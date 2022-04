Javio se i HDZ: Kremljenko je u problemima, nervoza raste...

Nakon što se Zoran Milanović jutros u novom govoru u Jasenovcu obrušio na Andreja Plenkovića, HDZ, Milorada Pupovca.... javili su se i iz HDZ-a i poručili: 'Nervoza raste, Kremljenko je u problemima'.

Kremljenko je naziv koji već neko vrijeme koriste za Milanovića, a u postu su poručili da gubi živce.

- Nervoza raste, Kremljenko je u problemima. Čak optužuje Ukrajince da sami sebe ubijaju. Kao i nakon afere Janaf ili slučaja Vruja, tako i sada - kada se razotkriva da ima itekako veze s inicijativom za pomilovanjem udbaških ubojica - Milanović gubi živce. Svaki put kad je uhvaćen u laži, udbaški poslušnik Milanović druge optužuje za ono što vrijedi za njega samog. Neka se izjasni: hoće li osloboditi udbaške ubojice, čije je procesuiranje na svaki način nastojao spriječiti i 2013. sramoteći - napisali su HDZ-ovci.

Podsjetimo, Plenkovića je nazvao udbašenko i rekao je da je on udbaš druge generacije.

- Za mene je službeno kad sam ja tu. Onaj koji ima blagajnu, koji krade, on radi feštu. Opet imate istu farsu, neki ljudi stalno dolaze po još. Plenković ih nečime kupi, kao iz priručnika Udbe. Kupi ih, daje im kavice, ne previše šećera, da im inzulin ne puca. Da ovdje ne rade probleme. I onda opet laganje. Laganje, laganje, laganje. Imao bih problem biti ovdje u društvu Milorada Pupovca. I to je Plenkovićevo društvo ovdje, moje nije - rekao je.

Premijera Plenkovića nazvao je i "lažovom".

- Nakon one udbaške provokacije Plenkovića i njegovog klana, ja ne mogu i neću drugačije. Da svakoga tko legende Domovinskog rata dovede u vezu s Udbom, takve ću osobe zvati udbašima. Kad mi netko govori o živcima, moji su ledeni većinu vremena. Volio bih da nisu - rekao je.

Poručio je i da Tomo Medved nikada neće imati reputaciju kakvu ima general Gotovina.

- Mogao je imati ljudsku, ali izgubio ju je - rekao je.

Milanović je poručio i kako zahtjevi za pomilovanje više neće ići preko Ministarstva uprave te ponovno nazvao HDZ "razbojnicima".

- Što će meni HDZ-ovo ministarstvo, korumpirano? - rekao je.

- Zanima me koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. Takvih nema, prestari su za to. To što je netko bio branitelj i nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako je netko ubio u ratu dok je branio Hrvatsku, odgovarat će, ali to što je branio Hrvatsku mu je olakotna okolnosti - rekao je.

Premijera je nazvao 'Udbašenkom'.

- Nisam mislio da će na vlast doći Udbašenko zajedno s ekipom koja mu to tolerira. Pitajte Pupicu zašto mu to tolerira. Židovi su se maknuli, oni su neovisni i imaju novaca. Nije lako biti neovisan - rekao je Milanović.

