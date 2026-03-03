Jedan od najmoćnijih Iranaca poslao javnu poruku Trumpu

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku i nakon smrti vrhovnog vođe Alija Khamneija, u središtu pozornosti našao se Ali Larijani. Riječ je o tajniku iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i jednom od najutjecajnijih ljudi u Iranu.

Posljednjih dana aktivan je na društvenim mrežama s nizom poruka usmjerenih spram Izraela, SAD-a i samog Donalda Trumpa. U jednoj od njih je poručio da trenutačno nema prostora za diplomaciju.

- Nećemo pregovarati s Sjedinjenim Američkim Državama - napisao je na X-u.

Larijani je ranije iznio niz teških optužbi na račun Donalda Trumpa, tvrdeći da je svojim "sumanutim fantazijama" gurnuo regiju u kaos i žrtvovao američke vojnike za "vlašću opijene ambicije Izraela".

- Svojim deluzijskim potezima, svoj vlastiti slogan ‘America First’ pretvorio je u ‘Israel First’", napisao je Larijani na X-u, izravno optuživši Trumpa da interese Izraela stavlja ispred američkih.

Foto: east2west news

Odlučno je odbacio medijske natpise da Iran preko posrednika traži obnovu pregovora. Njegova je poruka bila nedvosmislena: "Nećemo pregovarati sa Sjedinjenim Državama."

Od filozofa do gospodara rata

Iako danas slovi za tvrdolinijaša, Ali Larijani (67) ima kompleksnu biografiju. Rođen u Iraku u jednoj od najutjecajnijih klerikalnih obitelji, stekao je i sekularno obrazovanje, diplomiravši matematiku prije doktorata iz filozofije na temu Immanuela Kanta. Karijeru je gradio kroz Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) te obnašao niz najviših funkcija, od ministra do predsjednika parlamenta.

U međunarodnoj politici dugo je smatran pragmatikom, posebno zbog uloge u postizanju nuklearnog sporazuma 2015. godine. No nakon što je dvaput diskvalificiran iz predsjedničke utrke i sankcioniran zbog gušenja prosvjeda, njegov se ton znatno zaoštrio, a nakon napada je obećao osvetu "silom kakvu još nisu iskusili".

