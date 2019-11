'Teta Jasmina gurnula je djeda Fredija, proletio je kroz staklo'

Smiljanina mama djelovala je zbunjeno, oči su joj crvene i uplakane. Gleda svuda uokolo, samo ne prema kćeri. David gleda u pod, a kćer Katarina ravno i u strop. Smiljana gleda ravno preda se i trudi se ne gledati u svjedoke.

Na ročište u 12 stigao je i Branko Liber. Njega će prvog saslušati. Vanja Prgomelja će doći sutra u 9.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prvo pitanja postavlja sud.

Možete li opisati što je bilo 16. veljače na intervenciji u Palovcu?

Dobili smo poziv za intervenciju kod gospodina, kako se zove. Imao je pritisak u prsima, imao je čovjek infarkt prije mjesec dana i bilo mu je loše. Dali smo mu terapiju, u razgovoru s nim smo saznali da mu je loše, da su mu našli nećakinju. Kontaktirali smo jedinicu, da se ne vraćamo. Očekivali smo da ćemo morati intervenirati. Javili su nam da pričekamo policiju. Zajedno s njima došli do kuće, prvo je ušao policajac. Izašao je po nas, odmah po ulasku u kuću vidjeli škrinju. Vidjeli smo smrznute natkoljenice i potkoljenice, vrlo vjerojatno ženske noge, djelomično omotane u crnu najlon vreću. Potom smo išli kod gospođe Smiljane. Sjedila je za stolom, bila je vidno potresena, tresla se. Doktorica joj je dala terapiju, rekla je da je već uzela terapiju.

Možete li se sjetiti razgovora s Franjom Sabolom?

Nakon snimanja ekg-a, bilo je sve u redu, počeli smo razgovarati. Rekao je da je pod stresom i tad smo saznali što se događalo. Rekao je da su mu pronašli nećakinju nakon 19 godina. Mi smo se iznenadili. Nastavio je pričati, i ostali ukućani. Bilo je par ženskih osoba, rekao je da je pronađena u zamrzivaču. Pitali smo gdje. On je rekao tu blizu, malo dalje. Ja sam zvao. Mi smo ispostava, da se ne vraćamo... Očekivali smo da ćemo se trebati vratiti. Pitao sam sestru Ivanu Matošu ima li kakve dojave u vezi toga, da kontaktira policiju. Pričekali smo par minuta, rekli su nam da ostanemo, da ćemo ići tamo.

Sa mnom bila doktorica i vozač. Uvijek ulazimo zajedno u kuću, ulazi i vozač, takva je procedura.

Da li je policajac tražio da doktorica pogleda nešto?

Vjerojatno je rekao, ali ne sjećam se toga.

Kad ste pogledali, što se dogodilo?

Ne sjećam se što je bilo dalje, je li netko zatvarao.

Zbog čega je okrvljena tražila pomoć?

Zbog stresa, reakcija. Ne sjećam se da je okrivljena nešto govorila tom prilikom, a ni ostali.

Rekli ste da je bila vidljivo potresena.

Sjedila je za stolom, imala je zatvorene oči i tresla se.

Možete li opisati u kakvom su stanju bili drugi ukućani?

Ne.

Koliko dugo ste se zadržali?

Možda 15-ak minuta.

Sastavljate li zapisnik o radnjama koje Hitna poduzima?

Da, obvezno.

Je li sastavljan kakav zapisnik zbog mrtvog tijela?

Koliko ja znam, ne. Nismo obavljali nikakve radnje oko tog mrtvog tijela, samo smo ga pogledali.

Jeste li vidjeli nekoga da dolazi kod Sabola?

Bilo je par mlađih ženskih osoba u kući kod Sabola, ali ne sjećam se da je bilo male djece.

Optužba: Da li se u kući Srnecovih još netko žalio da mu je loše?

Koliko znam ne.

Jeste li osim ljudskih nogu u škrinji uočili još neke stvari?

Bez obzira na posao koji radim, malo nas je to šokiralo, iznenadilo. Sjećam se da su bile crne vreće

Branitelj: Jeste li dirali škrinju ili neke druge predmete?

Ne.

Škrinja je bila otvorena?

Da, mislim da je bila skroz otvorena.

Sljedeća je Katarina Dominić (1954.), majka okrivljene i ubijene.

Mama je pogledala i kimnula glavom prema Smiljani.

Dobila je odluku optužnog vijeća kojom je potvrđena optužnica jer je najbliži srodnik Jasmine Dominić. U ovom predmetu ima status žrtve. Sudac je upoznaje s njezinim pravima. I pojašnjava razliku između žrtve i oštećenika. Oštećenik je žrtva koja želi sudjelovati u kaznenom postupku.

Ne želi sudjelovati u postupku kao oštećenik. Govori vrlo tihim glasom.

Po zanimanju je kuharica.

Ne želim svjedočiti, kaže Katarina.

Ne traži troškove dolaska na sud. Trese joj se usnica i ruke dok izlazi iz sudnice.

Nakon nje ulazi Smiljanina kćer Katarina Dominić Srnec.

Po zanimanju je medicinska sestra.

Sud je upoznaje s pravom da ne svjedoči. Želi svjedočiti.

Sud prvi postavlja pitanja.

Vi ste otvorili tu škrinju i nešto vidjeli. Možete li nam to ispričati?

Bila je to subota. Mama je sestru otpratila na vjeronauk. David i ja smo krenuli prazniti škrinju. Mama se u međuvremenu tuširala i pala. Rekla sam joj da malo legne i odmori. David nastavio prazniti škrinju, došao kod mene i rekao da se vide ženske noge i spolovilo. Mama je spavala. Nazvala sam očuha i ujnu Dragu Sabol. Došao je i očuh. Odvezla sam sestre ujni. Tamo je bila Hitna.

Zbog čega ste otvarali škrinju?

Ona je bila ispod stepeništa. S bakom i mamom se dogovorili da se to makne i da se tamo posatvi tepih. Baka je bila u Njemačkoj, ona i mama se dogovorile da se zamijeni uređaj. Znam da je pričala s bakom o tome. One su se dogovorile, ja sam samo pomagala otvoriti i maknuti to.

Otkad je škrinja tamo?

Oduvijek, od kad znam za sebe.

Je li se ikad čistila?

Ne. Dok sam bila mala, nisam obraćala pažnju na to.

Do nje se moglo doći?

Bile su na njoj neke dječje igračke. Škrinja je bila vidljiva, nije bila skrivena. Bila je zatrpana, ali se vidjelo da je škrinja.

Jesu li računi bili razlog da se makne šrkinja?

To su mama i baka razgovarali. Sredili smo sobu i hodnik, htjeli smo i taj dio. Račun za struju je bio 150-200 kuna. Zvali smo neki dućan u Zagrebu, trebali su doći po uređaj. Mama je dogovorila zamjenu starog za nešto drugo. Netko je trebao doći u ponedjeljak da makne škrinju i dobili bi bon za nešto drugo.

Imate li još neki zamrzivač?

Imamo u frižideru ledenice. To se koristilo, ova se nije koristila.

Rekli ste da ste jedno vrijeme izbivali iz kuće?

Dok sam išla u srednju školu i jedno vrijeme kad sam počela živjeti s Davidom. Živimo zajedno od 2016.

Možete li se sjetiti što ste točno rekli Nadi Sabol?

Ne sjećam se svih riječi, bila sam u šoku. Ujaka nisam ni vidjela, Hitna je već bila tamo. Sestre sam dovezla i ostavila. Starija sestra je bila kod kuće, mlađa je bila na vjeronauku. Rekla sam mami da nazove Hitnu, čula sam da s nekim razgovara. Hitna i policija su došli zajedno. Došao je policajac, ne sjećam se točno šta sam rekla. Znam da su ušli u kuću i pitali za škrinju, ja nisam gledala uopće ni otvarala tu škrinju. Sve se događalo jako brzo.

Je li netko od policije bio s vama cijelo vrijeme?

Da.

Doktorica je mami pružila pomoć?

Da, vidjela sam da joj mjeri tlak.

Jeste li pričali s Davidom o čemu kad su otišlu policajci.

Bilo je 22 sata, bilo je kasno. Bili smo previše potreseni da bi pričali o tome. Nisam znala tko bi se nalazio u toj škrinji, nisam u tom trenutku o tome razmišljala.

Gdje je bila baka?

Nije bila kod kuće. Nismo je zvali u subotu jer je bilo već kasno. Htjeli smo zvati u nedjelju, ali je ona već zvala. Čula je što je bilo.

Mamu su odveli policajci, baka je bila u Njemačkoj, očuh se vratio kući, jeste li tad šta razgovarali?

Bili smo u velikom šoku.

Rekli ste da niste s nikim o tome razgovarali, pretpostavljali ste tko bi kogao biti u škrinji, jeste li pričali kasnije o tome?

Ne

Optužba: Je li za to vrijeme dok ste živjeli i kad je nađeno tijelo baka ikad pričala o Jasmini?

Znala je prepričavati događaje iz djetinjstva, kako je nestala...

Jeste li pitali baku gdje je Jasminu?

Ne. Tek kad bi slavila rođendane shvatila da tete stvarno nema i da nitko ne zna gdje je.

Sjećate li se djeda?

da.

Je li on govorio o Jasmini?

Ne.

Jeste li nakon ovog događaja zvali policiju i razgovarali s nekim?

Da. Rekli su mi da nazovem kad se baka vrati.

Obrana: Rekli ste da se sjećate 10. rođendana kad ste shvatili da je teta nestala. Sjećate li se još čega?

Sjećam se izleta, kad smo se igrale, nekih događaja... Spavala sam, čula sam šuškanje i vidjela kako njih dvije stavljaju poklone u vrećicu. Ne sjećam se koje godine je to bilo. Sjećam se djed je išao prema kuhinji, ona je njega odgurnula. Mama me pozvala u sobu. Nisam s nikim pričala o tome i ne znam što je bilo dalje. Bila sam jako vezana za majku, išle smo zajedno na more...

Da li se sjećate kakvog incidenta prije polaska u školu?

Jednom je policija bila. Ne znam što je bilo, nekakva svađa. Znam da je sestra bila jako mala, vidjela sam dva policajca kako dolaze u dnevnu sobu. Nitko nije poslije pričao šta je bilo.

Kad ste išli na more?

Mislim daje to bilo 2005. Išli smo u Istru. Činilo mi se da smo dugo na moru.

Kakav je bio vaš djed?

Prema meni je bio dobar.

Kakva je vaša majka?

Brižna, uvijek se brine o svima nama.

Je li bila kad agresivna prema vama?

Ne.

A očuh?

On je dobar, trebalo mu je neko vrijeme da se privikne.

Kakva je baka?

Dobra, kad sam bila mala, spavala sam s njom, pričala mi je priče.

Prisjetite se još malo dana kad ste otvarali škrinju?

U petak kad smo micali sve sa škrinje. Bilo je to prijepodne, maknuli smo sve sa škrinje. Mama, ja i David se dogovorili da ćemo to raščistit. Prvo smo maknuli knjige s police, mama je pospremila igračke. Izvukli smo škrinju, nismo je mogli otvoriti, David je uspio možda dva centimetra. Mama je otišla po letvice, stavili smo letvice i tako smo uspjeli malo otvorit. Ja sam se leđima okrenula prema škrinji i nogama je gurala van. Nije se dala otvoriti, bilo je jako puno leda. Vidjeli smo neke vrećice.

Jeste li taj dan praznili škrinju?

Jedan dio da. Tek smo nekoliko vrećica uspjeli izvaditi. Nije se dalo dalje izvaditi pa smo ostavili za sutra.

Je li bilo koji član obitelji sprečavao otvaranje škrinje?

Koliko se ja sjećam ne.

Zašto ste krenuli baš u petak otvarati škrinju?

Mama i baka su se tako dogovorile.

Sudac: Sjećate li se što se govorilo gdje je Jasmina?

Nismo mi pričali o tome, a kad sam ja pitala, rekli su da ne znaju. Nitko nije spominjao brod, ni dečka...

Koliko često je kod vas bila policija vezano za to?

Možda jedanput na godinu. Mama i baka su bile na policiji 2006. Načula sam da su je tražili putem Interpola.

Nestanak je prijavljen 2005. Je li bilo govora u kući o tome?

Ne, nije se pričalo ni kasnije, ni u srednjoj dobi.

Ne traži troškove dolaska. Na izlasku gledala u pod.

U sudnicu zovu Davida Balenta (1995.) Po zanimanje je lektromehaničar.

Ja sam izvanbračni suprug Katarine Dominić Srnec. Nema odnos sredstva zbog kojeg može odbiti svjedočiti. U Palovcu živi od studenog 2016. Prije toga je povremeno zalatio u kuću od 2014. kad je upoznao Katarinu.

Gdje se nalazila škrinja?

Ispod stepenica, tamo su bile dječje igračke, polica s knjigama.

Je li postojala pregrada?

Ne sjećam se.

Je li se koristila za domaćinstvo?

Ne.

Bila je uključena?

To smo saznali kad smo je pomicali. Smiljana i baka su se dogovorile, kupile su se pločice i htjele su staviti tepih. Smiljana je zvala neki otpad da dođu po to, trebala je dobiti bon. U petak ujutro smo počeli, ja Katarina i Smiljana smo počeli micati stvari, knjige i to. Škrinja je bila jako teška, nismmo je mogli dignuti pa smo stavili ispod daščice, škrinja je pala u pod.

Jeste li pitali nekoga što je u škrinji?

Ne. Pomaknuli smo je i vidjeli da je uključena. Isključili smo je, ali nije se dala otvoriti. Možda zbog vakuuma, uspjeli smo dignuti poklopac 2-3 centimetra. Stavili smo daščicu da se to otopi. Smiljana je zatim vadila voće, povrće, koliko se dalo izvaditi. Ne znam jesu li je kasnije zatvorili. Došao sam kasno s posla pa taj dan nismo ništa više radili oko nje. Nastavili smo sutradan. Smiljana je ležala u sobi, ja i Katarina smo počeli čistiti, mogla se tad malo više podignuti. Uzeli smo kantu. Bila je do vrha puna leda. Iznesli smo van koliko smo mogli. Zaručnica je otišla u kupaonicu oprati kantu, uzeo sam nož i krenuo micati vreću

Uzdiše, traži da izađe van na zrak.

Stali smo kod situacije kad ste razrezali vreću?

Vidio sam žensku nogu. Zvao sam Ivana da dođe doma, čekali smo curice, zaručnica je zvala ujnu jel može tamo ostaviti djecu. Ostavila je tamo cure i došla doma. Kad je došla, stigla je policija i Hitna.

Rekli ste da ste vidjeli nogu odnosno spolovilo, što je bilo kasnije?

Ne sjećam se od šoka.

Jeste li pričali sa Smiljanom?

Ja sam otišao van, a ona je ostala unutra.

Je li netko osim ukućana otvarao škrinju?

Koliko znam ne.

Kako je izgledala škrinja kad ste je otvarali i kad su je gledali policajci?

Imala je daščice, policajac, doktorica i tehničar su pogledali unutra. Nisam ništa dalje radio oko škrinje. Moguće da sam je zatvorio, ne sjećam se. Svi smo bili u kuhinji, vratio se i Ivan Srnec. Nije bilo govora o tome tko je to. Znao sam da je prijavljen nestanak tetke moje djevojke, ali nisam znao ništa više o tome. U obitelji se uopće nije razgovaralo o Jasmini.

Je li Hitna nekome pružala pomoć?

Da, Smiljani. Bilo joj je loše.

Je li nešto govorila?

Ne, plakala je i vidjelo se da je u šoku. Dali su joj inekciju neku.

Je li netko od policije bio s vama?

Policajac i policajka. Rekli su nam da tu sjedimo i da ništa ne diramo.

Što se daje događalo?

Došla je policija, razgovarali su s nama posebno.

Što je bilo dalje?

Smiljana i Ivica su otišli na policiju.

Što se dalje dešavalo?

Otišli su u šupu, podrum, sve su pregledavali. Škrinju su odnesli.

Jeste li s nekime naknadno razgovarali o tome što se našli u kući?

Ja osobno ne.

Rekli ste da zbog zdravstvenog stanja nije mogla Smiljana sudjelovati u dizanju?

Imala je problema s kralježnicom. Vozio sam je u bolnicu, ne znam što je točno bilo, ali znam da je imala problema.

Optužba: Jeste li prije ovog događaja razgovarali o toj škrinji da bi je maknuli?

Taj tjedan.

Što ste razgovarali i s kim?

Baka i Smiljana su se preko telefona dogovorile da će je maknuti.

Rekli ste da ste prvo vi i Katarina krenuli otvarati škrinju, a vi ste otišli na posao. Jeste li s kim kontaktirali?

Sa zaručnicom. Paničarila je jer je škrinja bila jako teška. Razmjenjivali smo poruke.

Što je spominjala?

Ne sjećam se.

Je li vam poslala kakvu slikovnu poruku?

Slikala je što se nalazi u škrinji.

Jeste pitali zašto je to zanima?

Ne.

Kad ste bolje pogledali tu škrinju i razrezali te crne vreće jeste li uočili još nešto u škrinji?

Ne. Nisam puno ni gledao od šoka.

Branitelj: Jeste li znali što je unutra?

Ne.

U kakvim ste odnosima sa članovima obitelji.

Dobrim.

Sa svima?

Da.

Sudac: Rekli ste da je netko pozvao otpad?

Da, ta neka firma koja odvozi. Smiljana je zvala.

Ove pločice koje spominjete, one su bile kupljene?

Da.

Taj hodnik je bio popločen?

Da, samo taj dio nije bio.

Znate li kad je popločen?

Ne.

Znate li koliki je bio račun za struju?

Ne, nije nam bilo sumnjivo.

Jeste li s nekime o tome pričali?

Ne sjećam se.

Nada Sabol rekla da ste bili kod nje taj tjedan u radionici?

Znam da sam dolazio, ne sjećam se jesmo li pričali o tome što ćemo raditi u kući. Ne znam jesam li bio sam, možda je bila zaručnica sa mnom.