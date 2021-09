Djelatnici Hitne nakon pisma Maji Grbi Bujević, ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, nastavili su svoju borbu za pravedniji sustav i u to ime uputili i otvoreno pismo predsjedniku Hrvatske komore medicinskih sestara Mariu Gaziću.

Između ostaloga, navodi mjesečne naknade koje u vijeću primaju predsjednici vijeća odnosno županijskih podružna. Tako u pismu koje potpisuje njihov član Tomislav Prušić, bacc.med.techn.

Između ostaloga stoji:

"Je li Vama kao predsjedniku normalno da predsjednica vijeća prima mjesečnu naknadu od 4000 kn za samo jedno vijeće mjesečno u zemlji gdje svaki treći čovjek živi od minimalne plaće (3400 kn) i prehranjuje obitelj od mjeseca do mjeseca te jedva spaja kraj s krajem ili u isto vrijeme naše kolegice rade danju i noću za malo veću plaću po raznim privatnim domovima za stare i nemoćne gdje godinama narušavaju svoje zdravlje u nadi da će jednog dana biti primljeni u neki normalniji sustav? Je li istina da predsjednici županijskih podružnica primaju naknade od 1700 kn mjesečno i još za svako vijeće po 2000 kn u zemlji gdje svaki treći umirovljenik ima mirovinu manju od toga i gdje ljudi kopaju po smeću te skupljaju boce da bi ih sutra zamijenili za kruh i mlijeko?

Kolega Gaziću, je li istina da je Komora nekima godišnje znala isplaćivati po 25 do 30.000 kn naknada za kojekakve seminare koje su drugi pisali, a oni ih koristili da bi nas educirali, a u isto to vrijeme naši ljudi koji se žele dalje školovati sretni su što im fakulteti izlaze u susrete pa mogu onih 10 ili 15 tisuća kuna školarine platiti na rate kroz cijelu godinu? Je li istina da je Komora bivšoj predsjednici isplatila otpremninu od 500.000 kn jer je to tako pisalo u statutu, a moja kolegica Maca s neurologije kad sutra ode u mirovinu nakon 40 godina staźa i deformirane kičme zbog rada s teškim pacijentima dobije dvije ili tri plaće otpremnine?"

Za sve ove navode pitali smo i predsjednika HKMS Maria Gazića.

- Upoznat sam s problemima koje kolega ističe i Komora će do kraja tjedna odgovoriti na njegove upite koji su jučer poslani pisanim putem. Naglašavam da se kao predsjednik HKMS od početka svog mandata zalažem da Komora bude na usluzi svim članovima, a ne samo pojedincima ili pojedinim skupinama. Podsjećam da sam i samom Vijeću predložio da donese odluku o ukidanje otpremnine predsjedniku kada odlazi u mirovinu, tj. o promjeni ugovora o radu predsjednika Komore, no Vijeće je taj moj prijedlog odbilo i nije donijelo tu odluku - odgovorio nam je Gazić.

Ovo pismo stiglo je predsjedniku Gaziću tri dana nakon što su na svojim stranicama podržali zahtjeve djelatnika hitne medicinske pomoći.

No čini se da djelatnici Hitne okupljeni na Facebook stranici 'Hitna uživo 194' ne zadovoljavaju se podrškama već traže konkretne promjene.

Tri su ključne stvari od kojih ne namjeravaju odustati: hitna helikopterska medicinska služba, beneficirani radni staž djelatnicima hitne medicinske službe i provođenje specijalizacije za T2 timove s jasno i precizno definiranim protokolima.