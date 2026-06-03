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NAFTNI TERMINAL

Zelenski objavio video napada na Sankt Peterburg: Hvala našim ratnicima na preciznosti

Piše Filip Sulimanec,
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Zelenski objavio video napada na Sankt Peterburg: Hvala našim ratnicima na preciznosti

Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan za dalekometne sankcije provodi se upravo onako kako je potrebno za približavanje mira, objavio je Zelenski

Ukrajina je bombardirala naftni terminal u Sankt Peterburgu u ranim jutarnjim satima u srijedu. Naftni terminal, smješten u Finskom zaljevu u sklopu Velike luke Sankt Peterburg, jedno je od najvećih ruskih postrojenja za skladištenje i izvoz goriva. Prima i otprema naftne derivate riječnim, željezničkim i cestovnim prometom te se navodno ponosi kapacitetom od 12,5 milijuna tona godišnje.

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Zelenski objavio snimke na Facebooku VIDEO
Zelenski objavio snimke na Facebooku | Video: 24sata/facebook

Napad se poklopio s početkom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu 2026. godine, godišnje konferencije poslovnih lidera i vladinih dužnosnika čiji je domaćin ruski predsjednik Vladimir Putin.

NAFTNI TERMINAL OSVETA ZA KIJEV Putinov rodni grad u dimu i vatri. Napad se dogodio na njegov poseban dan
OSVETA ZA KIJEV Putinov rodni grad u dimu i vatri. Napad se dogodio na njegov poseban dan

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je video napada te pohvalio sve koji su sudjelovali u energetskom udaru na Rusiju.

 - Naše dalekometne sankcije koje su proveli ratnici Službe sigurnosti Ukrajine, Snaga bespilotnih sustava, Snaga za specijalne operacije, Obrambene obavještajne službe Ukrajine i Državne granične službe Ukrajine donijele su dobre rezultate. Važni objekti na ruskom teritoriju pogođeni su prošle noći - objavio je ukrajinski vođa pa popisao ciljeve.

TOTALNA ESKALACIJA Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu
Medvedev: Moramo udarati narkomansku nakazu u Kijevu

 - Među njima je bio i Naftni terminal u Sankt Peterburgu. Udaljenost od državne granice Ukrajine do ovog objekta ruske naftne industrije, koja služi ratu, iznosi oko 1100 kilometara. Pogođeni su i čisto vojni ciljevi u bazi Kronstadt. Još jedan cilj bilo je poduzeće u Tambovskoj regiji koje sudjeluje u proizvodnji ruskog oružja. Udaljenost od crte bojišnice je gotovo 600 kilometara - otkrio je Zelenski te dodao da su ovakvi napadi potrebni za sklapanje mira.

 - Zahvaljujem našim ratnicima na njihovoj preciznosti. Ukrajinski plan za dalekometne sankcije provodi se upravo onako kako je potrebno za približavanje mira. Slava Ukrajini - zaključio je Zelenski.

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