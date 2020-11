Javljaju da je sustav stabilan, ali na terenu je pravo rasulo...

U Stožeru tvrde da je sustav je u potpunosti stabilan i ispunjava sve potrebe građana Istarske županije u ovom trenutku, međutim na terenu sasvim drugačija slika...

Posljednjih dana na području Istarske županije bilježi se povećani broj novo zaraženih osoba. Na osnovu epidemioloških ispitivanja, izvor povećanog broja osoba su obiteljska okupljanja, i to u užoj i široj obitelji, te kontakti ostvareni u poslovnim prostorima, zbog nepridržavanja osnovnih preventivnih epidemioloških mjera. 

Obzirom na povećani broj koji rezultira i povećanim brojem hospitalizacija, trenutno su hospitalizirane 23 osobe u Općoj bolnici Pula i dvoje u primarnom respiratorskom centru Rijeka, evidentan je i porast broja srednje teško do teže oboljelih osoba, koje su čak i mlađe životne dobi u odnosu na prvi val epidemije tijekom proljeća. U kliničkoj slici, dominiraju ozbiljne smetnje dišnog sustava. Najteže kliničke slike imaju pacijenti koji istovremeno boluju i od drugih kroničnih bolesti, kažu iz Stožera civilne zaštite Istarske županije. 

Napominju i da dugotrajno dnevno povećani broj novo zaraženih osoba rezultirat će povećanim brojem osoba koje će imati potrebu bolničkog liječenja čime će se dovesti do značajnog opterećenja bolničkog sustava i mogućnosti pružanja svih usluga zdravstvene zaštite. 

Uz sve preventivne epidemiološke mjere koje su na snazi, primjenjuje se i nužna mjera nošenja zaštitnih maski, ili medicinskih maski u svim zatvorenim objektima, uključujući i ugostiteljske objekte. Uz to zbog velikog broja novozaraženih koji su kontakte ostvarili radom i boravkom na poslu, i u poslovnim prostorima, poslodavac je dužan osigurati primjenu svih epidemioloških mjera propisanih od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a posebno Odluku o nužnim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti putem okupljanja.

Pozivaju i osobe koje imaju simptome koji mogu ukazivati na COVID-19 oboljenje da putem izabranog liječnika obiteljske medicine obave testiranje, te da do dobivanja rezultata nalaza testa ostanu kod kuće. Stožer civilne zaštite Istarske županije će pratiti kretanje broja novozaraženih na području 

Istarske županije te ukoliko postojeće mjere ne dovedu uskoro do poboljšanja situacije, donijet će se restriktivne mjere koje će se odnositi na okupljanja i sportske manifestacije. 

Građani: Kao da smo u srednjem vijeku

Sustav je u potpunosti stabilan i ispunjava sve potrebe građana Istarske županije u ovom trenutku, kažu iz Stožera. 

Međutim na terenu sasvim drugačija slika. Primjerice u Poreču gdje je od četvrtka u izolaciji devet liječnika i medicinskih sestara pravo je rasulo. Pacijente koji su imali zakazane preglede nitko nije obavijestio da su doktori bolesni, pa su tako i mnogi s malom djecom uzaludno dolazili pred porečki Dom zdravlja i time riskirali moguću zarazu. Moglo se čuti i komentari građana da je situacija kao da smo u srednjemu vijeku a ne u doba digitalizacije, kad svatko doma, ako ne kompjuter, ima bar pametni telefon na koji se mogla poslati obična SMS poruka i time izbjeći nepotrebno gubljenje vremena. 

Slična je situacija i u drugim državnim ustanovama, točnije svim onima koji su nalaze na državnoj cici, od sudstva do izdavanja dokumenata, a u kojima se isto u trenucima krize teško nose s poslom zbog mjera opreza.