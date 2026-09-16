Obavijesti

News

Komentari 24
STRAVA NA OBILAZNICI

Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!

Piše Bogdan Blotnej, Antonela Šaponja, Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!
Foto: Čitatelj 24sata
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kako doznaje 24sata, u nesreći je jedan mrtav, još jedan čovjek je ozlijeđen u strašnoj nesreći.

Mladić je u srijedu prijepodne velikom brzinom vozio u suprotnom smjeru zagrebačkom obilaznicom, iz smjera Ikee. Samo nekoliko trenutaka kasnije došlo je do stravične nesreće. Čitatelj koji se u tom trenutku našao na cesti ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih.

- Prošli smo autom pokraj njega i bježali jer je izgledao kao da bježi od nekoga ili si želi nešto napraviti - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio jurnjavi.  

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vozio u suprotnom smjeru pa skrivio nesreću na A3? VIDEO
Vozio u suprotnom smjeru pa skrivio nesreću na A3? | Video: 24sata Video

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, do nesreće je došlo oko 10.35 sati kod mosta Sava. Sudjelovala su dva osobna automobila i dva teretna automobila. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen. 

Kako doznaje 24sata, policija istražuje vožnju u krivom smjeru te se još utvrđuje je li taj vozač izravno skrivio tešku nesreću ili je netko od vozača naletio na krhotine nakon što je taj vozač zahvatio drugi auto.

Prekinut je promet u smjeru Lipovca, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica i Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

10
Foto: 24sata

Na mjesto nesreće stiglo je i nekoliko vozila Hitne pomoći. Očevid je u tijeku, nakon čega će biti poznato više informacija o ozlijeđenima. 

- Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava ) u smjeru Lipovca prekinut je promet, između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok kolona je 3 km, a između čvora Jakuševec i čvora Kosnica kolona je 6 km.

Foto: HAK
Foto: HAK

Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 - smjer Lipovac ili A4 - smjer Goričan) - izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'
NOĆ UŽASA

Detalji krvoprolića u Šibeniku: 'Masakrirao ih je nožem, prije bijega razvalio je cijeli stan...'

Duju E. (24) uhitili su zbog ubojstva mladića i ranjavanja djevojke. Bio je teško drogiran te je pod strogim nadzorom liječnika i policajaca u OB Šibenik
JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'
NESREĆA NA OBILAZNICI

JEZIVA SNIMKA Jedan mrtav u sudaru: 'Čak su i Hitnjaci bili zgroženi prizorom na A3...'

Teška prometna nesreća dogodila se na A3. Promet je u smjeru Lipovca prekinut, a vozila se isključuju na čvoru Kosnica. Kako doznajemo, netko je vozio u krivom smjeru. Jedan je mrtav, jedan ozlijeđen
Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!
STRAVA NA A3

Fotografije s mjesta užasa: Auti su zdrobljeni između kamiona!

Teška nesreća dogodila na A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca. Auti su potpuno smrskani, a nastala je ogromna kolona. Dobili smo fotografije i snimke s mjesta nesreće

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026