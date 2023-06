'Je*ote, to smo mogli biti mi... To je bio car-meet. Ovaj s tim Mercedesom je i ranije divljao'

Desetak minuta nakon strašne nesreće u Buzinu, na parkiralištu kod McDonald'sa zatekli smo skupinu mladića.

Bili su u šoku. Jedan od njih gledao je u pod.

- Je*ote, to smo mogli biti mi - čuli smo ih kako komentiraju.

Do stotke dođe za manje od 4 sekunde

Svuda su još bili razbacani dijelovi automobila. Na cesti se vidjela i krv...

Auto kojim se 23-godišnji mladić zabio u ljude je Mercedes AMG GT S od 503 konja koji do stotke dođe za manje od 4 sekunde.

Vozač je uhićen

Uhićen je. Zbog njegovog divljanja u bolnici je petero ljudi, jedan se, doznajemo, bori za život.

Vatrogasci su prvi stigli na mjesto nesreće.

Dočekao ih je strašan prizor. Na podu je ležalo najmanje šest ljudi, jedan je zapeo ispod automobila...

Što su svi ti ljudi radili na parkiralištu?

Parkiralište trgovačkog centra u Buzinu samo je jedno od mjesta gdje se mladi znaju okupljati.

Pa bude bijesnih automobila, driftanja, utrka...

- To je car-meet. Dogovore preko interneta gdje će biti i okupe se. Većinom su to mlađi ljudi, zaljubljenici u automobile. I ne divljaju. Druže se samo. No pojedinci se ipak utrkuju. U zadnje vrijeme toga ima sve više pa smo počeli izbjegavati biti ovdje petkom - ispričali su nam mladići.

To je bio car-meet. Neki divljaju, da...

Drugi kažu da je ovdje svaki petak utrka.

- Ma utrkuju se, divljanju... Ovaj u Mercedesu je neko vrijeme kružio okolo i divljao - kažu nam.

Zna ih se skupiti kao na reliju

Okupljaju se i kod rotora kod McDonald'sa, znalo ih je biti o kod Arene Zagreb. Baš je prije godinu dana kod Arene isto bilo divljanja pa su se sudarili.

- Skupi ih se kao na reliju. Policija dođe, ali ovi s autima se razbježe prije toga - dodaju mladići.