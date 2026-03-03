Obavijesti

News

Komentari 11
ALI LARIJANI

Jedan od najmoćnijih Iranaca poslao javnu poruku Trumpu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Jedan od najmoćnijih Iranaca poslao javnu poruku Trumpu
2
Foto: Iranian Supreme Leader'S Office

Larijani je ranije iznio niz teških optužbi na račun Donalda Trumpa, tvrdeći da je svojim "sumanutim fantazijama" gurnuo regiju u kaos i žrtvovao američke vojnike za "vlašću opijene ambicije Izraela"

Admiral

U jeku eskalacije sukoba na Bliskom istoku i nakon smrti vrhovnog vođe Alija Khamneija, u središtu pozornosti našao se Ali Larijani. Riječ je o tajniku iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i jednom od najutjecajnijih ljudi u Iranu.

Posljednjih dana aktivan je na društvenim mrežama s nizom poruka usmjerenih spram Izraela, SAD-a i samog Donalda Trumpa. U jednoj od njih je poručio da trenutačno nema prostora za diplomaciju. 

- Nećemo pregovarati s Sjedinjenim Američkim Državama - napisao je na X-u.

Larijani je ranije iznio niz teških optužbi na račun Donalda Trumpa, tvrdeći da je svojim "sumanutim fantazijama" gurnuo regiju u kaos i žrtvovao američke vojnike za "vlašću opijene ambicije Izraela".

- Svojim deluzijskim potezima, svoj vlastiti slogan ‘America First’ pretvorio je u ‘Israel First’", napisao je Larijani na X-u, izravno optuživši Trumpa da interese Izraela stavlja ispred američkih.

Ali Larijani
Foto: east2west news

Odlučno je odbacio medijske natpise da Iran preko posrednika traži obnovu pregovora. Njegova je poruka bila nedvosmislena: "Nećemo pregovarati sa Sjedinjenim Državama."

Od filozofa do gospodara rata

Iako danas slovi za tvrdolinijaša, Ali Larijani (67) ima kompleksnu biografiju. Rođen u Iraku u jednoj od najutjecajnijih klerikalnih obitelji, stekao je i sekularno obrazovanje, diplomiravši matematiku prije doktorata iz filozofije na temu Immanuela Kanta. Karijeru je gradio kroz Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) te obnašao niz najviših funkcija, od ministra do predsjednika parlamenta.

U međunarodnoj politici dugo je smatran pragmatikom, posebno zbog uloge u postizanju nuklearnog sporazuma 2015. godine. No nakon što je dvaput diskvalificiran iz predsjedničke utrke i sankcioniran zbog gušenja prosvjeda, njegov se ton znatno zaoštrio, a nakon napada je obećao osvetu "silom kakvu još nisu iskusili".
 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!
'CRNI SCENARIJI'

BLISKI ISTOK GORI Udar na Iran, skočile cijene nafte: Evo koliko sad košta benzin u Hrvatskoj!

Rat prijeti zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, barel već skočio više od 8 posto, analitičari upozoravaju na najgori scenarij

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026