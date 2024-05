Je, strašno je, ali ne zaključujte dok ne znate sve činjenice

Kad život tek rođenog djeteta počne u kanti za smeće, riječ je o nečemu što će svakoga zgroziti. Baš kao zaprešićki slučaj, koji u svakome od nas budi neku reakciju, promišljanja, stavove. Je, strašan je to čin staviti vlastito tek rođeno dijete u smeće, i nema u njemu ničeg normalnog što možemo tek tako progutati. Ali ipak... Nemojmo osuđivati. To više što nitko ne zna detalje ni pozadinu priče. Ljudski je naljutiti se na ovakve događaje, ali lavina mržnje koja je preplavila internet i zbog koje bi mnogi majci ove bebe presudili po kratkom postupku nije naprosto u redu. Iz jednostavnog razloga što u pozadini svega možda stoji neki psihički poremećaj koji je doveo do toga nad čime se sad svi zgražaju i istodobno osuđuju. Trudnoća sama po sebi može izazvati depresije i psihoze, a jednako tako može biti okidač za teške psihičke probleme koje je žena imala od prije. Imajte to u vidu prije nego što poželite biti nečiji krvnik. Jer pogledamo li pragmatično na život i svijet oko sebe, oduvijek je bilo i bit će neželjene djece.

