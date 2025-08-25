Obavijesti

PREVEZEN U BOLNICU

Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći na A3 kod N. Gradiške

Jedan čovjek ozlijeđen u teškoj nesreći na A3 kod N. Gradiške
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Brodsko-posavska policija priopćila je da se promet na navedenoj dionici autoceste se odvija nesmetano

Čovjek je ozlijeđen u prometnoj nesreći na autocesti  A3 na 182. kilometru između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Brodsko-posavska policija priopćila je kako su dojavu zaprimili u ponedjeljak u 15.27 sati.

- Ozlijeđeni čovjek je prevezen u Opću bolnicu u Novoj Gradiški. Promet na navedenoj dionici autoceste se odvija nesmetano - rekli su.

