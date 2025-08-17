Javili se zaštitari iz Savudrije: 'Došli su pijani i remetili javni red. Samo su lakše ozlijeđeni'

Nakon što su mediji objavili snimke nasilnog incidenta kod luksuznog hotela Kempinski Adriatic u Savudriji, u kojoj su sudjelovali i slovenski turisti, oglasili su se i iz tvrtke Klemm Sigurnost.

- Grupa mlađih osoba, pod vidnim utjecajem alkohola, remetila je javni red i mir, te uništavala imovinu štićenog objekta, hotela Kempinski Adriatic. Na višestruka upozorenja od strane djelatnika naše tvrtke, navedene osobe su se oglušile, te je, nakon trećeg upozorenja, došlo i do fizičkog napada na zaštitare. Time je nastao sukob u kojem su obje strane zadobile lakše tjelesne ozljede - rekli su.

Dodaju da su djelatnici njihove tvrtke pozvali policiju, koja je izvršila očevid, te koja je provela neophodna testiranja na alkohol. Kako su istaknuli čeka se policijsko izvješće.

- Vodstvo tvrtke svjesno je svoje odgovornosti prema klijentu i prema svim trećim osobama i nužnosti da se, u svako vrijeme i u svim okolnostima, postupa po najvišim profesionalnim standardima koji osiguravaju integritet i korektnost u postupanju - kažu iz tvrtke Klemm Sigurnost.

Dodali su i da tvrtka osuđuje svaki vid nasilja, te izražava žaljenje zbog eskalacije ali i 'nemjerljive reputacijske štete klijentu koji promiče najviše turističke i sigurnosne standarde'.

- Naša tvrtka kao i uključeni djelatnici pružaju punu suradnju u policijskim izvidima, te smo otvoreni i spremni na potpunu transparentnost radi rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja - zaključili su.