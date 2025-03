Javili se roditelji djece koju je navodno napao Pauletić: 'On je istukao dijete usred bijela dana'

Pojma nemam tko je Pauletić niti me je briga, imam svoj život, svoju obitelj i sad sam doveden u situaciju da mi se dijete boji samo ići u školu. A zašto? Za nešto za što nije krivo, nego je ono žrtva, rekao je otac dječaka kojega je navodno Robert Pauletić (60) napao, zgrabio za kosu i ‘plesnija‘ zaprijetivši mu da će ga ubiti, za Slobodnu Dalmaciju.

Podsjetimo, splitska policija izvijestila je u petak da su uhitili muškarca koji se dovodi u vezu s napadom na dvoje maloljetnika, a mediji su naveli da je riječ o Pauletiću. Prema dojavi koju su dobili tog dana oko 13 sati, na ulici u blizini osnovne škole dogodio se napad na dvoje maloljetnika kojima je pružena liječnička pomoć u bolnici i nisu im utvrđene ozljede.

- Pojma nemam tko je Pauletić niti me je briga, imam svoj život, svoju obitelj i sad sam doveden u situaciju da mi se dijete boji samo ići u školu. A zašto? Za nešto za što nije krivo, nego je ono žrtva - nastavio je otac dječaka.

- On je čovjek koji je istukao jedno dijete usred bijela dana i otišao istući drugo i boli me briga kako se on zove i tko je on. Ovo što priča je samo izvlačenje od onoga što se dogodilo i sad mi moramo trpjeti teror radi njega - poručili su.

No, Pauletić pak tvrdi kako su dječaci zlostavljali njegovog sina.

- Nekoliko riječi, ono što sad mogu reći. Sve optužbe protiv mene su hrpa neistina, jeftin pokušaj da se od zlostavljača stvori žrtva.

Nikad se ne kunem na svoju djecu, ali ovaj put ću se zakleti: dakle, djece mi moje, u razgovorima s dječacima koji mi zlostavljaju dijete, ispred njihove škole, nisam nikome prijetio smrću, niti sam ikoga udario! Uostalom, nisam toliko glup da bih bilo koga udarao usred bijela dana, na javnom mjestu. Niti blizu toga, dapače, u razgovorima sam, prema mom uvjerenju, bio prilično pitom.

Napokon, liječnički pregledi otkrivaju da djeca zlostavljači nisu imala ni traga ozljedama, kojih bi sigurno bilo da se dogodilo išta od onoga što mi se stavlja na teret. Pravu istinu ću dokazati: dapače, odmah sam se na policiji prijavio na poligraf.

Sve nakon mojih razgovora s malim zlostavljačima, u kojima sam ih upozorio da mi više ne diraju dijete (a dalje ništa ne smijem otkrivati), jest zbirka laži i spletki onih koji su sada u strahu od sankcija škole i drugih institucija prema njihovoj djeci, koja zlostavljaju moje dijete - poručio je na Facebooku.