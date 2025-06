Je li 5500 eura previše za godinu dana privatne škole? Nije problem u tome

Svake godine sve više roditelja bira privatnu školu za svoje dijete. Pokazuju to službeni podaci Ministarstva, a bilo bi ih i više da imamo bolji standard. Iako i dalje postoji stav kako privatne škole djeluju isključivo zbog školarina te da se ocjene ne dijele prema stručnim kriterijima i pravom uspjehu djece, i to se sve više mijenja. Činjenica je kako su privatne srednje škole po državnim maturama daleko ispod državnih, no roditelje i učenike ipak više privlače kvalitetni uvjeti od samog uspjeha - od malih razreda do organizirane prehrane, dobrih izvan nastavnih aktivnosti itd. Kod dijela učenika i roditelja sasvim sigurno igra i kriterij “lakše prolaznosti”. Ipak, stječe se dojam kako su nova poskupljenja poslije krizne 2020. i uvođenja eura ipak previše podigla cijene u odnosu na ono što se nudi.

