Jedan je prošao sva mora, iza drugog je ostala supruga i beba

U nesreći na brodu Atlantske plovidbe AP Dubrava u brazilskim vodama prilikom ispiranja tankova živote su izgubili 31-godišnji pomorac iz Ploča i 66-godišnji pomorac iz Metkovića. Pretpostavlja se da su se ugušili otrovnim parama iz tankova koje su čistili, a Atlantska plovidba potvrdila je da nije bilo eksplozije na brodu. Zapravo, brod nije ni oštećen pa će neometano nastaviti svoje putovanje.

D.B. (66) je ovo navodno bila zadnja plovidba, nakon čega je namjeravao u mirovinu, piše Jutarnji list, a Slobodna doznaje kako je Đ.V. (31) ovo bila prva plovidba na brodu Dubrava jer je prije plovio na AP Jadran. D.B. je bio kormilar na bordu, a Đ.V. prvi časnik stroja. Obojica su bila iskusni pomorci i višegodišnji zaposlenici Atlantske plovidbe.

- Đ.V. je završio Pomorski fakultet u Splitu, nakon čega je počeo ploviti na brodovima Atlantske plovidbe. Imao je još nekoliko ponuda za ukrcaj na stranca, gdje je i zarada bolja, ali on je, eto, ostao vjeran brodu Atlantske plovidbe na kojemu je, nažalost, okončao svoj mladi život - rekli su za Slobodnu Dalmaciju potreseni Pločani. Iza Đ.V. je ostala supruga i mala beba.

Metković je također u šoku.

- D. B. je bio iskusan pomorac. Prošao je sva svjetska mora, a najduže se zadržao baš na brodovima Atlantske plovidbe. More mu je bilo sve. I žena, djeca i obitelj. Živio je za vijađ - komentirali su stanovnici Crnog puta, kvarta gdje je živio.

Dvojica ozlijeđenih pomoraca, jedan s Korčule i jedan državljanin Ukrajine, nisu u životnoj opasnosti. Još jedan pomorac, koji nije sudjelovao u ispiranju tankova, vjerojatno zbog stresa i šoka, također prevezen na liječenje.

Što je bio točan uzrok nesreće, ne znaju ni u Sindikatu pomoraca. Pranje tanka je zapravo rutinska radna aktivnost, ali zbog visokih temperatura stvaraju se plinovi koji mogu biti pogubni.

Zbog oslobađanja raznih plinova (ugljični dioksid, dušik, metan, sumpor vodik), tank je trebalo ventilirati, a to se očito nije dogodilo pa su četvorica pomoraca stradala zbog gušenja. No, to su samo nagađanja, a službeni uzrok znat će se nakon provođenja istrage koja je u tijeku.