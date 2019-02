Je li tata Fredi nešto sumnjao? Tajnu je sa sobom odnio u grob

Pojačaj, viknuo je jedan od dvojice u kutu šanka kad je na 'Vijestima' krenuo prilog o ubijenoj Jasmini Dominić. Dvije minute potpuna tišina. I pogled u TV. Tih 120 sekundi činilo se kao vječnost. Gorostasu golemih šaka za šankom krenula je i suza. Da ste mogli osjetiti tu nelagodu, sve bi vam bilo jasno. U tih 120 sekundi ugurani su sva bol i tuga Palovca.

- E, sad možeš stišati - javio se opet onaj u kutu nakon završetka priloga.

- A meni moreš naplatit ova dva gemišta i pem, da me novinari ne buju kaj pitali - vratio se u međuvremenu šanker iz WC-a.

- Dva gemišta, 10 kuna - naplaćuje mlada konobarica. Vadi novčanicu od deset kuna, plaća i odlazi. O slučaju nitko ne želi razgovarati. Baš nitko. I trajala bi ta tišina da jedan od one dvojice u kutu, gledajući nogometnu utakmicu na TV-u, nije promrmljao...

Najbolji nogometaš

- Eh, kako je stari Fredi igral nogač...

Fredi je Martin Dominić, pokojni otac ubijene Jasmine. Vrlo teško će se Palovčani složiti oko bilo čega, od vina do kukuruza, no kad je Fredi u pitanju, svi su kao jedan. Fredi je jedini čovjek oko kojeg svi Palovčani imaju isto mišljenje. Bio je najbolji nogometaš kojeg je Palovec ikad imao i najbolji čovjek koji je ikad kročio u mjesto.

Foto: Privatni album

- Mogu vam pripovedat o njemu dve vure, ali bolje o’te do Ranka, on je držal kafić gde je Fredi dolazil - objašnjava nam gorostas sa šanka i daje upute.

Sjedamo u auto i odlazimo. Kao izučeni tesar, Martin Dominić je radio u GK Međimurju i Hrastu, a kad su se te tvrtke ugasile, radio je kao nadničar na terenu širom Hrvatske i Slovenije. Radio je i na građevini, svugdje gdje je bilo posla, a mještani kažu da je to i razlog što je supruga Katarina otišla raditi u Njemačku. U Palovec je došao iz Donjeg Vidovca, vrlo brzo je upoznao Katarinu, s kojom se oženio i dobio dvije kćeri, Smiljanu i Jasminu.

Do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do druge jugoslavenske lige

Vožnja ne traje dugo jer na ulicama nema nikoga. Sve je prazno, samo ispred kuće u Ulici braće Radića 43 stoji parkiranih pet automobila. Jedan do drugoga. Dugačko betonsko dvorište, a golema kuća zaklanja pogled da vidite što je iza. Čuje se samo vodeni šmrk.

- Dobar dan, koga trebate - javio se muškarac srednjih godina, pakirajući očišćene piliće u prtljažnik kombija.

- Aha, samo sekundu. Rankooo, dečki te trebaju - poviknuo je, a iz prostorije gdje se čiste pilići, nekoliko metara dalje, izašao je s alatom u ruci Ranko Dominić.

Foto: Privatni album

- A kaj da vam velim - počeo je sramežljivo Ranko.

Objašnjavamo mu svrhu dolaska, spomen na Fredija, kao čovjeka kojeg je cijelo mjesto voljelo, a Ranko samo sluša, povremeno podižući naočale s nosa.

- Pa kaj ne veliš kak je bilo - ubacuje se onaj koji utovaruje piliće. Fredi je bio ljudina. Istina, nije baš živio sportski, ali za njega bi cijelo mjesto dalo ruku u vatru, nastavlja zatvarajući prtljažnik.

- Znate, do nestanka Jasmine bio je pravi sportaš. Igrao je nogomet toliko dobro da je dogurao do druge jugoslavenske lige. A onda 2000. godine, kad je nestala Jasmina, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se... Nije to bio onaj Fredi, ali ostala je ta njegova dobrota. Eto, to vam je bio Fredi - kaže naš sugovornik.

Volio je pjesmu i gemišt

Ranko sve potvrđuje kimanjem glave. Dalje ne žele govoriti, kao da je cijelo selo obavijeno nekim velom tajne.

- Znate, ljudi u mjestu su, kako da kažem... Ne vole govoriti o bilo čemu vezanom za slučaj - govori Ranko, a mi se polako mirimo s tim da će o Frediju biti teško bilo što izvući.

- Ma hajde, pa Fredi je bio naš prijatelj - okreće se Rankov kolega podižući ruke.

Foto: Privatni album

- Volio je Mišu Kovača i Kemala Montena. Znao je dolaziti kod Ranka u kafić, onda bi naručio nekoliko gemišta, pa se primio za džep i krenuo do, kake se zove onaj vrag... Da, jukeboxa. Pustio bi od Kemala Montena 'Sarajevo, ljubavi moja' i počeo pjevati. Tad bi mu suze potekle, počeo bi plakati kao dijete - prepričava nam čovjek.

- I onda bi je pustio još nekoliko puta - ubacio se Ranko.

- Zašto baš tu pjesmu? Je li bio kad u Sarajevu? - zapitao se muškarac.

- Ne. Nikad u životu. Nikome nije rekao zašto baš ta pjesma, ali je rekao da nikad nije bio u Sarajevu - kaže Ranko.

Fredi je u kafić Kocka dolazio jednom na tjedan. Uvijek sam. Završio bi posao i došao u kafić na gemišt. To mu je bilo omiljeno piće. Od mještana doznajemo i da je policija počela sumnjati da je Smiljana upletena u sestrin nestanak upravo zato što je to i Fredi mislio te je to pripit pričao u kafićima.

- Zvao ju je 'moja Jaca'. Strahovito ju je volio. Ma, ne mogu vam ni opisati što je njemu značila Jasmina. Izlaz iz tuge i bijeg od stvarnosti pronalazio je u nogometu. Cijelo mjesto ga je dolazilo gledati. Kad bi netko faulirao Fredija, svi oko stadiona bismo skočili. Toliko su ga svi voljeli da bi, kad bi on dobio udarac, zaboljelo sve nas - priča Ranko, a ubacuje se kolega.

Popio bi nekoliko pića, a onda bi očiju punih suza rekao: 'Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?'.

- Ma bolje da ti kuća izgori nego da napraviš nešto nažao Frediju. Eto, toliko smo ga voljeli - zaključuje on.

U tom trenutku i njih obuzimaju emocije. Shvaćamo da je vrijeme da krenemo. Odlazimo na mjesto gdje se Fredi osjećao kao živo biće - stadion NK Dinamo. U klupskim prostorijama dominira veliki grb kluba. Odmah do stadiona je Fredijeva kuća. Nitko od susjeda ne izlazi, tek tri dječaka u dresu Barcelone napucavaju loptu. No tad s vrećicama u rukama dolazi prijateljica pokojne Jasmine koja je htjela ostati anonimna.

Foto: Privatni album

Svi su došli na sprovod

- Konobarila sam u jednom kafiću u Maloj Subotici i u taj kafić je dolazio Jasminin i Smiljanin otac. Znao je da smo Jasmina i ja išle zajedno u školu te bi se, svaki put kad bi me vidio, rasplakao. Popio bi nekoliko pića, a onda bi očiju punih suza rekao: 'Se ti zmisliš kak je moja Jasmina bila dobra?'. Uvijek je htio sa mnom razgovarati o njoj. Suze bi mu tekle niz lice. Bilo mi ga je žao - kaže nam prijateljica pokojnice.

Fredi je na kraju dobio rak pluća. Život mu se ugasio 2013. godine. Na sprovodu je bilo cijelo mjesto. Svi su se došli posljednji put oprostiti od legende i dobričine Fredija.

