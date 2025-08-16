Obavijesti

NOVI TEŠKI INCIDENT

Slovenski mediji pišu: Zaštitari u Hrvatskoj pretukli slovenske turiste. Tukli su i djevojku...

Oznake hrvatske policije | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL (ilustracija)

Drugi zaštitar bio je vrlo vidljivo i agresivno ljut te je odmah na početku počeo vikati na nas, prepričavaju napadnuti Slovenci...

Zaštitari jednog hotela u Savudriji pretukli su slovenske turiste, nisu poštedjeli ni djevojku, piše 24ur. Do incidenta je došlo na plaži, na kojoj su ostali vidljivi tragovi krvi, pišu Slovenci... Modrice, rane na licu, otečeni prsti, probušena usna... Samo su neke od posljedica ovog napada, tvrdi slovenski medij. 

Turisti iz Slovenije kažu kako su se navečer spustili na plažu kako ne bi uznemiravali susjede.

- Nakon otprilike sat ili sat i pol, prišao nam je zaštitar hotela i na ne baš lijep način pokušao nas maknuti s plaže. Pitali smo ga u čemu je problem, kako ne bismo nikoga uznemiravali. Ni na plaži nije bilo nikoga, rekao je da bismo trebali nestati i da nas više ne smije ovdje vidjeti - kazala je jedna žrtva napada za 24.ur.

Nije im bilo jasno zašto ih zaštitar progoni, dodaju. 

Kasnije se taj zaštitar vratio s drugim kolegom.

- Drugi zaštitar bio je vrlo vidljivo i agresivno ljut te je odmah na početku počeo vikati na nas da se naje*emo u 'Lipo našoj deželi - pričaju dalje...

Kažu kako su zaštitarima rekli da ne vide u čemu je problem i da se može pozvati policija. Kažu da se nisu osjećali sigurno, pa su htjeli pričekati policiju u kući 20 metara od plaže.

- U tom trenutku stigao je treći zaštitar i rekao jednom od svojih kolega da ne ide gore, on ga je izbjegao i krenuo prema stubama. Tada smo i ostali htjeli otići, povukao me za majicu, pa sam izvukao telefon i počeo snimati - priča dalje napadnuti turist za 24.ur.

Zatim je krenulo s nasiljem... Kažu kako su zaštitari udarali i djevojku. 

- Udarali su je i pala je na terasu ispod. Tada su to čuli susjedi s gornjeg kata i sišli. Zaštitari su počeli napuštati plažu, a mi smo došli i pozvali hitnu pomoć i policiju - ispričali su Slovenci.

Slovenci su liječničku pomoć potražili u Sloveniji. Namjeravaju podići tužbu.

