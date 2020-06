Božinović komentirao incident: Kad netko odbije staviti masku, vozač ne smije pokrenuti vozilo

Ministar je rekao da je dobra stvar što su se izbori pomaknuli na ljeto s obzirom da se na jesen očekuje jači val korone. Hrvatski građani u Srbiji i BiH neometano će moći na izbore, a još se ne zna treba li nositi maskice

<p>Ministar unutarnjih poslova<strong>, Davor Božinović </strong>u nedjelju je gostovao na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a521704/Davor-Bozinovic-na-N1-o-koronavirusu.html">N1</a> televiziji. Rekao je kako je je cijeli svijet zabrinut zbog korona virusa te da će do otkrića lijeka, Stožer raditi prema onome što su naučili do sada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nije nosio masku pa su ga izvukli iz vlaka</strong></p><p>Komentirao je i situaciju na subotnji incident kada je policija iz vlaka izvukla muškarca koji nije htio nositi masku te mu na ruke stavila lisice.</p><p>- Naravno da će policija napraviti sve. Ono što ja znam o slučaju, to je da gospodin na zahtjev upravitelja prometnog sredstva odbio staviti masku, a rekli smo da u slučaju kad se ne želi staviti maska ili kad putnik nema masku, vozač ne smije pokrenuti vozilo - rekao je Božinović.</p><p>Na pitanje je li ovo pretjerana rekacija policije, odgovorio je da mu to nije drago vidjeti, ali da mu nije jasno ni što je gospodina motiviralo da učini to što jest.</p><p>Božinović je komentirao i je li stožer politiziran.</p><p>- Konferencije za medije stožer je ponovno organizirao u trenutku kad je porastao broj zaraženih pa su građanima željeli prenijeti informacije kako se ponašati. Struka je i dalje ta koja vodi proces - objasnio je ministar.</p><p>Što se tiče odlaska u samoizolaciju SDP-ova Rajka Ostojića, Božinović mu je spočitnuo da je sam otišao u samoizolaciju.</p><p>- Ako prihvatimo takav način ponašanja, da se ne poštuje struka... - rekao je Božinović, dodavši da bi se onda dogodilo da svatko samoinicijativno odlazi u izolaciju, ne pitajući epidemiologe.</p><p>Upitan je li ga strah pozivati ljude na izbore, zbog rasta novozaraženih, Božinović je rekao da je HZJZ u dogovoru s DIP-om napravio preporuke kako se ponašati u bilo kojoj fazi izbornog procesa, uključujući i predizborne skupove.</p><p>- Moguće je to poštivati i koliko ja vidim, uglavnom se to poštuje. Što se tiče HDZ-a, vidim da je to sve bilo organizirano onako kako je zamišljeno - rekao je Božinović, dodavši da on nije vidio rukovanje tijekom kampanje.</p><p>Rekao je i da je bolje da su se izbori održali na ljeto, s obzirom da se na jesen očekuje veći val korone.</p><p>O nošenju maskice na birališta, za sada još nisu doesena pravila.</p><p>- Siguran sam da će Vlada u kojoj najveću ulogu bude imao HDZ za naše građane biti najsigurnija i siguran sam da to naši građani i razumiju - rekao je Božinović.</p><p>Za kraj je potvrdio da će hrvatski državjani u BiH i Srbiji moći izaći na izbore.</p><p>- Tamo su dobivene sve dozvole tamošnjih vlasti da se ne bi održali izbori, ne znam zašto se ne bi dopustilo - zaključio je.</p>