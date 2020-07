Javio nam se čovjek kojeg je iz vlaka izbacila policija: 'Ovo je moja istina o cijelom incidentu'

Muškarca je prošle subote policija privela zbog narušavanja javnog reda i mira u vlaku na zagrebačkom kolodvoru. Muškarac nam se javio kako bi ispričao svoju stranu priče. Kaže kako nije kriv

<p>Prošlog vikenda javnost je podijelio i uznemirio video uhićenja muškarca na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. U subotu prijepodne vlak pola sata nije kretao s kolodvora jer je jedan putnik, koji je bio s malim djetetom, odbijao staviti masku. Putnici su negodovali, a kondukteri su zatražili intervenciju policije.</p><p>- Muškarac je stavio masku tek nakon što je došla policija, međutim, tad je već eskalirala situacija i nisu ga pustili da nastavi putovanje. Putnici su bili ogorčeni na njega, jer se u samom startu kasnilo s polaskom - objasnio je čitatelj.</p><p>Policajci su ga iznijeli iz vlaka i priveli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Iz zagrebačke policije potvrdili su kako su intervenirali zbog dojave o narušavanju javnog reda i mira. Protiv muškarca su podnijeli optužni prijedlog zbog osobito drskog ponašanja na javnom mjestu i vrijeđanja policijskih službenika te ga pustili na slobodu.</p><p>Potražili smo muškarca (podaci poznati redakciji) sa snimke kako bi čuli njegovu stranu priče. Porazgovarali smo s njim uživo i rekao je kako će nas kontaktirati. Javio nam se nekoliko dana kasnije s pripremljenom izjavom i komentarom događaja, kojeg je zamolio da prenesemo u cijelosti.<strong> Ovo je njegova strana priče u kojoj iznosi osobne stavove koji nisu nužno i stavovi 24sata.</strong></p><p><em><strong>SAMO JEDNA OD BROJNIH ISTINITIH PRIČA KAKO STOŽER UTJEČE NA ŽIVOTE MALIH LJUDI</strong></em></p><p><em>Za vikend 27. i 28. lipnja 2020. prognozirano je lijepo, sunčano vrijeme bez oborina i ja sam odlučio svoga sina vrtićke dobi odvesti, na selo u prirodu kod bake i djeda na svjež zrak i uživanje u malinama. Njih posebno obožava, a i ostalu domaću, organski uzgojenu hranu. Osim toga budući da je supruga prije 3 tjedna rodila planirali smo da se na taj način i ona i mala beba odmore za vikend. Na blagajni HŽ-a 27. lipnja smo lijepo kupili kartu i ušli u vlak. Sin je bio sav uzbuđen što će vidjeti baku i djeda. Budući da smo mi kupnjom karte ispunili svoju obavezu prema HŽ, čekamo da HŽ ispuni svoj dio obaveze i da vlak krene. Naime, u Čl. 5. Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu stoji:“ Ugovorom o prijevozu putnika prijevoznik se obvezuje putnika prevesti do određenoga kolodvora, a putnik se obvezuje prijevozniku platiti odgovarajuću naknadu za prijevoz.” </em></p><p><em>Međutim, do mene dolazi kondukterka i kaže da bez maske ne možemo putovati. Pa imam kartu. Kako sad to? Kako to mislite? Sada je ona zbunjena i odlazi pitati otpremnika. Otpremnik joj kaže da kontaktira nadređenog. Nakon kontaktiranja nadređenog kondukterka mi kaže da bez maske vlak ne kreće i da ako ne izađem iz vlaka da će zvati policiju. Ja odgovaram da ne kršim niti jedan zakon, da ne predstavljam opasnost niti za osobe niti za predmete i da uopće nema potrebe zvati policiju. Međutim, policija je pozvana. Ovako je tekao razgovor između gospodina policijskog službenika i mene kada je nakon skoro pola sata došao do vlaka: </em></p><p><em>Policajac:“Gospodine, u čemu je problem“ </em></p><p><em>Ja:“Nema problema.“ </em></p><p><em>Policajac:“Nema problema? Gospodine cijeli vlak stoji zbog vas.“ </em></p><p><em>Ja:“Ne stoji zbog mene.“ </em></p><p><em>Policajac:“Gospodine dajte mi vašu osobnu iskaznicu“ </em></p><p><em>Znači, gospodin policijski službenik mene legitimira zato što stoji vlak. Ali ja sam samo kupio kartu i uredno čekao da i HŽ ispuni svoj dio ugovorne obveze i preveze me na odredišnu lokaciju. Ja nisam u mogućnosti zaustaviti vlak, čak i kada bih to želio. Niti ja, niti bilo koji drugi putnik kupnjom prijevozne karte ne dobivamo to pravo. To pravo najvjerojatnije nemaju niti odgovorne osobe u HŽ-u, a kako će to postati jasno dalje u tekstu. Budući da ja nisam mogao, niti bih uopće želio i to ne i samo na svoju štetu spriječiti vlak da krene po voznom redu, postavlja se pitanje zašto policijski službenik mene legitimira zbog toga? Osim toga niti ja, niti moj maleni sin nismo prekršili niti jedan zakon, niti narušavamo javni red i mir, niti smo predstavljali bilo kakvu stvarnu opasnost za druge osobe i stvari. Slijedom toga policijski službenik uopće nema zakonske osnove da mene legitimira. Ali tek nakon toga slijedi još ozbiljnije kršenje zakona od strane onoga tko bi se trebao pobrinuti da se zakoni ne krše. </em></p><h2><em>'Nisam policajcu rekao da je glup'</em></h2><p><em>Policijski službenik laže da sam ga nazvao pandurom, drotom i da je glup. Na temelju te laži policijski službenik mene protuzakonito lišava slobode ispred moga malodobnog djeteta. Osim što u vlaku postoji barem 20 svjedoka, ja sam i snimao policijsko postupanje. Isječak zadnjih par sekundi pokazuje da policajac tvrdi da sam ga nazvao da je drot, pandur i da je glup. Primijetite kako zamuckuje i kako mu glas titra dok izgovara te neistine. Međutim odmah nakon toga ja krećem prema jednom od putnika u vlaku koji kaže:“ Ja to nisam čuo. Ja ovo ne podržavam. Ja nisam čuo da ste to rekli. Ja nisam čuo da ste mu rekli da je drot.“ </em>Razgovor možete poslušati <strong><a href="https://jubitu.com/videos/watch/4f97f46e-43ff-4f48-88e6-ee1d3b2cfd20">OVDJE</a></strong>.</p><p><em>Moram naglasiti da navedenog gospodina ne poznam, ali očito je gospodin svjestan nepravde koja se upravo odvija pred njegovim očima te se zalaže za istinu za razliku od navedenog policijskog službenika. U tom trenutku pitam ga da li je voljan da snimim njegovu osobnu za slučaj da to zatreba, ali u tom trenutku započinje protupravno uhićenje pri čemu mi nitko od policijskih službenika nije naveo razlog za takvo postupanje. Takvim postupanjem ne samo što mene policijski službenik sprječava da dobijem kontakt od svjedoka, već čini i brojne druge povrede propisa kako će to biti jasno u nastavku ove mučne osobne priče. </em></p><p><em>Pa da ponovimo. Ne postoji zakonski temelj da policija izađe na intervenciju zbog ne nošenja maske, jer ne postoji zakon koji na to obvezuje putnike u željezničkom prometu. Policija je pozvana zbog sprečavanja prometovanja vlaka po voznom redu. Ali u tom slučaju su potpuno pogrešno utvrdili tko je odgovoran za isto. Za navedeno kašnjenje odgovara isključivo odgovorna osoba u HŽ-u. Ja to nisam niti sam na bilo koji neprimjereni i protupravni način tome doprinio. Nakon toga policajac, pred punim vagonom svjedoka laže da sam mu šaputao uvrede i zbog toga me lišava slobode. Sve upućuje na to da će policijski službenik i na sudu lagati da sam ga vrijeđao. I sada bi netko mogao pomisliti da je na sudu moja riječ protiv njegove i nikom ništa. Međutim, on je službena osoba i u većini takvih slučajeva sud presudi u korist službene osobe. Ali kada sam im krenuo kvariti i taj plan policijski službenici su krenuli u uhićenje, da me onesposobe u uzimanju podataka od potencijalnog svjedoka. Da stvar bude još ironičnija policajac ne nosi masku, a uhićuje mene koji nosim masku. Osim toga policajac meni koji imam pribavljenu prijevoznu kartu naređuje da izađem iz vlaka, a on koji nema prijevoznu kartu se nalazi u vlaku. Ali vratimo se korak u natrag. Cijelo to vrijeme policajac ima moju osobnu iskaznicu i moje podatke, iako isti nije imao čak niti na zakonu utemeljeni razlog da me legitimira. </em></p><p><em>Pa da sam ga čak i vrijeđao zašto mi jednostavno ne kaže da će mi na kućnu adresu stići optužni prijedlog, vrati mi osobnu iskaznicu i pozdravimo se. Osim toga ne postoji niti zakonski temelj za policijsku naredbu da napustim vlak, a koja se čuje na snimci prije uhićenja? Jednostavno, kao što sam upravo naveo, to se moglo riješiti tako da mi vrati osobnu, HŽ napokon krene ispunjavati svoju ugovornu obvezu i da svi krenemo na put te da mi na kućnu adresu stigne optužni prijedlog za to neko navodno protupravno ponašanje. Nadalje, lišiti slobode nekoga na temelju optužbe za vrijeđanje nije niti potrebno niti je razmjerno. </em></p><p><em>Osvrnuti ćemo se i na još jedan detalj. Zašto je vlak kasnio 30 minuta u polasku? Dragi putnici dotičnog vlaka, da li znate da je policijska postaja udaljena 3 minute hoda od vlaka? Policijska postaja je druga zgrada od mjesta gdje ste kupili kartu. Između njih je jedino zgrada prve pomoći. Pa zašto je prvom policijskom službeniku trebalo toliko vremena da dođe do vlaka, dok je nakon poziva pojačanje došlo u minuti? A postavlja se i pitanje tko je odgovorna osoba u HŽ-u koja smatra da smije gospodariti vremenom onih koji su uredno kupili kartu, a za to im HŽ nije uzvratio urednom uslugom? Tko je taj koji je odgovoran što su neki kasnili na posao, a neki na subotnje druženje sa obitelji? Zašto kondukterka nije pogledala na kartu koja mi je odredišna stanica te pozvala policiju da me tamo sačeka i da svi mi putnici ne gubimo pola sata i ne izlažemo se potencijalnoj zarazi? Na sva ova pitanja netko od odgovornih bi trebao dati valjane odgovore kako bi se spriječile potencijalne buduće povrede ljudskih, putničkih i/ili drugih prava. </em></p><h2><em>'Stožer nije zakonodavno tijelo'</em></h2><p><em>Nadalje, načelnik Nacionalnog stožera je izjavio:” Ono što znam o ovom slučaju je to da je putnik odbio staviti masku, a rekli smo da u slučaju kada nema masku, vozač ne smije pokrenuti vozilo. Naravno da meni ovo nije drago vidjeti, međutim, stvarno ne znam što čovjeka motivira da ako ima masku, da je ne želi staviti. Cijeli vlak i putnici stoje i izražavaju nezadovoljstvo jer čovjek ne želi staviti masku. Kao što vidimo, kasnije ju je i imao, nije ju želio staviti, time zaustavlja promet, sve druge ljude praktički maltretira da ne mogu krenuti tamo gdje su naumili zbog nekog njegovog principa jer on vjeruje ili ne vjeruje da koronavirus postoji.” </em></p><p><em>U ovoj izjavi se očituje duboko nerazumijevanje Ustava, cjelokupnosti pravnog sustava Republike Hrvatske te položaja Stožera civilne zaštite RH u njemu, a riječ je o čovjeku koji rukovodi radom Stožera kao njegov načelnik!? Iz čl. 3. Ustava RH jasno proizlazi kako su "poštivanje prava čovjeka" i "vladavina prava" najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske. Čl. 16. Ustava propisuje "Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom" i to pod dodatnim uvjetima "da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje" te da svako takvo "ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju". Stožer nije zakonodavno tijelo i ne može donositi zakone niti svojim odlukama može suspendirati ili mijenjati važeće zakone niti međunarodne konvencije koje su dio unutarnjeg pravnog poretka RH. </em></p><p><em>Živimo u vremenu u kojem Stožer donosi odluke i upute na temelju "procjena" koje u razmjerno kratkom roku i bez znanstvenih dokaza dolaze u kontradikciju s prethodnim odlukama i uputama istog Stožera. Pa tako ujutro netko ne može prijeći državnu granicu, a iza ponoći taj isti ju može prijeći ili trgovci u velikim trgovačkim centrima mogu raditi pod određenim uvjetima, ali mali proizvođači makar i poštivali iste te uvjete ne mogu u isto to vrijeme raditi na tržnicama. Primjera je bezbroj, ali svi oni pokazuju da brojne odluke Stožera itekako teško pogađaju brojne ljude. </em></p><p><em>Iz članka 21. Zakona o sustavu Civilne zaštite kao i iz cijelog toga zakona temeljem kojega je Stožer i osnovan, nedvojbeno proizlazi da je Stožer civilne zaštite "stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama". Iz članka 22.a proizlazi da Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donosi odluke i upute koje provode stožeri civilne zaštite jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Mi nažalost već mjesecima svjedočimo da Stožer RH, koji nema zakonodavne ovlasti, kao središnje državno tijelo civilne zaštite "u ime zaštite javnog zdravlja", proizvoljno ograničava ljudska, poduzetnička, putnička i brojna druga prava. Pri tome uopće nije bitno jesu li ta prava zajamčena Ustavom ili nekim važećim zakonom. </em></p><p><em>Da sve bude još "bolje" za malog čovjeka ne postoji ustavna niti zakonska definicija pojma javnog zdravlja već ga oni mogu slobodno i ekstenzivno tumačiti pa čak i ovisno o potrebi u dnevno političke svrhe, ako je u pitanju netko na poziciji moći. Svi bivši totalitarni režimi su imali svoje pravne institute i pojmove koje su mogli proizvoljno i ekstenzivno tumačiti na štetu protivnika režima ili bilo kojeg drugog neistomišljenika, a radi zaštite "kolektiva" na čijem čelu su oni. Mi smo kao narod kroz povijest bili pod mnogim totalitarnim režimima, ali ovaj "javnozdravstveni totalitarizam" je u nekim stvarima nadmašio sve prethodne. I to ne zaboravimo radi "naše zaštite". Ja sam samo jedna od žrtava. Pa će tako isti Stožer tumačiti da primjerice kontakt premijera s dvije zaražene osobe, nije bio kontakt takve naravi da isti treba ići u samoizolaciju niti da treba nositi masku, ali će tako sirotinji koja se vozi vlakom reći da obvezno mora imati masku, iako su zdravi i nisu bili u bilo kakvom kontaktu sa zaraženom osobom. To je razlog zašto su svi totalitarizmi imali neke pojmove kojima su mogli trenirati i disciplinirati one koji su ugrožavali njihove istine ili čak i one za koje su smatrali da bi mogli biti ugroza. Bilo je dovoljno već da oni na vlasti odrede da je netko potencijalna opasnost, pa makar ta osoba ništa ne radila u tom smjeru. Takvo proizvoljno ili ekstenzivno tumačenje, će jednoj maloj manjini biti vrlo prigodno i oslobađajuće, dok će drugima tj. većini biti iznimno restriktivno i ograničavajuće, bez obzira na povrijeđena prava koja su u pitanju. Ovakav „javnozdravstveni totalitarizam“ dugoročno predstavlja najveću opasnost koja nam može značajno promijeniti budućnost i ugroziti brojna temeljna prava poput prava na slobodu kretanja, rada i/ili gospodarskog djelovanja, pravo na slobodno disanje (npr. bez maski ukoliko je pojedincu tako bolje), pravo na socijalizaciju, pravo na privatnost (npr. bez da koriste mobitele pojedinaca kao sredstvo praćenja svih kontakata), pravo na slobodno prakticiranje vjere itd. Lista nije zatvorena, jer ćemo ih mi potencijalne i stvarne žrtve, našom šutnjom i trpljenjem, ohrabriti na daljnje restrikcije i ograničenja naših prava, naravno nemojte sumnjati „radi našeg dobra“ i radi „javnog zdravlja“ – vrhunaravnog dobra. Pa tko bi se „zdravog razuma“ tome protivio? Sukladno čl. 5. Ustava „U Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.” Uzmimo da Odluke Stožera, čak i one najspornije, imaju snagu ostalih propisa, ali te iste odluke bi morale biti u potpunosti usklađene sa svim važećim zakonima i sa Ustavom.</em></p><p><em>Budući da u Zakonu o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu nigdje ne stoji da je putnik obavezan nositi masku, odluka stožera, niže pravne snage, to ne može promijeniti. Stožer ovakvim svojim odlukama unosi nered i pravnu nesigurnost s teško sagledljivim štetnim posljedicama koje će pogoditi ne samo građane, već i službene osobe (npr. policijske službenike), poduzetnike, ali i sve druge. Zbog toga treba sve institucije ove države pozvati na zaštitu i poštivanje svih ustavnih vrijednosti i svih zakona ove države, a ne samo na zaštitu „javnog zdravlja“ na način da sve ostalo postaje nebitno, iako to nije. Jer ovako nešto se može bilo kada ponoviti i bilo kome drugom, iako se u POTPUNOSTI pridržava zakona RH, a zbog proturječnih, loših, konfuznih preporuka koje nemaju nadzakonsku snagu, ali ih se ponekada tako tretira na štetu brojnih pojedinaca. U konkretnom slučaju to je dovelo i do toga da HŽ grubo krši ili neuredno ispunjava svoju obavezu da vlak krene po vremenu navedenom u voznom redu iako nije bilo nikakve objektivno valjane zapreke za to. HŽ će morati objasniti zašto si daje za pravo da svim svojim putnicima uskraćuje slobodu na način da ih 30 minuta drži u vlaku. Nadalje su takve preporuke uzrokovale da HŽ prekrši zakon pozivanjem policije na intervenciju, iako nije imao nikakvu zakonsku osnovu za to. Potom je policija prekršila moje temeljno ljudsko pravo na slobodu i uhitila me bez ikakvog opravdanog razloga. I to na kakav način. </em></p><h2><em>'Dijete mi je istraumatizirano'</em></h2><p><em>Bacila me licem na kojem je bila maska (iako me ista gušila) na prljavi pod glavnog kolodvora, gdje prolaze tisuće ljudi i to dok vlada pandemija korone i to pred očima malodobnog sina koji kroz plač viče:“Tata, tata“ dok na mene nasrću policajci i stavljaju mi lisice. Takvu povredu dostojanstva ne bi poželio niti najgorem neprijatelju. Nakon toga si policijski službenici uzimaju za pravo da mene i mog malodobnog sina liše slobode na više od dva i pol sata iako nismo prekršili niti jedan zakon. U tih dva i pol sata naravno da će dijete ogladnjeti i umjesto da kod bake i djeda jede organski uzgojene maline on je prisiljen jesti kekse iz automata u policijskoj postaji. Nedopustivo je da policijski službenici građane koji ne krše zakonske propise lišavaju slobode I temeljnih ljudskih prava. Pa oni upravo trebaju štiti ta prava. Hoće li itko odgovarati za to? Ovim putem izražavam neizrecivu zahvalnost meni nepoznatoj ženskoj osobi koja je smirivanjem mog sina i barem malo mu umanjila doživljeni šok i traumu. Ali ni to nije dugo trajalo. Osim mene i moj sin je bio žrtva protuzakonitog postupanja policije. Iz ruku te žene policajac uzima moje dijete kao vreću krumpira dok se ono otima, plače i viče te ga iznosi iz vlaka. Osim toga da li je taj policajac obučen za rad sa istraumatiziranom djecom? Koji zakon policajcu dozvoljava da naruši tjelesni integritet mom djetetu? Koji zakon mu dozvoljava da ga pipne, a kamoli da ga podigne dok se dijete koje nije prekršilo niti jedan zakon opire i urla. Iako sam ga tješio moje dijete je još 10 minuta nakon toga plakalo, a još sat vremena bježalo od bilo kakvog kontakta sa policajcima. Ovakvim (ne)postupanjem HŽa nismo oštećeni samo ja i moje dijete već i svi putnici u vlaku čijih pola sata života je netko odlučio neopravdano uzeti i pritom ih u tih pola sata nepotrebno izlagati potencijalnoj zarazi.</em></p><h2><em>'Koja je donja dobna granica za nošenje maski?'</em></h2><p><em>U svemu ovome čini se kao najmanje bitno dubiozno, proturječno i neznanstveno nametanje maski. One su nesporno financijski udar na već osiromašene građane, jer se zna da njima javni prijevoz nije samo izbor, već im je jedino financijski dostupno sredstvo za putovanje bilo ono gradsko ili međugradsko. Osim toga za neke te maske predstavljaju i zdravstvenu ugrozu, jer je slobodno udisanje kisika i izdisanje ugljičnog dioksida od temeljne važnosti za zdravlje i prirodni imunitet. Neki će zbog svog siromaštva nositi istu masku danima, tjednima ili još i dulje, a jasno je da to je to štetno ne samo za njih same. Bilo bi zgodno priupitati Stožer koja je donja dobna granica za nošenje maske? Da li i bebe trebaju nositi masku? Ja bih vrlo rado cijelu svoju obitelj za vikend odveo na selo na čisti zrak i prirodnu hranu. Koja je maska certificirana da neće narušiti zdravlje bebe stare do mjesec dana? Više o prijeporima vezanim uz pitanje preporuka u vezi nošenja maski može se saznati iz službene brošure Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti. Nema sumnje da je takvo igranje boga sa tuđim zdravljem, tuđim životima i vremenom štetno. Pozivam sve koji su bili u tom vlaku da mi na email MINISTARSEIGRABOGA@GMAIL.COM pošalju svoje podatke koji sadržavaju ime i prezime te način kako vas mogu najlakše kontaktirati. Ukoliko slučajno još uvijek imate prijevoznu kartu iz tog vlaka bilo bi dobro da ju sačuvate. </em></p><p><em>Svima Vam zahvaljujem s nadom da ćemo uspjeti spriječiti daljnja kršenja naših brojnih temeljnih ljudskih i drugih prava. Nadam se da se vidimo u nekom boljem vremenu. Ja sam u svoj ovoj nesreći imao i veliku sreću da mi je i jedan pravni ekspert, vidjevši snimke divljačkog lišavanje slobode, besplatno pomogao te mu se i ovim putem zahvaljujem na svom vremenu i svoj pruženoj pomoći. A tko će pomoći Vama kada budete žrtva a ne bude snimke ili ne bude pravnog eksperta spremnog da vam besplatno pomogne? Što sve nas skupa kao slobodna individualna bića koja činimo ovo društvo čeka u budućnosti? Hoćemo li mi sami moći za sebe birati što je za nas dobro ili bolje, odnosno hoće li Stožer ili neko drugo tijelo donositi te odluke umjesto nas, jer „oni znaju bolje“!? Oni znaju bolje što je dobro za mene, bez obzira na činjenicu jesam li ja doktor biofizičkih znanosti ili sam ekspert u nekom drugom području!? Nikakvo Vaše formalno i neformalno obrazovanje neće Vam pomoći ukoliko Stožer odluči drugačije. Vrijedi li i za Stožer ona poznata izjava: „Nemojmo se držati zakona kao pijan plota!“. (ht)</em></p>