja tog razgovora, uglavnom ona im je priopćila tu vijest.

Što je bilo dalje?

Obično se poslije intervencije trebamo vratiti u bazu, to bi bio Prelog, no budući da je adresa na kojoj je pronađeno tijelo bila ulicu dalje, odlučili smo javiti u bazu i pričekati. Parkirali smo vozilo u drugoj ulici, no stotinu metara dalje od te adrese. Policijska kola prošla pored nas, predsatvilli smo se. Otišli su na tu adresu, mi smo i dalje čekali. Policajac došao po nas da pregledamo jednu gospođu. Sjedila je u kuhinji, dala sam joj terapiju, uzela je tablete za smirenje. Pitala sam je kako se osjeća. Vrlo je kratko odgovarala na pitanja, koja su se odnosila na njezino zdravstveno stanje.

Što ste još vidjeli?

Prije samog pregleda policajac me zamolio da pogledam u škrinju da ne bi bila neka lažna uzbuna. Ja sam se približila škrinji i vidjela u crnoj vreći za smeće, kja je bila malo otvorena, vidjela su se koljena. Kad sam gledala, škrinja je bila otvorena.