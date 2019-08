Ugovor o koncertu: Grad Split se 'osigurao' u slučaju rata...

Znam kako bi trebali izgledati normalni ugovori između grada i privatne tvrtke, pročitao sam tisuće stranica raznih ugovora. Ovo nije takav ugovor. Ovo je komedija. Nije mi jasno kako je čovjek iz pravne službe Grada Splita, koji je gradonačelniku rekao da je ovo OK ugovor, još tamo zaposlen. Gotovo svaka stavka štetna je za Split.

Napisao je to mladi solinski inovator Ivan Mrvoš (23), izumitelj pametnih klupa koje se danas nalaze u više od 25 europskih zemalja i kojeg je Magazin Forbes nedavno uvrstio na listu 30 najperspektivnijih poduzetnika mlađih od 30 godina. Priložio je ugovor koji su potpisali Grad Split i tvrtka High Level za Thompsonov koncert na splitskoj rivi i analizirao je gotovo svaki članak.

- Kako je moguće da Grad Split, koji ima proračun od milijardu kuna, pristaje potpisati ugovor od strane tvrtke s prihodima svega 2,3 milijuna kuna? Čak i ako to stavimo sa strane, ne shvaća kako je Grad Split uopće mogao potpisati ovako nešto - počeo je mladi poduzetnik o ugovoru.

'Otkazivanje koncerta u slučaju rata'

- Krenimo s člankom 4. koji kaže da će Grad Split platiti tvrtki High Level 500.000 kuna ako ne osigura uvjete iz članka 3., što bi bilo legitimno da su uvjeti iz članka 3. normalni i mjerljivi. Što nisu. Tako se Grad Split obvezao da će snositi troškove organizacije i promocije koncerta (dakle dodatne troškove), a iz Grada su se obvezali i da će obavještavati tvrtku High Level o napretku PR i marketing kampanje?! Baš me zanima kako je to izgledalo - napisao je mladi Solinjanin.

Nastavio je nabrajati nelogične stavke u ugovoru.

- Stoji da će Grad osigurati probu četiri sata ranije i 400 kW priključak. Ok, znači ako je proba tri sata ranije ili ako je priključak od 350 kW, Higl Level bi mogao reći da je po članku 4. poremećeno normalno odvijanje programa, mogao bi reći i da odustaje od koncerta i dobiti 500 tisuća kuna.

- Imamo i članak 6. koji kaže da Higl Level ima pravo namirenja punog iznosa od Grada Splita ako Grad otkaže iz bilo kojeg razloga izuzev onih u članku 7. Stvarno je realno da će se dogoditi neki od tih stvari, tipa rat ili dan nacionalne žalosti. To znači da je bio nekakav problem s rivom ili da je Grad otkazao nastup zbog pritiska medija/javnosti, tvrtka High Level bi dobila 500.000 kuna. Članak 6. kaže i da ako vremenske prilike budu jako loše, High Level ima pravo zaustaviti koncert i potraživati iznos sukladno stvarno nastalim troškovima. Da mi je znati kako bi to odredili... Odnosno znam. Bilo bi to, vjerovali ili ne, 500.000 kuna - piše Mrvoš.

- Članak 8. kaže da će Grad Split organizirati koncert profesionalno i primjereno izvođaču koji nastupa. HAHAHA. Valjda bi bilo normalno da HL osigura da izvođač koji nastupa bude profesionalan i primjeren stoljeću u kojemu živimo i lokaciji na kojoj nastupa, te da ne izvikuje zabranjene pozdrave, a ako iste izvikuje, da za to Grad ima pravo tražiti naknadu kao štetu za svoj ugled (ako Split uopće više ima ugleda).

'Je*i ga, nismo svi Thompson'

- Kako treba izgledali normalni ugovor potpisan s bilo kojom jedinicom lokalne samouprave? Onako kako izgledaju naši ugovori. Grad nešto kupuje, po specifikaciji se u detalj (u vijak) zna što je to nešto. Zna se točna vrijednost, točan dan i sat instalacije, zna se visina penala koju imamo ako kasnimo čak i jedan dan s instalacijom. Zna se koliki je garantni rok, moramo izvaditi bjanko zadužnicu prije isporuke, zatim bjanko zadužnicu za garanciju (nakon isporuke), a plaćanje je 60 do 90 dana od dana isporuke. Nema ni jedne jedine stavke koja štiti nas kao dobavljača proizvoda i/ili usluge. Jebi ga, nismo svi Thompson.

- I da izbjegnem glupaste komentare ljudi koji u životu nisu 5 kuna vrijednosti stvorili - je, prodajemo klupe JLS po Hrvatskoj, što je čak 5% od naše ukupne prodaje (vau), dok ostalih 95%, odnosno deseci milijuna kuna, dolaze iz izvoza. Pa se od toga plaćaju ovako glupo sklopljeni ugovori - zaključio je Mrvoš.

