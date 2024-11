Javile se nove žrtve školskog domara. Ravnateljicu sumnjiče da je i pronevjerila novac s njim

Pedofilski skandal potresao je školu u okolici Zagreba, a nove žrtve domara koji je uhićen zbog spolne zlouporabe djeteta javile su se policiji. Sumnjiči ga se za počinjenje tri kaznena djela, i to spolni odnošaj s djetetom mlađim od 15 godina, mamljenje djece za zadovoljavanje svojih spolnih potreba i iskorištavanje djece za pornografiju.

Pozivao ih je u WC, pipkao, slao im fotografije svojeg spolovila i mamio da šalju gole fotografije. Djeca su se bojala i sramila išta reći. Ogorčeni roditelji tvrde da su djeca ipak na nagovor druge djevojčice, koja nije bila žrtva, odlučili otići ravnateljici i sve prijaviti.

Zbog mučnog slučaja priveli su i ravnateljicu škole, osumnjičenau da je zlostavljanje zataškavala. No, kako javlja Dnevnik Nove TV, i ranije je prijavljena za moguću pronevjeru novca iz školskog proračuna. 'Peglala' je karticu škole u privatne svrhe, na gorivo, odjeću, i to - u nekim slučajevima - zajedno s domarom koji je osumnjičen za seksualno zlostavljanje. Naime, kaznenu prijavu podnijeli su USKOK-u, no policija na upit je li prijava dobila pravosudni ishod nije odgovorila.