NOVI POKUŠAJI PREVARE

Je li i vama 'Dalibor Jurić' slao mail? MUP upozorila: Obrišite i ne odgovarajte na ove poruke

U lažnom dopisu navodi se da je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije ili da je poduzeto više pravnih radnji protiv primatelja

Proteklih dana veći broj građana dobio je ponovno lažne obavijesti u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao da su policijski djelatnici. 

U tom lažnom dopisu navodi se da je primatelj osumnjičen za više različitih kaznenih djela cyberpornografije i dječje pornografije ili da je poduzeto više pravnih radnji protiv primatelja, poput "pedofilije" i "egzibicionizma". 

U mailu koji obiluje greškama potpisan je Dalibor Jurić, a isto ime već godinama kola sličnim mailovima, kao "voditeljica međunarodne policijske suradnje" i načelnik Ureda kriminalističke policije. 

Taj lažni Jurić od primatelja traži da odgovori na poruku ili će u protivnom biti uhićen i predan pravosudnim tijelima.

- Upozoravamo građane kako je riječ o još jednoj tzv. „phishing“ kampanji s krajnjim ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare te je poruku dovoljno OBRISATI I NA NJU NE ODGOVARATI - navode iz MUP-a.

