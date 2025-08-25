Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći na A3 kod N. Gradiške

Čovjek je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti A3 na 182. kilometru između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Brodsko-posavska policija priopćila je kako su dojavu zaprimili u ponedjeljak u 15.27 sati.

- Ozlijeđeni čovjek je prevezen u Opću bolnicu u Novoj Gradiški. Promet na navedenoj dionici autoceste se odvija nesmetano - rekli su.