PREVEZEN U BOLNICU
Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći na A3 kod N. Gradiške
Čitanje članka: < 1 min
Čovjek je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti A3 na 182. kilometru između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Brodsko-posavska policija priopćila je kako su dojavu zaprimili u ponedjeljak u 15.27 sati.
- Ozlijeđeni čovjek je prevezen u Opću bolnicu u Novoj Gradiški. Promet na navedenoj dionici autoceste se odvija nesmetano - rekli su.
