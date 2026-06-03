Zelenski objavio video napada na Sankt Peterburg: Hvala našim ratnicima na preciznosti

Ukrajina je bombardirala naftni terminal u Sankt Peterburgu u ranim jutarnjim satima u srijedu. Naftni terminal, smješten u Finskom zaljevu u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, jedno je od najvećih ruskih postrojenja za skladištenje i izvoz goriva. Prima i otprema naftne derivate riječnim, željezničkim i cestovnim prometom te se navodno ponosi kapacitetom od 12,5 milijuna tona godišnje.

Pokretanje videa... VIDEO Zelenski objavio snimke na Facebooku | Video: 24sata/facebook

Napad se poklopio s početkom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu 2026. godine, godišnje konferencije poslovnih lidera i vladinih dužnosnika čiji je domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video napada te pohvalio sve koji su sudjelovali u energetskom udaru na Rusiju.

- Naše dalekometne sankcije koje su proveli ratnici Službe sigurnosti Ukrajine, Snaga bespilotnih sustava, Snaga za specijalne operacije, Obrambene obavještajne službe Ukrajine i Državne granične službe Ukrajine donijele su dobre rezultate. Važni objekti na ruskom teritoriju pogođeni su prošle noći - objavio je ukrajinski vođa pa popisao ciljeve.

- Među njima je bio i Naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije, koja služi ratu, iznosi oko 1100 kilometara. Pogođeni su i čisto vojni ciljevi u bazi Kronstadt. Još jedan cilj bilo je poduzeće u Tambovskoj regiji koje sudjeluje u proizvodnji ruskog oružja. Udaljenost od crte bojišnice je gotovo 600 kilometara - otkrio je Zelenski te dodao da su ovakvi napadi potrebni za sklapanje mira.

- Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan za dalekometne sankcije provodi se upravo onako kako je potrebno za približavanje mira. Slava Ukrajini - zaključio je Zelenski.