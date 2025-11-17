Obavijesti

PRIOPĆIO PREMIJER

Jean Michel Nicolier posmrtno je dobio hrvatsko državljanstvo

Piše Ivan Štengl,
Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet, poručio je Plenković

Hrvatski branitelj Jean-Michel Nicolier posmrtno je dobio u znak zahvalnosti hrvatsko državljanstvo, priopćio je premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama.

- Danas smo u znak zahvalnosti posmrtno dodijelili hrvatsko državljanstvo heroju Vukovara Jean-Michelu Nicolieru, ubijenom na Ovčari, te njegovoj majci Lyliane Fournier, koja živi u Hrvatskoj. Njegova žrtva i njezina neizmjerna ljubav prema Hrvatskoj trajno su upisane u naše zajedničko sjećanje i identitet - poručio je premijer.

Podsjetimo, vukovarskog branitelj,a Francuza Jean-Michela Nicoliera pokopali su 6. studenog na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru.

Foto: Andrej Plenković/X

Na njegovu ispraćaju bilo je više tisuća građana. Njegovi ostaci pronađeni su nakon 34 godine...

