Udbašenko, Pupica i 'E, nećeš, matere ti!' Pogledajte što je sve izgovorio Milanović u Jasenovcu

Predsjednik Republike Zoran Milanović u petak je zasebno odao počast žrtvama ustaškoga logora Jasenovac na 77. obljetnicu proboja posljednjih zatvorenika logora, ne želeći biti u koloni s članovima Vlade.

Uskoro video: Milanović opet izvrijeđao Plenkovića

Nakon toga je ponovno izvrijeđao Plenkovića, HDZ, Pupovca...

Plenkovića je nazvao udbašenko i rekao je da je on udbaš druge generacije.

- Za mene je službeno kad sam ja tu. Onaj koji ima blagajnu, koji krade, on radi feštu. Opet imate istu farsu, neki ljudi stalno dolaze po još. Plenković ih nečime kupi, kao iz priručnika Udbe. Kupi ih, daje im kavice, ne previše šećera, da im inzulin ne puca. Da ovdje ne rade probleme. I onda opet laganje. Laganje, laganje, laganje. Imao bih problem biti ovdje u društvu Milorada Pupovca. I to je Plenkovićevo društvo ovdje, moje nije - rekao je.

Premijera Plenkovića nazvao je "lažovom".

- Nakon one udbaške provokacije Plenkovića i njegovog klana, ja ne mogu i neću drugačije. Da svakoga tko legende Domovinskog rata dovede u vezu s Udbom, takve ću osobe zvati udbašima. Kad mi netko govori o živcima, moji su ledeni većinu vremena. Volio bih da nisu - rekao je.

Ponovno se osvrnuo na Pupovca i rekao:

- Kad je Pupovac razmijenjen za fotokopirni stroj, kad je fotokopirni stroj poslan na Filozofski fakultet, uvjet je bio da Pupovac tamo postane profesor.

- Najodvratniji i najopasniji ljudi u ovoj zemlji su oni koji se pojave iz trećeg ešalona i sada moraliziraju. To su najgori ljudi. Udbaški ubojice, grozno... Na kraju, moj šef Ivica Račan je bio predsjednik Partije koju ne možete odvojiti od Udbe. Ali taj čovjek to nikada nije nijekao. Taj sustav je bio pogrešan, ali da mi nakon toga sir rezervnog majora KOS-a govori da je Gotovina udbaš, e nećeš, matere ti - rekao je Milanović te dodao da je "predsjednik hrvatske vlade udbaš druge generacije i nije jedini".

Poručio je i da Tomo Medved nikada neće imati reputaciju kakvu ima general Gotovina.

- Mogao je imati ljudsku, ali izgubio ju je - rekao je.

Milanović je poručio i kako zahtjevi za pomilovanje više neće ići preko Ministarstva uprave te ponovno nazvao HDZ "razbojnicima".

- Što će meni HDZ-ovo ministarstvo, korumpirano? - rekao je.

- Zanima me koliko je branitelja u zatvoru zbog kaznenih djela počinjenih u ratu. Takvih nema, prestari su za to. To što je netko bio branitelj i nakon toga se napio i silovao, to mu je otegotna okolnost. Ako je netko ubio u ratu dok je branio Hrvatsku, odgovarat će, ali to što je branio Hrvatsku mu je olakotna okolnosti - rekao je.

Premijera je nazvao 'Udbašenkom'.

- Nisam mislio da će na vlast doći Udbašenko zajedno s ekipom koja mu to tolerira. Pitajte Pupicu zašto mu to tolerira. Židovi su se maknuli, oni su neovisni i imaju novaca. Nije lako biti neovisan - rekao je Milanović.

Dotaknuo se i medija.

- Ukrajinski mediji su za mene neobjektivni mediji, kao i ruski. Hrvatski mediji su uglavnom kupljeni, ne svi, tu ima još malo cirkulacije. Ali ta vrsta udbaškog prokazivanja, par zar vam nije jasno s kim tu imate posla? On kao Poncije Pilat pere ruke, kaže Milanović je kriv, on se zamjerio muslimanima. On je druker. Tko se služi takvim metodama? To je obična udbaška hulja - rekao je Milanović.

Najčitaniji članci