Javila se Moskva nakon napada na Putinov rodni grad: Provest ćemo operacije da se ne ponovi

Ukrajinske bespilotne letjelice napale su u srijedu ujutro infrastrukturne objekte u Kronštatu, kao i u dva okruga u Sankt Peterburgu, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko ljudi, objavila je vlada Sankt Peterburgu u priopćenju.

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- Rano jutros napadnuti su infrastrukturni objekti u Kronštatu, kao i u Kirovskom i Krasnoselskom okrugu Sankt Peterburga bespilotnim letjelicama ukrajinskih nacista. Oštećeno je nekoliko objekata. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno. Nema izvješća o poginulima - stoji u priopćenju.

Guverner Aleksandar Drozdenko napisao je na mreži Max da je tijekom protekle noći iznad Lenjingradske oblasti na sjeverozapadu Rusije oboreno 59 bespilotnih letjelica (UAV). Portparol Kremlja Dmitrij Peskov na brifingu za novinare u srijedu usredotočio se na pripreme ruskog predsjednika Vladimira Putina za Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu (SPIEF), ukrajinske napade i rusku odmazdu na njih, piše TASS.

- Rusija će nastaviti svoju specijalnu vojnu operaciju posebno s ciljem sprječavanja napada poput ovog na Sankt Peterburg. Što se tiče konkretnog odgovora na ovakve udare, informacije o tome u potpunosti su u nadležnosti regionalnih vlasti i našeg Ministarstva obrane. Općenito, mogu reći da se specijalna vojna operacija nastavlja kako bi se spriječili takvi napadi - rekao je glasnogovornik.

- U međuvremenu, Rusija je krenula u sustavnu odmazdu protiv ukrajinskih napada. "Želio bih ponoviti izjavu ruskog Ministarstva vanjskih poslova da će naš odgovor biti sustavan. On je već sada sustavan - zaključio je Peskov.