Javio se bjegunac iz slučaja Pauk: 'Nisam iznuđivao nikog'

Šibenik posljednjih dana potresa zločin čija je žrtva i aktualni župan, Goran Pauk.

Pauku je iz kućnog sefa nestala poveća svota novca, negdje oko 200 tisuća kuna, a sef je ispraznio mlađi član Paukove obitelji koji je u ponedjeljak u pratnji roditelja šibenskim kriminalistima prijavio kako je bio metom iznude pod prijetnjama dvojice starijih sugrađana.

Nasilni dvojac mu je prijetio da im iz kuće mora ukrasti i predati novac. Prijetili su mu i da će nauditi drugim članovima obitelji. Prestravljen, umjesto da o prijetnjama upozna ostale članove obitelji, u strahu je uzeo novac i dao ga dvojici starijih nasilnika u zamjenu da ga puste na miru i prestanu s prijetnjama.

I dok je jedan već uhićen, drugi se iz bijega javio portalu Šibenik.in te negirao kako se radilo o ikakvom iznuđivanju:

- Sve optužbe za koje me se tereti temelje se isključivo na nečijim riječima, te po stručnom mišljenju mog odvjetnika, koji smatra da stvarnih materijalnih dokaza protiv mene nema, oslobađajuća presuda je neupitna.

Molim državno odvjetništvo i sud da mi omogući poligrafsko testiranje kako bi se što prije saznala istina koja bi skinula ljagu s mog imena. Također da se poligrafski ispita i član obitelji župana koji me tereti za iznudu.

Svima koji smatraju da istinu znaju i da se mora saznati ne bi smjelo smetati dokazivanje iste poligrafskim testiranjem za koje smatram da je jedini način da se išta utvrdi.

Ove teške optužbe, za koje sam neslužbeno doznao da me se tereti, su više nego dovoljne da mi unište život. Ne vidim drugog načina da optužbe opovrgnem osim odgovaranjem na pitanja sastavljena od strane stručnih osoba.

Događaj koji je doveo do ovoga je sljedeći: prije nekoliko dana kad sam se susreo s članom obitelji g. Gorana Pauka (kojem ne znam ime) kroz kratki razgovor smo došli do dogovora da bi mi on posudio određenu manju svotu novca koja mi je bila potrebna za hitno podmirenje duga trećoj strani. Ja sam mu za uzvrat kao jamstvo povrata u zalog ponudio moj motor ili automobil. On je kategorički odbio prihvatiti išta od ponuđenog. Nakon što mi je na povjerenje donio novac zamolio me da ga provozam na tom istom motoru, a nakon kratke vožnje izrazio je želju da ga naučim voziti motor na što sam ja i pristao.

Moram naglasiti da se radilo isključivo o dogovoru, te da smo se tu večer razišli prijateljski. Nikakva prisila ili iznuda nije dolazila u obzir kako sad čujem da me se optužuje.

U ovoj cijeloj priči nejasno je zašto su odbačeni ostali akteri (koji su se ranije spominjali), a kojima je član obitelji župana davao ili posuđivao novac kroz duže vremensko razdoblje. Zašto ta ista osoba, ako se radilo o iznudi, nije ranije upozorila članove svoje obitelji da ga na vrijeme zaštite, a očito je po svemu do sada navedenom u medijima imao vremena i prilika - napisao je u svom priopćenju.

